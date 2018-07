Gleich drei Baustellen sind momentan besonders bei Radfahrern unbeliebt, wie diese am Herzogenkamp. (PETRA STUBBE)

Am Herzogenkamp ist für Fahrradfahrer zurzeit Konzentration gefragt. Zumindest zwischen Helmer und Tietjenstraße, wo die Straße seit Mai wegen Sanierungsarbeiten rund ums Pumpwerk Horn zum Teil gesperrt ist. „Für Radfahrer, die den Abschnitt kennen, ist es etwas nervig“, erzählt eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung abgedruckt sehen möchte. „Aber für Menschen, die hier zum ersten Mal unterwegs sind, ist es extrem spannend“, sagt sie. Grund sei der häufige Wechsel von einer zur anderen Seite und zwischen Bordstein und Straße. Sie selbst sei auf dem Abschnitt glücklicherweise meistens dann unterwegs, wenn dort weniger los sei, „da muss ich mich zumindest nicht noch auf entgegenkommende Radfahrer konzentrieren“. Während der Stoßzeiten aber komme noch der Gegenverkehr erschwerend hinzu.

Aktuell sei auch die Überquerung der Kleinen Wümme von der Achterstraße in Richtung Riensberger Friedhof erschwert, schildert die Bürgerin, weil sich aus ihrer Sicht nicht eindeutig erschließe, ob man hier nun tatsächlich wieder passieren dürfe oder nicht. „Da dort die Baufahrzeuge unterwegs sind, ist der Abschnitt für Radfahrer ja auch nicht ganz ungefährlich“, sagt sie. Eine eindeutige Beschilderung wäre daher wünschenswert, ebenso wie eine aktualisierte Übersicht der Maßnahmen mit Zeitplan.

Den liefert die zuständige Hansewasser GmbH auf Nachfrage. Es handele sich bei den Arbeiten in diesem Bereich um insgesamt drei Baumaßnahmen: Die Sanierung des Pumpwerks Horn, die Renovierung des Zulaufs im Bereich Achterstraße und Am Herzogenkamp sowie die Erneuerung der Druckrohrleitungen zwischen Pumpwerk und der H.-H.-Meier-Allee, teilt Sprecherin Svenja Lienau mit. Um eine lange, großräumige Absperrung der Baustellenbereiche zu vermeiden, werde mit den wechselnden Bauphasen eine „passgenaue Verkehrsführung“ vor allem für den Radverkehr angeboten. „Das bedeutet natürlich unterschiedliche Verkehrsführungen mit wechselnder Beschilderung“, sagt Lienau.

Die Sanierung des Pumpwerks Horn steht laut der Sprecherin inzwischen kurz vor dem Abschluss. Das bedeute, dass besagter Rad- und Fußweg „Hinter dem Riensberg“ – von der Achterstraße kommend hinter der kleinen Wümmebrücke – wieder freigegeben sei. Die Absperrungen und Verbotsschilder seien daher abgebaut worden. „Der Radweg kreuzt dann die angrenzende Baustellenzufahrt, das Radfahren ist aber möglich“, erklärt Lienau.

Im Zuge der Zulaufrenovierung im Bereich Achterstraße und Am Herzogenkamp stelle sich die Radwegführung Am Herzogenkamp aus Sicht des Radfahrers tatsächlich „recht unterschiedlich“ dar, räumt die Sprecherin ein. Der Grund: Hier habe die Radführung mehrmals kurzfristig mit Hilfe von Sicherungsposten für Baufahrzeuge unterbrochen werden müssen. Trotz dieser kurzfristigen Unterbrechungen ermögliche das Konzept Radfahrern und Fußgängern aber immerhin ein Passieren des Abschnitts. „Nur für den durchgehenden Autoverkehr ist dieser Bereich vollgesperrt“, betont Lienau. Die Verkehrsführung bleibe so noch bis Mitte August bestehen, danach sei der Herzogenkamp wieder für alle Verkehrsteilnehmer frei.

Ab Mitte August bis voraussichtlich Ende Oktober folgt dann die zweite Bauphase. „Das betrifft die Achterstraße zwischen Recycling-Station Horn und Riensberger Straße“, erklärt die Hansewasser-Sprecherin. Dieser Bereich sei dann für den Autoverkehr vollgesperrt. Während Fußgänger hier weiterhin passieren könnten, werde Radfahrern empfohlen, den Bereich über Hinter dem Riensberg, Elsa-Brändström-Straße und Riensberger Straße zu umfahren.

Für die Erneuerung der Druckleitungen zwischen Pumpwerk und H.-H.-Meier-Allee musste laut Lienau der Radweg der H.-H.-Meier-Allee in Richtung „Hinter dem Riensberg“ gesperrt werden. „Für die Umleitung wurde an der BSAG-Trasse ein provisorischer Rad- und Gehweg in Richtung Achterstraße eingerichtet.“ Eine weitere Sperrung gebe es an der sogenannten Horner Spange ab Ecke Hinter dem Riensberg in Richtung Riensberger Straße. Diese Verbindung werde bis Ende November 2018 – dem voraussichtlichen Bauende – weiterhin für die Baufahrzeuge benötigt. „Die Baustraße wird nach Abschluss aller Gesamtbaumaßnahmen als Radweg mit Asphalt ausgebaut“, kündigte Lienau an.

Weitere Informationen

Alle Informationen zu den Baumaßnahme lassen sich auch im Internet unter www.hansewasser.de nachlesen. Dort sind im sogenannten Baustellenradar auf der Startseite sämtliche Bauvorhaben zusammen mit den jeweiligen Ansprechpartnern aufgelistet. Die Kundenbetreuung ist unter Telefon 9881111 erreichbar.