Das interdisziplinäre Team der Frühberatungsstelle Ost besteht aus Gerda Schreiber (von links), Heike Evert, Ann-Katrin Maetze-Schmidt, Heike Stegemann-Hinrichsen und Ramona Buchholz. (PETRA STUBBE)

Für manches im Leben gilt: "Je früher desto besser." Mit fachmännischer Beratung rund um die ersten Lebensjahre eines kleinen Kindes verhält es sich ebenso. Denn Fragen gibt es genug, wissen auch Heike Ewert, Ann-Katrin Maetze-Schmidt, Heike Stegemann-Hinrichsen und Gunda Schreiber zu berichten. Sie sind das Team der neuen Frühberatungsstelle Ost in der Schwachhauser Heerstraße.

Das Team bestehend aus einer Sozialpädagogin, einer Psychologin, einer Hebamme und einer Kinderkrankenschwester bietet Unterstützung, Beratung und Orientierung in Erziehungsfragen, bei Fragen rund um die Schwangerschaft, der Versorgung und Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern. Aber auch Fragen der Alltagsorganisation, der Beziehungsentwicklung sowie der Gesundheit von Müttern, Vätern und Familien mit Kindern bis zum Alter von drei Jahren, stehen im Fokus des Teams.

"Niemand soll ausgeschlossen werden", stellt die Psychologin Heike Ewert aus dem Viertel unmissverständlich klar. Die neue Frühberatungsstelle Ost der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe gGmbH steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen und niemand soll aufgrund mangelnden Einkommens abgewiesen werden. "Wir schauen auf das Einkommen und finden Wege." Ein guter Teil der Angebote ist sogar von vornherein kostenlos und das ist gut so, denn an Beratungsbedarf mangelt es heutzutage nicht, da ist sich das interdisziplinäre Team einig.

Von der Beratung zur Babymassage

Neben der Möglichkeit, telefonisch einen Termin zur individuellen Beratung zu vereinbaren, gibt es in den Stadtteilen Vahr, Osterholz, Schwachhausen, Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland von nun an viele Präsenzangebote rund um die ersten drei Lebensjahre und das Familienglück: Beratungen, Babymassagen, Workshops und Sprechstunden finden neben dem Stammsitz im Quartiersbildungszentrum Blockdiek, im Familien- und Quartierszentrum Neue Vahr-Nord, im Treffpunkt des Vereines Ulrichsstraße sowie im Haus der Familie Horn-Lehe statt.

Die Sozialpädagogin Gunda Schreiber aus dem Viertel weist auch darauf hin, wie wichtig es ist, Kontakt mit anderen Eltern zu halten. "Das kann der Schlüssel zum Glück sein." Das Internet böte zwar vieles, aber eines eben nicht: Individuelle Beratung. Ann-Katrin Maetze-Schmidt, Hebamme aus Findorff, weiß wie wichtig ein offenes Ohr ist: "Eine Frage siebzehn Antworten", so kenne sie es aus dem Internet. Persönliche Gespräche gefallen ihr besser. "So könne man nämlich auch bereden, was man machen könne, wenn die erste Idee nicht geklappt hat", wirft die Kinderkrankenschwester Heike Stegemann-Hinrichsen aus Habenhausen ein. "Und aus solchen Gesprächen entwickeln sich andere Gespräche", sagt Heike Ewert. Als Psychologin sei sie natürlich auch für die Probleme der Eltern dar. Leider herrsche oft das Diktat, mit einem Baby allzeit glücklich sein zu müssen. "So bleibt oft wenig Raum für schwierige Themen, rund um die Partnerschaft", berichtet sie. Bei ihr und ihren Kolleginnen sei dies anders. Vom Schreien, übers Stillen, erste Erziehung, aufs Töpfchen gehen bis hin zu schwerem Babyblues oder gar Depression der Mutter oder des Vaters sei für alles Platz und Zeit da. "Wir bieten andauernde Hilfe, wenn gebraucht", verspricht das Team.

Die Angebote und Beratungen richten sich zwar eigentlich nur an bis Dreijährige und ihre Eltern, aber niemand werde am Stichtag rausgeworfen oder ignoriert, verspricht das Team. Dann sollen für die Familie zumindest Kontakte zu anderen Stellen vermittelt werden. "Der große Träger ist hier ein Vorteil", sagt Ramona Buchholz und weist auf andere Angebote der St. Petri Kinder- und Jugendhilfe hin.

Weitere Informationen

Weitere Informationen und Daten zu aktuellen Kursangeboten finden sich auf der Homepage der Frühberatungsstelle Ost: www.stpetribremen.org/frühberatungsstelle-bremen-ost. Telefonischer Kontakt ist unter 0421 4279518 möglich. Die Emailadresse des Teams lautet fruehberatung.ost@stpetribremen.de.