Die alten Lampen haben ausgedient bei Bremen 1860, der Verein stellt sukzessive auf energiesparende Led-Beleuchtung um. (FOCKE STRANGMANN)

Neu-Schwachhausen. Seit einigen Wochen fallen sie richtig auf. Jetzt, wo es draußen wieder dunkler ist, kommen die neuen LED-Leuchten bei Bremen 1860 gänzlich zur Geltung. Bereits seit rund einem Jahr wechselt der Sportverein auf seinem Gelände am Baumschulenweg sämtliche Leuchtelemente innen und außen aus. Bei der Umstellung auf umweltschonende und energiesparende LED-Leuchten geht der Verein neue Wege. In kleineren Sport- sowie allen Nebenräumen bringen die Experten andere, auf die Raumnutzung abgestimmte LED-Leuchtmittel an.

Dazu kommen 127 Lampen in den Nebenräumen sowie 14 Deckenlampen im vereinseigenen Fitnessstudio Therafit. Im Gymnastikraum des Studios bauen die Elektriker acht weitere LED-Paneele ein, bei denen die Übungsleiter zwischen warmem und kälterem Licht wechseln können – je nachdem, ob beispielsweise Yoga oder Spinning auf dem Programm steht. Die Umstellung auf LED wird den Verein rund 150 000 Euro kosten. Für den Austausch der Innenbeleuchtung erhält Bremen 1860 eine 40-prozentige Förderung vom Bundesumweltministerium. Dazu kommt nach und nach die Umstellung der gesamten Außenbeleuchtung, die der Verein komplett aus eigenen Mitteln finanziert. „Grundsätzlich wird es bei uns keine normale Glühbirne mehr geben“, sagt der technische Leiter von Complex Light, Olaf Busch.

Um zusätzlich Energie zu sparen, sind die Leuchten in den Umkleiden und Nassbereichen mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Sind die Räume ungenutzt, bleiben die Lampen aus. Im Fitnessstudio werden die Deckenlampen per Computersteuerung bedient. „Bei einer richtigen Programmierung können zusätzlich rund 40 Prozent Energie gespart werden“, sagt Olaf Busch.