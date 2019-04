In der Diskussion: die Uni-Sportstätten. (Christian Walter)

Die Uni-Sportstätten und Schulsporthallen in Horn-Lehe müssen nach Auffassung des Horn-Leher Beirats unverzüglich saniert werden. In einem interfraktionellen Antrag forderte er daher jetzt, im Doppelhaushalt 2020/2021 finanzielle Mittel in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro dafür zu ­veranschlagen und zügig mit der Sanierungsplanung zu beginnen. Außerdem erwarte er von den Ressorts Wissenschaft, Bildung und Sport, sich gemeinsam mit der Universität Bremen, dem Sportamt und Immobilien ­Bremen an einen Tisch zu setzen. Ziel sei es dabei, sich gegenseitig über den baulichen ­Zustand und den Sanierungsbedarf der Uni-Sportstätten und der Schulsporthallen im Stadtteil zu informieren und sich über die ­Bedarfe der einzelnen Nutzergruppen und die aktuellen Belegungspläne auszutauschen.

Des Weiteren müssten frühzeitig Vorschläge entwickelt werden, wie sich im Falle einer Sportstättensanierung vermeiden lasse, dass der Schulsport dadurch Einbußen in Kauf nehmen muss – dies gelte insbesondere für die sportbetonte Oberschule Ronzelenstraße. Selbstverständlich seien aber auch die Einschränkungen für den Vereins- und ­Hochschulsport so gering wie möglich zu halten.

Der Beirat fordert außerdem, dass die Wiederaufnahme des Studiengangs Sportpädagogik deutlich beschleunigt und möglichst schon in den Haushaltsplanungen 2020/2021 berücksichtigt wird. Auch die Frage, ob die Sporthalle an der Grazer Straße in die Verantwortung des Bildungsressorts oder des Sportamtes übergehen kann, möchte der Beirat alsbald geklärt wissen.