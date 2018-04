Hans-Jürgen Mahnken ist in diesen Tagen mit den letzten Kartoffeln aus eigenem Anbau unterwegs. (Petra Stubbe)

Bauer Mahnken steht meistens um halb vier auf – er hetzt nicht gerne. „In Ruhe frühstücken ist wichtig“, sagt er. Seinen Marktwagen packt er schon am Abend vorher. Dreimal pro Woche fährt er damit zum Findorffmarkt. Freitags aber ist alles ein bisschen anders - dann kommen die Kunden nicht zu ihm, da kommt Hans-Jürgen Mahnken zu den Kunden. Seit 25 Jahren macht der Grasberger das so. „Ich habe eine feste Tour durch Horn-Lehe“, erzählt er. Vor fünf Jahren habe sich sein Radius dann bis Schwachhausen erweitert.

Das Verkaufsprinzip erinnert an die Nachkriegszeit. Bauer Mahnken parkt seinen Transporter am Straßenrand und klingelt: an den Haustüren, nicht mit der großen Handglocke, wie es früher üblich war. „Das ist zu laut, das kann man heutzutage nicht mehr machen“, sagt er. Mahnken klingelt, wo seine Kundschaft wohnt. Wer nicht zu Hause ist, aber trotzdem nicht auf das Gemüse des Landwirts verzichten möchte, stellt einen Karton mit Einkaufsliste vor die Tür. Gerade steht Mahnkens schwarzer Transit in der Ottilie-Hoffmann-Straße. Der Bauer packt 30 Eier in Schachteln, so steht es auf dem Zettel. Ein bisschen Gemüse kommt noch dazu.

Dann stellt er den Karton vor der Haustür der Kundin ab, die heute keine Zeit hatte, und setzt seine Tour fort. Wohin? Mahnken zuckt mit den Schultern. Mit Straßennamen hat er es nicht so. „Einmal um den Block“, sagt er und startet den Motor. Sein nächster Stopp ist in der Busestraße. Klingeln muss Mahnken hier heute nicht. Er wird bereits erwartet. Eine ältere Kundin, die ihren Namen nicht nennen möchte, bekommt ein paar Eier aus dem Kofferraum, dann geht sie mit Mahnken zur Seitentür, um Gemüse zu kaufen. Hier hat der Bauer neben Kohlrabi, Nüssen, Tomaten und Blumenkohl auch seine Kartoffeln verstaut: Belana und Solara. Einen Hektar Kartoffeln baut Mahnken pro Jahr an.

Dazu einen halben Hektar Gemüse. „Das ist jetzt aber längst alle“, sagt er. „Im Winter kaufe ich zu.“ Die Kartoffeln sind noch aus seinem Lager. „Wenn die alle sind, ist Schluss“, sagt Mahnken. Dann gehe er in den Ruhestand. „Wahrscheinlich am 20. April.“ Die Kundin neben ihm hört das gar nicht gerne. „Ich weiß gar nicht, was wir ohne ihn machen sollen“, seufzt sie. Sicher, es gebe einen Supermarkt in der Nähe. „Aber ich bin oft nicht gut zu Fuß, da ist mir das schon zu weit“, erzählt sie. „Herr Mahnken bringt den Einkauf dann auch bis an die Haustür.“ Der Bauer nickt. „Bis in den dritten Stock, wenn’s sein muss“, sagt er und grinst.

„Ich bin schon 68, da wird es Zeit.“

Dass Mahnken Ende April Schluss machen will, hat triftige Gründe: „Ich bin schon 68, da wird es Zeit.“ Er möchte gerne wieder mehr lesen und Rad fahren. „So was kommt immer schnell zu kurz, wenn man viel um die Ohren hat.“ Sein Acker sei schon verpachtet, er warte nur noch, bis alle Kartoffeln verkauft seien. Auch Hans-Heinrich Sommer findet das schade. „Menschen wie Herrn Mahnken gibt es sonst nicht mehr“, sagt der Stammkunde. „Es lohnt sich wohl auch nur, wenn man seine eigenen Produkte verkauft.“ Die jüngeren Anwohner, vor allem die ohne Kinder, werden den Landwirt aus Grasberg kaum vermissen, glaubt er. Die kauften meist ohnehin lieber im Supermarkt. „Vielleicht werden sie ihn vermissen, wenn sie älter werden“, sagt Sommer.

Roland Hidegheti sieht das ähnlich. Er bezeichnet sich selbst als Gelegenheitskunden, der gerne weiß, wo sein Essen herkommt. Das frische Obst im Sommer werde er besonders vermissen. „Herr Mahnken wird hier schon sehr fehlen – vor allem den älteren Leuten“, sagt er. Der Landwirt steht immer noch an der Seitentür seines Transporters. Gerade wiegt er einer Kundin Kartoffeln ab. Seine Waage hat denselben Nostalgie-Wert wie das gesamte Verkaufskonzept.

Links steht der Behälter mit den Kartoffeln, rechts stellt Mahnken Eisengewichte auf die Waagschale, bis es passt. „Auf dem Findorffmarkt habe ich eine Elektrische“, sagt er, „aber hier habe ich ja keinen Strom.“ Und überhaupt, er habe nichts gegen altmodische Geräte. „Als ich 1967 auf dem Findorff-Markt angefangen habe, bin ich in den ersten Jahren immer noch mit dem Trecker von Grasberg gekommen“, erzählt er. Da habe er noch früher aufstehen müssen.

Nicht nur Mahnken wird seinen Kunden fehlen, auch der Landwirt selbst schätzt seine Touren durch die Wohnsiedlungen. „Man ist nah dran an den Leuten, und es ist immer Zeit für ein Gespräch.“ Klar, im Winter sei es manchmal knackig, sagt er und deutet auf seine fingerlosen Handschuhe. Aber die Kunden kämen auch bei Kälte treu zum Einkaufen. Gleich mache er seinen letzten Halt für heute. Wo? Mahnken zuckt mit den Schultern und deutet mit ausgestrecktem Arm quer über die Straße. „Da vorne links rein, da wartet noch eine Kundin.“ Mit Straßennamen hat er es nun mal nicht so.