Februar sowie am 2. und 3. März jeweils um 20 Uhr sowie am 25. Februar und 4. März jeweils um 18 Uhr im Blaumeier-Atelier an der Travemündener Straße 7 a. Nach der Premiere von „Rauchen“ im Herbst des vergangenen Jahres ging das Stück in seine Weiterentwicklung. Die zwölf Akteure und Akteurinnen des Blaumeier-Ateliers bearbeiteten das Thema 'Erwartungen' inhaltlich sowie formal. Karten für die Vorstellungen gibt es im Vorverkauf des Blaumeier-Ateliers, Telefon 8 35 06 66.