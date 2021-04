Das Blaumeier-Atelier sucht Lego-Steine für eine Skulptur. (Patrick Pleul/dpa)

Eine riesige Lego-Skulptur soll es werden, so viel steht fest. Und sie soll in der Ausstellung stehen, die das Blaumeier-Atelier voraussichtlich ab Juni im Güterbahnhof zeigen möchte. Vorausgesetzt natürlich, dass die Inzidenzzahlen das zulassen. Der Titel: „Schafe in New York“ regt zumindest schon mal die Fantasie an und lässt auch Rückschlüsse auf den Inhalt zu. Der drehe sich nämlich um „Mensch und Natur“, sagt Karolin Oesker vom Blaumeier-Atelier.

Die geplante Skulptur hat schon eine ganz ordentliche Größe, einen Durchmesser von 1,20 mal 1,20 Metern. Dafür sucht das Blaumeier-Atelier noch Lego-Steine. Die einfachen Steck-Steinchen würden schon ausreichen, bloß keine Fenster, Türen oder Technik-Klimbim, sagt Oesker. Am 3. Mai soll es bereits mit dem Workshop zum Bau einer Lego-Skulptur im Bereich Bildende Kunst des Blaumeier-Ateliers losgehen. Die Blaumeiers würden sich also sehr über eine schnelle Legospende freuen, notfalls würden sie sie auch, selbstverständlich unter Einhaltung aller AHA-Regeln, vom Spender zu Hause abholen. Anderenfalls können die Steinchen aber auch im Blaumeier-Atelier in der Travemünder Straße 7 in Walle zu den üblichen Bürozeiten, werktags von 9 bis 17 Uhr, abgegeben werden. Informationen gibt es unter Telefon 39 53 40 oder E-Mail an info@blaumeier.de.