Flow und Fusion, aber auch Yoga, Pilates, Ballett oder Kindertanz – in der Etage Bremen in der Nähe des Hauptbahnhofs werden seit 15 Jahren Tanz und Bewegung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Für die Gründerin Eva Raquet ist das ein Grund, das Jubiläum mit einem vielfältigen und bunten Programm zu feiern.

„Kurioserweise wurden schon in den 1930er-Jahren die Räumlichkeiten der Etage unter dem Namen ‚König und Casanova‘ als Tanzhalle und Vergnügungsstätte genutzt“, sagt Eva Raquet. Heute bietet die Etage nicht nur vielfältige Bewegungsangebote, sondern auch Räume für Veranstaltungen und hat zahlreiche Kooperationen aufgebaut, zum Beispiel zu „Tanzbar“, einer gemischten Bremer Gruppe aus Tänzern, Choreografen und Kulturschaffenden.

„Unser Schwerpunkt liegt beim zeitgenössischen Tanz und nicht bei den Standardtänzen, wie Tango, Walzer oder Foxtrott“, sagt Eva Raquet, die das frühere Stadtamt im Jahre 2004 umgebaut hat: Aus vielen kleinen Zimmern, in denen man damals auf Pässe oder Ausweise wartete, machte sie große Räume, die genügend Platz für ganze Gruppen in Bewegung bieten. „Anfangs habe ich noch alles selbst unterrichtet“, sagt Eva Raquet, die seit 1996 Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin und Pilatestrainerin ist. „Doch inzwischen arbeiten in der Etage zahlreiche Tanzpädagogen und Tanzlehrer. Und mittlerweile nutzen viele Leute die vorhandenen Strukturen, derzeit findet zum Beispiel gerade ein IT-Kurs in unseren Räumlichkeiten statt“, sagt sie.

Der Schwerpunkt der Etage liegt auf der Kunst der tänzerischen Bewegung, die insgesamt zugleich besonders gesundheitsfördernd wirkt – auf Jung wie Alt. „Deshalb nutzen zum Beispiel auch viele ältere Menschen das Ballettangebot,“ sagt Raquet. Doch spezielle Tanzkurse für Kinder oder improvisiertes Tanzen für Jugendliche verhelfen zu einem bunt gemischten Publikum. Kinder und Jugendliche können zum Beispiel auch in den Räumen der Etage Geburtstag feiern und lernen dabei in drei Stunden unter Anleitung professioneller Tänzer Hip-Hop-Bewegungen, Ballettpositionen oder Jazzdance-Schritte. Anschließend können sie in einer kleinen Choreografie oder Tanztheaterszene ihren Eltern zeigen, was sie gelernt haben.

Außer den vielen Formen von Bewegung, die sich in der Etage jedermann aneignen kann, spielt auch das bewusste Wahrnehmen von Körper und Atmung eine große Rolle – vermittelt in Yoga- oder Pilateskursen oder auch in Kombinationen aus beidem. „Tanz ist die Bewegungsart, die sich am längsten hält“, sagt Eva Raquet, „es kommen zwar immer wieder neue Bewegungstrends auf, doch die veralten in der Regel schnell.“ Deshalb habe sich in den 15 Jahren Etage eine große Kontinuität bei den Teilnehmern entwickelt, die sich bis heute fortsetzt, so Eva Raquet.

Zur Gesundheitsförderung durch Tanz und Bewegung kommt schließlich auch das Gemeinschaftsgefühl hinzu: Viele Leute würden es genießen, in der Gruppe aktiv zu sein, und man könne auch leicht neue Kontakte knüpfen, so Eva Raquet. „In Zukunft möchte ich noch mehr Wachheit für neue Projekte entwickeln“, sagt sie, „noch mehr Probebühnen anbieten und neue Trainingsmöglichkeiten schaffen.“

Weitere Informationen

Am Sonnabend, 15. Februar, ab 10 Uhr, feiert die Etage, Bahnhofstraße 12, ihr 15-jähriges Bestehen mit vielen Mitmachaktionen, Flohmarkt, Tanztauschbörse und kleinen Vorstellungen. Ab 19 Uhr gibt es Musik, und dazu darf natürlich auch getanzt werden.