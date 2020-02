In einigen Jahren könnten die Züge von und nach Hamburg nicht nur durchfahren, sondern an der Achterstraße halten. Das Mobilitätsressort hat sich für einen entsprechenden Haltepunkt ausgesprochen. (PETRA STUBBE)

Die Bestuhlung im Saal reichte nicht ansatzweise aus – die Hälfte der etwa 200 Zuhörer stand, als Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne) im Beirat Horn-Lehe die Planungen ihres Ressorts zum Bahnhaltepunkt Technologiepark vorstellte. Zwei Optionen hat die Behörde für den bereits 2012 beschlossenen Halt auf der Strecke Bremen/Hamburg geprüft: die Standorte Achterstraße und Otto-Hahn-Allee. „Wir präferieren die Achterstraße, weil sie näher an den Menschen ist“, sagte Schaefer und nahm damit Bezug auf die nahe gelegenen Wohngebiete. Ein weiterer Grund für die Entscheidung des Ressorts seien die Eingriffe ins Kleingartengebiet Kornblume, die nötig wären, wenn der Haltepunkt an der Otto-Hahn-Allee entstehen würde. Es sei dort nicht nur mit Klagen und Protesten zu rechnen, „wir haben dort ein sehr gut funktionierendes Kleingartengebiet und sehen deshalb überhaupt keinen Grund, dort einen Haltepunkt zu planen“, argumentierte die Senatorin.

Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten spricht nach Schaefers Auffassung mehr für die Achterstraße als für die Otto-Hahn-Allee. „Wir gehen an der Achterstraße in den Bestand rein“, sagte sie, entsprechend schnell sei ein Haltepunkt hier realisierbar. An der Otto-­Hahn-Allee müsse man in puncto Infrastruktur indes bei Null anfangen. Zudem liege die zu erwartende Fahrgastzahl an der Achterstraße bei etwa 1600 Ein- und Aussteigern pro Tag – an der Otto-Hahn-Allee rechne man täglich mit lediglich 1100 bis maximal 1400.

Dass ein Haltepunkt an der Otto-Hahn-­Allee in der Vergangenheit häufig in Zusammenhang mit einer Erweiterung der Linie 8 diskutiert worden sei, ist laut Schaefer „reine Hypothese“. Während die Otto-Hahn-Allee nicht über eine ÖPNV-Anbindung an die Universität und den Technologiepark verfüge, sei an der Achterstraße die Anbindung an die Straßenbahnlinie 6 gegeben. Diese werde entgegen der landläufigen Annahme durch einen Haltepunkt an der Achterstraße nicht zusätzlich belastet, sondern sogar entlastet, ergänzte Christian Weiss, im Mobilitätsressort zuständig für den Schienenpersonennah­verkehr. Schließlich würden Pendler aus Hamburg künftig erst am neuen Haltepunkt in die Linie 6 zusteigen und nicht mehr am Hauptbahnhof. Um zudem eine Alternative zur Straßenbahn anzubieten, ist am künftigen Bahnhaltepunkt laut Weiss ein umfangreiches Bike-and-Ride-Angebot geplant, möglicherweise sogar mit einem Fahrradparkhaus.

Auf Nachfrage von CDU-Fraktionssprecher Claus Gülke, wann mit einem Senatsbeschluss in der Angelegenheit zu rechnen sei, erklärte Senatorin Schaefer, dass die Argumente ihres Hauses in den Ressorts Wissenschaft und Wirtschaft nachvollzogen werden könnten. Man wolle sich aber jeweils noch hausintern abstimmen. Wie viel Zeit dieser Prozess in Anspruch nehmen werde, lasse sich schwer vorhersehen – sie gehe aber eher von Wochen als von Monaten aus. Mit der Eröffnung des neuen Haltepunkts sei frühestens in fünf Jahren zu rechnen, erklärte Schaefer – eine Prognose, die Ressortmitarbeiter Weiss für „sehr sportlich“ hielt. Parallel zum Haltepunkt Technologiepark sei außerdem noch ein weiterer Haltepunkt am Achterdiek geplant, berichtete Weiss. Der allerdings sei bislang in der öffentlichen Wahrnehmung weitestgehend untergegangen.

Vor allem schnellstmöglich

So begeistert die zahlreich erschienenen Kleingärtner von der Ressortentscheidung für die Achterstraße waren, so enttäuscht zeigten sich die Vertreter von Universität und Technologieparkverein angesichts der aus ihrer Sicht damit verbundenen schlechteren Entwicklungschancen. Joachim Jürgens betonte, Areale wie der Technologiepark bräuchten „ein Herz, eine Mitte“ – und die liege eindeutig im Bereich der Otto-Hahn-Allee und nicht am „äußersten Zipfel“ Achterstraße, sagte der Vorsitzende des Technologieparkvereins. Er halte die Entscheidung des Mobilitätsressorts „für grundfalsch“, da sie dem Technologiepark jede Perspektive nehme, attraktiver zu werden. Uni-Kanzler Martin Mehrtens teilte Jürgens’ Auffassung. Die fehlende ÖPNV-Anbindung seines Favoriten Otto-Hahn-Allee lasse sich möglicherweise durch autonome E-Shuttle-Busse ausgleichen, die jeweils rund 20 Personen vom Bahnhaltepunkt zur Uni und in den Technologiepark befördern könnten. Er glaube, dass die dafür benötigte Technik in fünf Jahren ausgereift sei. Mehrtens betonte allerdings auch, dass der Bahnhaltepunkt Technologiepark vor allem schnellstmöglich kommen müsse. Sollte die Variante Otto-Hahn-Allee tatsächlich entschieden länger dauern als die Achterstraße, präferiere er letztgenannte, sagte er.

Seitens der Kleingärtner herrschte im Anschluss an Schaefers Ausführungen sichtliche Erleichterung. „Das Gebiet ist die grüne Lunge Schwachhausens“, betonte eine Kleingärtnerin. Und diese dürfe angesichts des Klimawandels keinesfalls angetastet werden. Auch ­Dieter Mazur, Vorsitzender des Bremer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), unterstrich die ökologische Bedeutung des Kleingartengebiets. Hinsichtlich möglicher Erweiterungsplanungen für den Technologiepark betonte er vor diesem Hintergrund, dass die Grenze hierfür seiner Meinung nach inzwischen erreicht sei. Man warte beim BUND händeringend auf den Bahnhaltepunkt und hoffe nun entsprechend auf eine schnelle Umsetzung, erklärte Mazur.