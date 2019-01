An allen Ecken und Enden wird neu gebaut. Doch das bedeutet nicht, dass im Bremer Nordosten mit seinen Stadtteilen Horn-Lehe, Oberneuland und Schwachhausen sowie dem Ortsteil Borgfeld immer mehr Menschen wohnen. Im Gegenteil. Nach einer neuen Bevölkerungsprognose wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2027 im Nord­osten deutlich sinken: um rund 3600 Personen oder gut vier Prozent. So hat es das Landesamt für Statistik berechnet und kürzlich veröffentlicht.

In Borgfeld ebenso wie in den meisten Ortsteilen von Horn-Lehe und Schwachhausen sind in den nächsten acht Jahren Rückgänge zu erwarten. Nur der Ortsteil Lehe und der Stadtteil Oberneuland werden demnach Einwohner hinzugewinnen. Besonders auffällig ist außerdem ein besonders stark zunehmender Anteil von Senioren über 80 Jahren im Schwachhauser Ortsteil Bürgerpark: Die Steigerungsrate beträgt dort fast 48 Prozent.

Die Einwohnerzahl in den Ortsteilen wird durch die Neubautätigkeit beeinflusst. Die aktuellen und mittelfristigen Bauprojekte, die in den Wohnbauflächenplan des Bauressorts aufgenommen wurden, sind in die Bevölkerungs-Vorausberechnung eingeflossen. Hinsichtlich der Altersstruktur gehen die Statistiker aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen davon aus, dass etwa 28 Prozent der Neubaubezieher von Einfamilienhäusern Kinder sind, bei Mehrfamilienhäusern elf Prozent. Ob in die Neubauten jedoch tatsächlich die angenommene Anzahl an Bewohnern einziehen wird, sei schwierig vorherzusagen, heißt es aus dem Statistischen Landesamt. Das hänge ganz davon ab, ob auch alle Wohnungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bezogen würden. Und ob tatsächlich Familien in größere Wohnungen ziehen würden oder weniger Personen als angenommen.

Für die Stadt Bremen insgesamt wird ein Bevölkerungszuwachs um 1,06 Prozent auf 575 137 Bewohner erwartet. Spitzenreiter bei den Stadtteilen sind hinsichtlich der Zuwächse Walle inklusive der boomenden Überseestadt (plus 18,03 Prozent), Mitte (plus 6,28) und Osterholz (plus 4,24).

Oberneuland soll der Prognose zufolge bis 2027 auf 13 712 Bewohner zulegen, das ist ein Plus von 2,02 Prozent. Darin eingerechnet sind die Neubaugebiete Wohn- und Büropark (579 Wohneinheiten inklusive der kommenden Erweiterung im Bereich Rockwinkeler Achterkampsfleet), Mühlenfeld (210 Wohneinheiten), Südlich am Heiddamm (50), Carl-Teichmann-Straße (30), Lisel-Oppel-Weg und Vinnenweg (je 15).

Verluste für Borgfeld

Der Ortsteil Lehe bringt es nach der Vorausberechnung auf ein Plus von 6,98 Prozent auf 9855 Personen. Mit dafür verantwortlich dürfte die Schaffung von zahlreichen Studenten-Appartments nahe der Universität sein.

Deutliche Bevölkerungsverluste müssen die Ortsteile Lehesterdeich (Rückgang um 5,53 Prozent) und Horn (minus 2,55 Prozent) hinnehmen. Auch Borgfeld ist nach einem enormen Wachstumsschub durch große ­Neubaugebiete nun auf Schrumpfkurs: Ein Rückgang um rund sechs Prozent auf 8682 Bewohner zeichnet sich ab. Die kommenden Neubauvorhaben im Bereich Rethfeldsfleet und Warfer Landstraße haben mit zusammen 72 Wohneinheiten einen eher bescheidenen Umfang.

In Schwachhausen, das insgesamt einen Rückgang um 4,89 Prozent auf 37 032 Einwohner verzeichnet, fallen die Rückgänge in den einzelnen Quartieren unterschiedlich stark aus. So steht im Ortsteil Bürgerpark ein Schwund um 6,80 Prozent zu erwarten, das entspricht 310 Menschen weniger. Der Ortsteil Schwachhausen schrumpft um 233 auf 3314 Bewohner (minus 6,57 Prozent), der Bereich Gete um 440 auf 7507 (minus 5,54 Prozent), Neu-Schwachhausen um 4,16 Prozent auf 5853 Bürger und der Ortsteil Radio Bremen um 3,43 Prozent auf 7340 Bewohner. Teilweise enorm wird sich die Altersstruktur in den Ortsteilen verändern. Das hat Folgen: Sind mehr Kleinkinder und Schulkinder zu erwarten, werden neue Kita- und Schulplätze gebraucht. Gibt es deutlich mehr ältere Menschen, muss auf deren Bedürfnisse mit entsprechenden Angeboten reagiert werden. In etlichen Ortsteilen wird ein stark wachsender Anteil von Senioren an der Gesamtbevölkerung prognostiziert. Nicht nur im Ortsteil Bürgerpark mit einem Anstieg um fast 48 Prozent, sondern auch in der Gete mit einem Plus von rund 35 Prozent sowie im Ortsteil Schwachhausen mit knapp 23 Prozent nimmt der Anteil der über 80-Jährigen gravierend zu. In Oberneuland wird ein Zuwachs in dieser Altersgruppe um 17 Prozent und in Borgfeld um 14 Prozent vorhergesagt, während in Horn und in Lehe ein Rückgang in etwa dieser Größenordnung zu erwarten steht.

Die Altersgruppe der Sechs- bis Zehnjährigen verzeichnet bremenweit starke Zuwächse (plus neun Prozent) bis 2027. Direkt dahinter folgen die Zehn- bis 16-Jährigen (plus acht ­Prozent). Starke Abweichungen von diesem Trend zeigen sich allerdings hinsichtlich der Sechs- bis Zehnjährigen insbesondere in Lehe (minus 69 Prozent), Borgfeld (minus 31 ­Prozent) und im Ortsteil Barkhof (minus 37 Prozent).