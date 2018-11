Auf den ersten Blick nichts mehr zu sehen. Auf der Pferdewiese am Rande des Schwachhauser Parzellengebiets nahe dem Friedhof Riensberg. (PETRA STUBBE)

Aus noch ungeklärten Gründen ist nachts der Pferdestall des Vereins Kinder Wald und Wiese am Rande des Schwachhauser Parzellengebiets nahe dem Friedhof Riensberg niedergebrannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Menschen oder Tiere verletzt, doch der Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro trifft den kleinen Verein schwer. „Auch die beheizbare Pferdetränke, die Stromversorgung, alle Sättel, Reithelme, das Zaumzeug und teure Voltigier-Ausrüstung sind in den Flammen aufgegangen“, berichtet die Vereinsvorsitzende, Anke Liebezeit-Ay. Der Stall sei nicht versichert gewesen. Der Verein hoffe nun auf Spenden, um den Weiterbetrieb und den Wiederaufbau stemmen zu können. „Wir sind dankbar für die spontane Hilfsbereitschaft, die wir bereits erfahren haben“, sagt Liebezeit-Ay. Die Anteilnahme in den Sozialen Medien wie Facebook sei groß, und auch Hilfe beim Aufräumen habe es gegeben. „Allerdings werden wir ohne erhebliche finanzielle Hilfen durch Spenden den Wiederaufbau wohl nicht schaffen“, meint Liebezeit-Ay. Die insgesamt zehn Ponys und Pferde sollen nach ihrer Aussage auf jeden Fall auf dem Gelände bleiben. „Das sind wir unseren Kindern im Verein schuldig“, betont die Vorsitzende. Um die Tiere mit Wasser zu versorgen, müssen derzeit Kanister mit Trinkwasser aus dem benachbarten Parzellengebiet geholt werden. Wann die Reitstunden für die Kinder wieder aufgenommen werden können, ist noch ungewiss. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kinderwaldundwiese.de, Kontakt per E-Mail an kinderwaldundwiese@yahoo.de.