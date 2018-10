Oberneuland. Der Tunnelbau in der Mühlenfeldstraße hat diverse Auswirkungen auf den Verkehr mit sich gebracht – zumeist in Verbindung mit Umwegen, die in Kauf genommen werden müssen. Die Schüler der Tobias-Schule allerdings hatten keinen Grund zur Klage. Im Gegenteil, sie profitieren von dem Tunnelbau, denn seither halten die Busse der Linien 33 und 34 regelmäßig am Ikensdamm - in unmittelbarer Nähe zur Schule.

Mit der spätestens im Frühjahr 2019 geplanten Eröffnung der Bahnunterführung soll die provisorische Haltestelle nun aber wieder aufgelöst werden, erklärte BSAG-Verkehrsplaner Andreas Busch am Dienstagabend im Beirat Oberneuland. Dann sollen beide Linien wieder wie gehabt die Haltestelle Bahnhof Oberneuland anfahren.

Dieter von Glahn, Geschäftsführer der Tobias-Schule, wies darauf hin, dass etwa 40 der 120 Tobias-Schüler die Busse beider Linien regelmäßig nutzen. „Unsere Schüler kommen aus dem gesamten Bremer Stadtgebiet zu uns“, betonte er. Da die Tobias-Schule als private Förderschule keinen Anspruch auf Schulwegbeförderung habe, sei eine gute Anbindung an den ÖPNV umso wichtiger, betonte er.

Busch erklärte, es sei weiterhin sowohl morgens als auch mittags ein Bus beider Linien geplant, der die Haltestelle Ikensdamm anfahre. Für die Tobias-Schule wäre das dennoch ein erheblicher Rückschritt. „Wir haben wie andere Schulen unterschiedliche Schlusszeiten“, teilte Dieter von Glahn im Nachgang zur Beiratssitzung mit. Schüler und Schülerinnen, die bis nachmittags Unterricht hätten, müssten nach Umstellung der Linienführung daher wieder deutlich weitere Wege zur Haltestelle auf sich nehmen.

Auch den anwesenden Bürgern und dem Beirat reichte das Angebot der BSAG nicht aus. Man war sich einig, dass die Haltestelle Ikensdamm auch nach der Tunnelbaumaßnahme weiterhin regelmäßig bedient werden müsse. Nicht nur mit Blick auf die Tobias-Schüler, sondern auch auf die künftigen Bewohner des geplanten Neubaugebietes mit rund 200 Wohneinheiten auf dem Mühlenfeld müsse die Haltestelle Ikensdamm erhalten bleiben, hieß es in einer Stellungnahme des Beirats an das Verkehrsressort.

Konkret würde das bedeuten, die beiden Buslinien an der Abzweigung „Auf der Heide“ zu trennen. Die Buslinie 33 könne dann auf der jetzigen Umleitungsstrecke weiter über die Rockwinkeler Landstraße laufen, während die Linie 34 nach der Tunnelöffnung wie bisher die Mühlenfeldstraße bedienen würde.

Im Bereich der jetzigen Haltestelle an der Grundschule Oberneuland würden sich die beiden Buslinien fortan kreuzen - die Linie 33 mit Kurs auf die Oberneulander Landstraße, die Linie 34 in Richtung Rockwinkeler Heerstraße. Der Beirat erwarte, dass der Vorschlag behördlicherseits Unterstützung finden werde, hieß es in der Stellungnahme.

Angesichts der nahenden Fertigstellung des Tunnels erkundigte sich Ortsamtsleiter Jens Knudtsen, wie weit die Pläne für den dringend notwendigen Ausbau der maroden Mühlenfeldstraße gediehen seien. Nicht nur der Zustand der Straße sei unhaltbar, auch die Breite entspreche nicht den Anforderungen, ergänzte Hans-Jürgen Lotz (CDU). „Ein Begegnungsverkehr zwischen zwei Bussen ist nicht möglich, ohne dass einer von beiden auf den Gehweg ausweicht“, monierte er. Der Beirat dränge daher bereits seit geraumer Zeit auf einen entsprechenden Ausbau.

Konkrete Planungen waren Busch diesbezüglich allerdings nicht bekannt. Er wisse lediglich, „dass die Mühlenfeldstraße nicht die breiteste“ sei. Nach Auffassung des Beirats eine sehr zurückhaltende Umschreibung des Problems: Das Stadtteilparlament betonte erneut, dass es bei Busbegegnungen nicht nur eng werde, sondern schlicht nicht passe und kündigte an, in der Angelegenheit abermals Kontakt mit dem Ressort aufzunehmen. Eher als Randnotiz kam im Verlauf der Diskussion auch die Linie 31 zur Sprache, die ab April kommenden Jahres bis zur Berliner Freiheit erweitert werden soll. So jedenfalls hatte es die BSAG im Mai vergangenen Jahres angekündigt. Im Zuge dessen war seinerzeit geplant gewesen, auch den Wohn- und Büropark Oberneuland in den Streckenverlauf aufzunehmen, was auf Drängen des Beirates dann aber um ein Jahr vorverlegt worden war, um die neuen Bewohner des Quartiers schnellstmöglich an den ÖPNV anzubinden.

Zur allgemeinen Überraschung teilte Busch den Ortspolitkern am Dienstagabend allerdings mit, dass es in absehbarer Zeit keine Erweiterung der Linie 31 bis in die Vahr geben werde. Die wäre nämlich nicht ohne zusätzliches Fahrzeug und Personal umsetzbar, was sich derzeit nicht finanzieren lasse und deshalb nicht im neuen Fahrplan vorgesehen sei. „Sie sehen uns sprachlos“, konstatierte Knudtsen. Im Anschluss an die Sitzung ging daher auch zur Linie 31 ein Beiratsschreiben an das Verkehrsressort raus mit der Bitte um kurzfristige Stellungnahme.