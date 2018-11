Borgfeld. Der Borgfelder Beirat diskutierte auf seiner jüngsten Sitzung in der gut besuchten Ernst-Klüver-Halle über eine bessere Verkehrsführung im Ortsteil: Eine Umgehungsstraße durch das Naturschutzgebiet Hollerland oder die Erweiterung der Borgfelder Heerstraße auf zwei Fahrspuren standen dabei zur Diskussion.

Die nicht ganz neuen Themen boten Zündstoff für eine angeregte Debatte. Ewiger Stau am Langen Jammer zur Hauptverkehrszeit gab dazu den Anstoß. Die Straße stadtein- und stadtauswärts, einst „Langer Jammer“ genannt, weil den Menschen hier der eisige Wind um die Ohren wehte, wenn sie zu Fuß oder per Kutsche die lange Heerstraße passieren mussten, sorgt auch im 21. Jahrhundert für Unmut. Unzählige Pendler stehen morgens und abends tagtäglich im Stau. Die CDU-Fraktion fordert deshalb den Senator für Bau, Umwelt, Verkehr und Landwirtschaft in einem Beschlussvorschlag auf, die Borgfelder Heerstraße zwischen Distelkampsweg und Querlandstraße zweispurig auszubauen. Die verschiedenen Möglichkeiten des Ausbaus seien im Vorfeld seitens des Amtes für Straßen und Verkehr aufzuzeigen, um zu besprechen, wie die Fahrspur auf 5,50 Meter verbreitert werden könne, fügte Bernd Vahlenkamp (SPD) als Erweiterung hinzu. Sozial- und Christdemokraten sowie Markus Bayer von den Liberal-Konservativen-Reformern (LKR, früher ALFA) stimmten diesem Vorschlag schließlich mit acht Stimmen zu, Grüne und FDP votierten zu dritt dagegen.

Die CDU sieht in der Fahrbahnverbreiterung um rund einen halben Meter – von jetzt rund fünf auf 5,50 Meter – eine Verbesserung. „Für den gesamten Ortsteil ist ein vernünftiger Verkehrsfluss auf der Heerstraße unbedingt anzustreben, weil damit der Schleichverkehr innerhalb des Ortsteils reduziert und die Wohnqualität der Menschen in Borgfeld gehoben wird“, heißt es zur Begründung.

Jürgen Linke von den Grünen hatte mit dem Antrag so seine Schwierigkeiten. Er stelle das Verhalten der Autofahrer in Frage. Denn es sei auf den eineinhalb Spuren durchaus Platz für zwei Pkw. Im Jahr 2000, beim Ausbau der Linie 4, einigte man sich auf diesen Kompromiss. Linke schlug ein Experiment vor: „Ein Jahr lang dürfen zwei Pkw auf diesen eineinhalb Spuren offiziell nebeneinander fahren.“ Viele würden dies ohnehin schon versuchen. Diese Variante verhindere die Raserei auf zwei Spuren und lasse den Verkehr trotzdem fließen, so der Grüne. Ralf Behrend (CDU) warf ein, dass eine „Raserei“ gar nicht stattfinden könne: „Die Leute stehen“. Freidemokrat Gernot Burghardt vermutet, dass die vorgeschlagene Verbreiterung nicht für einen vollständigen Ausbau auf zwei Spuren ausreiche und verwies auf die Nachteile der ohnehin bereits gebeutelten Anwohner.

Burghardt will stattdessen einen Planungsaufstellungsbeschluss für eine Umgehungsstraße durch das Hollerland vom Autobahnzubringer in Horn-Lehe bis hin zur Wümme-Brücke. Seit den 90er-Jahren regele Borgfeld den Verkehr für Niedersachsen, argumentierte der Freidemokrat. Neue Baugebiete in Lilienthal, Wörpedorf und Worpswede kurbelten die Verkehrsdichte zusätzlich an. „Der Verkehr läuft einfach an der falschen Stelle“, so Burghardt. Die Prüfung einer Hollerlandquerung solle „endlich ergebnisoffen angefangen werden“.

Als „blauäugig“ bezeichnet Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe den Vorschlag. In den angrenzenden Gebieten des Hollerlandes lebten derzeit viele Menschen, die gerade in den vergangenen 15 Jahren gebaut hätten, unterstrich der Christdemokrat. Bernd Vahlenkamp (SPD) verwies auf das 2004 und 2005 ausgewiesene Naturschutzgebiet – „eine große Hürde“. „Und von einem Zusammenbruch des Verkehrs, der eine Aufhebung rechtfertigen würde, sind wir meilenweit entfernt“, so Vahlenkamp. Burghardt wecke mit seinem Antrag falsche Hoffnungen. Jörn Broeksmid sieht in der Idee der Hollerlandtrasse einen „nicht wieder gut zu machenden Eingriff in die Natur“. „Es ist kein Wille und kein Geld für so einen Beschluss vorhanden“, meinte Broeksmid. Auch Alexander Keil (SPD) äußerte kein Verständnis für den Vorstoß der FDP-Fraktion.

Einzig Heike Klatte (CDU) scherte anfangs aus dem Fraktions-Nein der Christdemokraten aus. „Ich bin eine Anhängerin der Hollerlandtrasse“, bekannte die Landwirtin und evozierte mit ihrem Bekenntnis sogleich eine Beiratspause. Lange Rede, kein Beschluss: Zehn Nein-Stimmen kippten den Antrag Gernot Burghardts für einen Planungsaufstellungsbeschluss.