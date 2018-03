Seit er sechs Jahre alt ist spielt Hilken Borgfelder Fußball. Er hat den Verein wachsen sehen. „Vom Dorfverein zum Stadtteilverein“, wie er in seiner Abschiedsrede sagen wird. Dass sich der Verein genau in diesem Moment neu aufstellt, ist für die Kids unwichtig. Die Kleinen spielen, die Großen liefern. Klare Ansagen, klare Aufteilung. „Läuft bei uns!“, verabschieden sich die Jungs.

Weil alles im Kleinen wie im Großen funktioniert, schreibt der SC Borgfeld seit Jahren erfolgreich Fußballgeschichte. Nationalspieler wie Julian Brandt sind hier groß geworden. Von 300 auf knapp 900 Kicker ist der Sportclub in den vergangenen 15 Jahren zwischenzeitlich gewachsen. „Momentan pendeln wir uns bei weit über 800 Aktiven ein“, erzählt der stellvertretende Kassenwart Schorse Schlieper am Vorstandstisch nach der Jahreshauptversammlung. Der ausgeglichene Kassenwart ist seit über 30 Jahren Vorstandmitglied.

Mehr Professionalität

Die Verantwortung, plötzlich nicht mehr eine kleine Vereinskassette in Händen zu halten, sondern einen 250 000-Euro-Etat verwalten zu müssen, hat die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren überrumpelt und eiskalt erwischt. Die Einnahmen stiegen rasant. Die Ausgaben auch. Die Steuerfahnder im Haus, die Zahlungsmoral der Mitglieder am Boden, so beschreibt Schlieper ein kurze, zum Glück überwundene, Phase. Das gute daran: Der Verein hat die Zeichen der Zeit erkannt. Hat einen Plan aufgestellt und in den vergangen neun Monaten viele junge Mitglieder und Eltern gewonnen, die sich jetzt im Vorstand engagieren wollen. Im Juni vergangenen Jahres hatte Hajo Hilken bereits seinen Rücktritt angekündigt. Seitdem liefen die Umstrukturierungspläne auf Hochtouren: Trainersitzungen, Eltern für die Vereinsarbeit gewinnen, Mobilisierung des Nachwuchses, Pläne schmieden, Aufgaben verteilen - herausgekommen ist ein Vorstandsorganigramm, das an die Professionalität des FC Bayern München erinnert.

Der Bänker Thomas Kaessler, ehemaliger Jugendleiter, ist der neue Mann an der Spitze. Vertreten wird er von Dirk Beckmann. Neuer Jugendleiter ist Andreas Grisar, Spielausschussvorsitzender Peter Ehlers. Die schwere Vereinskasse gibt der ehemalige Kassenwart Heiner Lammers, der sie quasi kernsaniert hat, an den 46-jährigen Betriebswirt Axel Köhnken weiter. Alles Schriftliche übernimmt Tanja Grisar, die diesen Posten bereits kommissarisch inne hatte und nun einstimmig gewählt ist – genauso wie der gesamte Vorstand. Marketingprofi Michael Thieves übernimmt gemeinsam mit der erfahrenen Trainerin Ulrike Kehlenbeck die Aufgaben Sponsoring und Kommunikation. Eine Frischzellenkur für den Fußballclub liefern Malte Viebrock und Bianca Schlawin als Jugendleiter und stellvertretende Jugendleiterin. Marie Meyer lässt sich als zweite Schriftführerin wählen. Jenny Krüger, die inzwischen in der ersten Frauenmannschaft spielt zeichnet mit verantwortlich für den Frauen- und Mädchenfußball. Sie übernimmt diese Aufgabe gemeinsam mit Trainer Matthias Demuth. Schiedsrichter Obmann bleibt Jörg Credo.

Herausforderungen gibt es für die Frischgewählten viele, darunter die Mittelbeschaffung für einen neuen Kunstrasenplatz, die Optimierung der Platzpflege, Verwaltungsaufgaben und eine Einrichtung einer richtigen Geschäftsstelle, um den stellvertretenden Kassenwart Schlieper weiter zu entlasten. Eine weitere große Aufgabe bleibt die Nachwuchsförderung. Über 92 kleine G-Kicker im Alter von drei, vier und fünf Jahren stürmen zur Zeit aus den Neubaugebieten auf die kleine Anlage Hinter dem Großen Dinge. Um sie kümmern sich Hans Hermann Marks und Fred Wirth, die an diesem Abend für ihre Ausdauer und ihr Engagement geehrt werden. Dass der Verein über 37 Jugendmannschaften aufstellen kann, hat auch viel mit ihrer Arbeit zu tun.