Tempo 30 soll in sensiblen Bereichen nach Meinung des Beirats nicht nur für Autofahrer gelten. (Stratenschulte)

Die Tempo-30-Anordnungen vor Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen im Stadtteil werden derzeit gemäß der Straßenverkehrsordnungsnovelle von 2016 nach und nach umgesetzt – allerdings nicht durchweg im Sinne des Beirats Schwachhausen. Der hatte im vergangenen Jahr gefordert, dass vor dem Hermann-Böse-Gymnasium, der Stiftungsresidenz Landhaus Horn und dem Kippenberg-Gymnasium aus Sicherheitsgründen auch für Busse und Straßenbahnen in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 gelten soll. Beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr teilt man diese Sicherheitsbedenken allerdings nicht, wie das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) dem Beirat jetzt mitgeteilt hat.

Bei besagten Streckenabschnitten handele es sich um sogenannte besondere Bahnkörper, die von der Straße mindestens durch Bord­steine getrennt seien und laut Vorschrift auch nur an den dafür bestimmten Stellen überquert werden dürfen, heißt es in der Ablehnungsbegründung. Da auf besonderen Bahnkörpern weder Autos fahren noch betriebsfremde Personen unterwegs sein dürfen, entsteht durch die Straßenbahnen und Busse unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit keine Gefährdung.

Mit erhöhter Aufmerksamkeit

Außerdem würden die Bereiche der Haltestellen von Bussen und Bahnen ohnehin mit erhöhter Aufmerksamkeit und einer reduzierten Geschwindigkeit angefahren, argumentiert das Verkehrsressort. Durch die Trennung von Straßenbahnen und Bussen auf der einen und dem übrigen Verkehr auf der anderen Seite werde nicht nur ein schnelleres Vorankommen für den öffentlichen Nahverkehr sichergestellt, sondern auch die höchstmögliche Sicherheit erzielt, heißt es in dem Schreiben an den Beirat. Die geforderte Reduzierung der Geschwindigkeit würde daher lediglich zu einer Verlängerung der Fahrzeiten von Bus und Bahn führen, diese damit unattraktiver machen und zudem Auswirkungen auf den Betriebsaufwand haben. Und das könnte wiederum zu einem zusätzlichen Fahrzeug- und Personalbedarf führen.

Auch dem Vorschlag des Beirats, den geplanten Tempo-30-Bereich vor dem Kippenberg-Gymnasium bis in Höhe der Schubertstraße stadteinwärts auszudehnen, erteilte das ASV eine Absage. Beziehe man die Ampelkreuzung an der Einmündung zur Kurfürstenallee in die Tempo-30-Regelung mit ein, würde das einen Qualitätsverlust für alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, bedeuten, hieß es zur Begründung. Denn diese müssten dann länger warten, bis ihre Ampel auf Grün umspringe, und das wiederum bedeute, dass sie die Straße unter Umständen auch bei Rot überqueren würden.

Staus als Folge

Somit sei neben den Qualitätseinbußen auch eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit zu erwarten, heißt es in dem ASV-Schreiben. Auch Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr und Autostaus in den Hauptverkehrszeiten könnten möglicherweise die Folge sein, wenn dem Wunsch des Beirats an dieser Stelle entsprochen werde. Der Vorschlag der Stadtteilpolitiker, vor der Kindertageseinrichtung „Girotondo“ Tempo 30 anzuordnen, stößt beim ASV indes auf Akzeptanz. Nach Abschluss der dort laufenden Bautätigkeiten werde die Stichstraße dann als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen.