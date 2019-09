Gerade bei Schulschluss wird es manchmal unübersichtlich auf der Fahrbahn der Oberneulander Landstraße, erst recht was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Mal sind 50 Stundenkilometer erlaubt, mal nur 30. (PETRA STUBBE)

Wenn ein Wort auf der jüngsten Beiratssitzung in Oberneuland häufig viel, dann war es „Flickenteppich“. Die Metapher hielt für den häufigen Wechsel der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Straßen im Ortsteil her – mal 30 Stundenkilometer, mal 50, dann wieder 30. Da werde dem Autofahrer einiges abverlangt, lautete der allgemeine Tenor der Beiratsmitglieder.

Auf der Oberneulander Landstraße vor dem Ökumenischen Gymnasium (ÖG) etwa gilt die Beschränkung Tempo 30 nur zu Zeiten des Schulbetriebs, davor und danach darf wieder 50 Stundenkilometer gefahren werden. Der Antrag auf eine einheitliche Regelung, 30 Kilometer pro Stunde für die komplette Straße, wurde fraktionsübergreifend beschlossen. Ebenfalls Tempo 30 soll künftig in der Mühlenfeldstraße herrschen, die vor allem wegen der am Rand parkenden Autos keine höhere Geschwindigkeit zulasse.

An Argumenten mangelte es in dem Antrag an den Senator für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau nicht. Abgesehen davon, dass anliegende Einrichtungen wie die Grundschule und das Gymnasium an der Oberneulander Landstraße sowie die K&S Seniorenresidenz an der Mühlenfeldstraße eine Tempodrosselung erforderten, seien beide Straßen zu schmal und stellenweise in einem äußerst desolaten Zustand, hieß es. Querungshilfen gebe es gar nicht bis kaum und in Anbetracht der steigenden Einwohnerzahlen sei künftig nicht mit einem Rückgang der Verkehrsteilnehmer zu rechnen. Der unpraktischen Stückelung in verschiedene Geschwindigkeitsstrecken solle nun ein Ende gesetzt werden. Außerdem wurde beantragt, die Einhaltung der Geschwindigkeit zu prüfen.

Über Rücksicht und Vorbilder

Stefan Kroß (Grüne/Bündnis 90) freute sich, dass eine einheitliche Meinung in allen Parteien zu dem Thema herrscht. Auch führte er aus, dass das Bestreben, das Tempo zu drosseln, große Auswirkungen habe. Bei 50 Stundenkilometern sei der Bremsweg im Vergleich zu 30 doppelt so lang.

Aus dem Publikum meldete sich empört Ingrid Koch zu Wort. Tempo 30 sei nicht die Lösung des Problems, ist die Oberneulanderin überzeugt. Sie setzt das Augenmerk auf das Fehlverhalten der Schüler, die sich nebeneinander und zum Teil auf der falschen Straßenseite fahrend rücksichtslos verhalten würden. Eine gesellschaftliche Ungezogenheit könne auch kein Limit beheben. Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) nickte, entgegnete aber knapp: „Das Auto ist aber stärker als das Fahrrad.“ Im Falle eines Unfalls sei der Radfahrer der Verlierer.

Horst Feldmann, Referatsleiter für das Polizeikommissariat Ost 1, schaltete sich ein. „Wir neigen dazu, immer nur auf den Anderen zu gucken.“ Er riet, rücksichtsvoller zu sein und mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Er forderte gleichzeitig alle Anwesenden auf, sich nicht mit Schuldzuweisungen zu beschäftigen, sondern sich „an die eigene Nase zu fassen“. „Wer von ihnen fährt, wenn er Kinder im Auto sitzen hat, 50 in der Stadt und nicht auch mal 70?“, ließ er als rhetorische Frage im Raum stehen.

Eine Antwort erwartete Feldmann nicht, dafür aber, dass sich Eltern darauf besinnen sollten, ihrer Vorbildfunktion gegenüber ihren Kindern gerecht zu werden. Eine Mutmaßung aus dem Publikum, die Schüler würden von der Schule angewiesen, nebeneinander zu fahren, um eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erlangen, wies ÖG-Schulleiterin Anke Junge-Ehmke auf Anfrage des STADTTEIL-KURIER entschieden zurück. „Wir nehmen das Thema Verkehrserziehung, besonders in den unteren Klassen, sehr ernst.“ Geschätzte 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler würden den Schulweg mit dem Fahrrad zurücklegen. Da käme es so manches Mal zu brenzligen Szenen, berichtete sie. Vielleicht seien vor der Schule Bremsschwellen, sogenannte Berliner Kissen, oder eine Fahrbahnverengung Möglichkeiten, den Verkehr zu beruhigen, überlegte die Rektorin. Den Beschluss des Beirats, einen Antrag auf eine durchgehende Tempo-30-Strecke zu stellen, befürwortete Junge-Ehmke jedenfalls sehr. „Ich begrüße alles, was unsere Schülerinnen und Schüler schützt.“

Ob und wann es zur Umsetzung der Tempo-30-Regelung in der Oberneulander Landstraße und in der Mühlenfeldstraße kommt, stehe erst in einigen Wochen fest, erläuterte Ortsamtsleiter Matthias Kook. Dies hänge nun von der Reaktion der zuständigen Behörde ab.