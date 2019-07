Eine versiegelte Wahlurne (dps/INGO WAGNER)

Horn-Lehe. Mit leicht veränderter Sitzverteilung und ein paar neuen Gesichtern hat sich der neu gewählte Beirat Horn-Lehe jetzt konstituiert. Die nach wie vor stärkste Fraktion stellt die CDU mit fünf Sitzen. Mit Harald Graaf bekommen Claus Gülke, Dirk Porthun, Heike Menz und Markus Bersebach einen Neuzugang. Der Naturwissenschaftler hat sich insbesondere die Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Stadtteil als Schwerpunkt gesetzt. „Ich werde gerne Impulse und Projektideen aus der Bevölkerung unterstützen, wobei es nicht nur um finanzielle, sondern insbesondere auch um organisatorische Hilfen geht“, sagt Graaf. Ziel sei es, im Stadtteil Menschen zu ermuntern, gemeinsam kleine und größere Aktionen und Projekte wie etwa Flohmärkte oder zusätzliche Sitzmöglichkeiten zu planen und zu realisieren. Daneben möchte der Christdemokrat die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer im Stadtteil erhöhen. Für den in der vergangenen Legislaturperiode zeitweilig zerstrittenen Beirat wünscht sich Graaf für die kommenden vier Jahre ein konstruktives Miteinander.

Bekannte und neue Gesichter

Die Beiratsfraktion der Grünen ist mit ihren vier anstatt der bisherigen drei Sitze zweitstärkste Kraft im Horn-Leher Stadtteilparlament und besteht zur Hälfte aus Neuzugängen. Jochen Behrendt bringt dabei als langjähriges Mitglied im Bildungsausschuss bereits stadtteilpolitische Erfahrungen mit. Ebenfalls neu in der Grünen-Beiratsfraktion ist Marc Liedtke, der sich in den kommenden vier Jahren vor allem um Projekte kümmern will, die mit der städtischen Entwicklung Horn-Lehes zu tun haben. „Eine Mitarbeit im Zukunftsausschuss würde mich sehr interessieren, sofern es den Ausschuss wieder in dieser Form geben wird“, sagt der Diplombiologe und Wissenschaftskommunikator. Auch die Arbeit des Jugendbeirats würde Liedtke gerne unterstützen. Ein weiteres Anliegen sei die Steigerung des kulturellen Angebots im Stadtteil und die Aktivierung jüngerer Familien, sich daran zu beteiligen. „Aber natürlich sind mir auch die Themen Umwelt und Klimaschutz wichtig“, betont er. Als konkretes Projekt könne er sich beispielsweise vorstellen, etwas gegen die Vermüllung des Unisees zu tun, um dessen Aufenthaltsqualität als Naherholungsgebiet aufzuwerten. Die übrigen 50 Prozent der Grünen-Fraktion stellen wie schon in den vergangenen vier Jahren Gudrun Stuck und Michael Koppel.

Mit gleich zwei Einschnitten sieht sich die Beiratsfraktion der SPD konfrontiert. Zum einen ist sie in dieser Legislaturperiode nur noch mit drei statt vier Sitzen vertreten, zum anderen wurde sie vom Rücktritt ihrer bisherigen Sprecherin Catharina Hanke überrascht. Hanke war im Laufe ihrer mehr als zehnjährigen Beiratszeit nicht nur Sprecherin des Stadtteilparlaments, sondern auch diverser Ausschüsse. In der vergangenen Legislaturperiode stand sie sowohl dem Bildungs- als auch dem Zukunftsausschuss vor und war Stellvertreterin von Beiratssprecherin Heike Menz. Die Niederlegung ihres Beiratsmandats hatte Hanke mit dem schwachen Wahlergebnis der SPD begründet. Ihre Nachfolge als Fraktionssprecherin wird Birgit Bäuerlein übernehmen. „Der Rücktritt von Frau Hanke war für uns überraschend und auch bestürzend - sie war das Herz der SPD-Beiratsfraktion“, kommentiert Bäuerlein. „Sie war eine tolle Beiratssprecherin und in der letzten Legislaturperiode auch eine engagierte Stellvertreterin.“ Besonders mit ihrem Einsatz für Horn-Lehes Schulen bleibe sie sicherlich allen in bester Erinnerung und werde daher in der Stadtteilpolitik sehr fehlen. Neben Birgit Bäuerlein werden Barnabas Adam und Dirk Eichner für die SPD im Beirat sitzen. Für beide ist es die zweite Amtszeit.

Die FDP wird in den kommenden vier Jahren durch Hermann Pribbernow im Horn-Leher Beirat vertreten. Der ehemalige Leiter des Kippenberg Gymnasiums will sich dafür einsetzen, „dass alle Faktoren eingehalten werden, die für einen qualifizierten Unterricht unerlässlich sind“. Das bedeute für alle Schulen 105 Prozent Unterrichtsversorgung, kleinere Klassen, saubere und neue Gebäude, gesicherte Nachmittagsbetreuung, gesundes Essen und für die Gymnasien die Wiedereinführung von G9. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit im Beirat werde im Sektor Bau liegen. Dabei habe er insbesondere das Unibad, das Horner Bad und die Trassenführung der neuen Fernwärmeleitung im Fokus.

Die Linke wird wie bisher durch Manfred Steglich im Beirat vertreten sein, und für die Bürger in Wut wird Piet Leidreiter künftig im Stadtteilparlament sitzen.

Wer das Amt des Beiratssprechers übernehmen wird, soll aufgrund der urlaubsbedingt lückenhaften Anwesenheit der Mitglieder bei der konstituierenden Sitzung erst am 22. August entschieden werden, wie Ortsamtsleiterin Inga Köstner mitteilt. Dann werde auch die Struktur und Besetzung der Ausschüsse festgelegt. Der Beginn der Beiratssitzung am 22. August sowie aller künftig folgenden wird laut Köstner um eine viertel Stunde vorverlegt, von 19.15 auf 19 Uhr.