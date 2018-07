Attraktive Altbauten in zentraler Lage zählen für den Beirat zu den Stärken Schwachhausens. Die Kehrseite: Es fehlt an preisgünstigem und barrierefreiem Wohnraum. (Frank Thomas Koch)

Wer wohnt in Schwachhausen? Wo liegen die Stärken und Schwächen des Stadtteils, und wie könnte er attraktiver werden? Diesen Fragen hat sich der Beirat Schwachhausen jetzt intensiv gewidmet. Um sich für den Stadtentwicklungsplan Wohnen (Step Wohnen) ein aktuelles Bild von den einzelnen Bremer Stadtteilen machen zu können, hatte der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Joachim Lohse (Grüne), vor einiger Zeit Stadtteilporträts bei den Beiräten in Auftrag gegeben. Step soll die bisherige Wohnungsbaukonzeption von 2009 bis zum Jahr 2030 fortschreiben und 2021 in Kraft treten. Die Stadtteilporträts sind dabei Teil eines Beteiligungsprozesses mit Bürgern und Beiräten.

Schwachhausen ist ein beliebter Stadtteil, so viel steht für den Beirat fest. Etwa 13 000 der rund 38 000 Einwohner seien Single-Haushalte, heißt es im Stadtteilporträt weiter. Die Bevölkerungszahl steige langsam, aber stetig, insbesondere ziehe es Familien mit Kindern sowie Senioren nach Schwachhausen. Die Geburtenrate sei höher als in den meisten anderen Stadtteilen, sodass der Bevölkerungsanteil der Menschen bis 18 Jahre ansteige. Besonders deutlich zeige sich das in der Altersgruppe bis drei und sechs Jahren. Ebenfalls hoch seien das durchschnittliche Einkommen und das Bildungsniveau, während die Arbeitslosenrate und der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gering seien.

Als Schwachhausens Stärken nennt der Beirat die attraktiven Immobilien in innenstadtnaher Lage, die hohe Qualität des Wohnungsbestands mit vielen Kaufmannsvillen, Altbremer Häusern und großen Gartengrundstücken sowie den wertvollen Baumbestand, der es zum „grünen Stadtteil“ mache. Schwachhausen biete zudem viele Arbeitsplätze, ein vielfältiges Bildungs-, Kultur- und Sportangebot und liege in der Nähe zu hochwertigen Naherholungsgebieten. Das kleinteilige und vielfältige Einzelhandelsangebot zählt der Beirat ebenso zu den Stärken, wie attraktive Spielplätze und temporäre Spielstraßen. In puncto Schwächen liegt der Fokus vor allem auf dem Dauerthema Verkehr. Viel Lärm von den Hauptverkehrsstraßen und der Bahn, zu viel Transitverkehr und zu wenig Parkplätze für zu viele Autos, führt der Beirat an. Der hohe Parkdruck führe außerdem zu Verdrängung und - durch Falschparker verursachte - Behinderungen der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Hinzu komme ein mangelhafter Erhaltungszustand insbesondere von Fuß- und Radwegen.

Auch im Sektor Bau sieht der Beirat Handlungsbedarf. Es fehle an preisgünstigem und barrierefreiem Wohnraum, außerdem seien kaum noch Flächen im städtischen Besitz. Die Beliebtheit des Stadtteils sei Fluch und Segen zugleich. Sie mache Schwachhausen interessant als Wohnort, zumal die Schwachhauser Schulen einen guten Ruf genießen. Steigende Kinderzahlen stellten Schwachhauser Kindertageseinrichtungen und Schulen allerdings vor zunehmende Herausforderungen, betont der Beirat. Als Nachteil von Schwachhausens Beliebtheit mache sich aber auch eine anhaltende Bautätigkeit bemerkbar. Dabei entstehe in der Regel großflächiger und hochwertiger Wohnraum in den oberen Preissegmenten.

Grundstücke werden maximal bebaut

Die Bauvorhaben im Stadtteil zeigten sich einerseits in einer hohen Zahl von Umbauten, beispielsweise in Form von Aufstockungen und Ausbauten von Dachgeschossen. Andererseits werde in Schwachhausen aber auch viel alte Bausubstanz abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Diese Neubauten zeichneten sich in der Regel dadurch aus, dass sie die verfügbare Fläche maximal ausnutzen. „Bedauerlicherweise werden der Baumschutz und der Erhalt unversiegelter Flächen oft nur unzureichend berücksichtigt“, kritisiert der Beirat. Auch die vorherrschenden Preise für Immobilien thematisiert er im Stadtteilporträt. Die bewegten sich mittlerweile überwiegend in einem Segment, das für Familien und Durchschnittsverdiener-Haushalte zunehmend unerschwinglich sein dürfte.

Als Erfolg betrachten die Ortspolitiker die verabschiedeten Erhaltungssatzungen für einige Schwachhauser Quartiere, um diese besser vor dem Abriss alter Häuser zu schützen. Hier gebe es allerdings noch Handlungsbedarf in weiteren Quartieren. Zur Schwachhauser Schwachstelle erklärt der Beirat auch den Umstand, dass die Bautätigkeit im Stadtteil nur unzureichend gesteuert werden könne. Für viele Straßenzüge bestünden keine Bebauungspläne. Außerdem gelte ein Teil der bestehenden Bebauungspläne heute nicht mehr als qualifiziert, gebe also keinen bauordnungsrechtlich abschließenden Rahmen vor.