Gröpelingen. Wissenschaftliche Infos und eine lebendige Diskussion: Diese Mischung erwartet alle Wissensdurstigen, die sich am 11. April ins Nachbarschaftshaus Helene Kaisen begeben. Im Rahmen der Reihe „Universität der 3. Generation“ ist dort an diesem Tag der Bremer Sozialwissenschaftler Rolf Prigge zu Gast, um über „Bremen im Strukturwandel“ zu sprechen. Prigge, der bis Februar 2015 Forschungsleiter am Institut Arbeit und Wirtschaft der Uni Bremen war, will dabei mit Blick auf die Bürgerschaftswahl eine Analyse der Stärken, Schwächen und Zukunftschancen Bremens und seiner Stadtteile liefern.

„Die Uni der 3. Generation ist ein ganz tolles Projekt im Bereich Erwachsenenbildung“, sagt Prigge, der seinen Vortrag ganz bewusst wenig akademisch gestalten möchte. „Die Teilnehmer sind lebenserfahrene Menschen – ich muss den Vortrag also so anlegen, dass in seinem Verlauf auch ein Gespräch möglich ist“, so der 68-Jährige, der sich möglichst diskussionsfreudige Zuhörer wünscht.

Auch wenn der in der Vahr beheimatete Prigge direkt aus dem Stegreif losreferieren kann, so hat er für seinen Vortrag trotzdem Folien mit den wichtigsten Fakten vorbereitet. Denn wie er aus anderen Veranstaltungen weiß: „Sonst läuft man Gefahr, sich vom Wesentlichen wegzubewegen.“

Das Wesentliche beginnt in Prigges Kurzversion mit einem verblüffenden Satz: „Richtige Armut haben wir in Deutschland ja erst seit den 1990er-Jahren.“ Einen ersten harten Bruch nach den Wirtschaftswunderjahren habe es in Bremen aber bereits Mitte der 1960er-Jahre gegeben: „Da ging es los mit der Deindustrialisierung, mit Arbeitsplatzabbau und Krise.“ Es folgte der Aufbruch in die Dienstleistungs- und Wissenschaftsgesellschaft, in den 1970er-Jahren wurde zum Beispiel die Bremer Uni gegründet: „Man hat also vonseiten der Politik schon versucht, die harte Wirkung der Deindustrialisierung abzufedern.“

Bremens wirtschaftliche und finanzielle Probleme allerdings waren schließlich so groß, dass der Stadtstaat existenziell gefährdet war. Der Bremer Senat klagte vor dem Bundesverfassungsgericht; es ging um die Rechtmäßigkeit der bundesweiten Finanzströme. 1986 standen die Bundesrichter dem Stadtstaat bereits „nur knapp 100 Millionen D-Mark“ pro Jahr zusätzlich zu. „Viel entscheidender“, so Prigge, „war das Urteil von 1992. Da wurde entschieden, dass Bremen unverschuldet in eine Haushaltsnotlage geraten ist. Das hat Bremen dann neun Milliarden D-Mark gebracht.“ Unter einer Bedingung allerdings: Es galt, ein Sanierungsprogramm aufzustellen und einzuhalten. „Sparen und Investieren“ lautete das Motto.

Investiert wurde nun insbesondere in die Wirtschaftsförderung, während die soziale Infrastruktur leider kaum etwas abbekam, so Prigge. „Man hat die allgemeinbildenden Schulen vernachlässigt, eher auf die Uni geschaut und sich auf dem ausgeruht, was in den 1960ern und 70ern aufgebaut wurde.“ In diesem Bereich habe Bremen deshalb heute eine riesige Aufgabe vor sich: „Wir brauchen mehr Ressourceneinsatz für bessere Schulen, und in den vernachlässigten Stadtteilen zur Armutsbekämpfung langfristig angelegte zusätzliche Aktivitäten. Das dauert und kostet alles Geld.“ Immerhin: Bremens heutige wirtschaftliche Situation schätzt Prigge verhalten positiv ein: „Die Armutsziffer geht um zwei Prozent runter und bei der Wirtschaftskraft ist Bremen im Mittelfeld der Großstädte angekommen.“ Allerdings, schränkt Prigge ein: „Man muss immer berücksichtigen, dass Bremen heute eine sozial gespaltene Stadt ist.“

Positiv sei, dass Bremen mit dem neuen Länderfinanzausgleich ab 2020 jährlich 487 Millionen Euro mehr bekomme. Auch wenn ein Teil davon in die Entschuldung gehe, sei das für die Stadt eine große Chance.

„Geschichtlich gesehen hat Bremen es hingekriegt, mit regionalen Strukturkrisen fertig zu werden. Es ist also ein krisenerprobtes Land. Und es gibt hier urbanes Leben in den Stadtteilen mit viel bürgerschaftlichem Engagement“, so beschreibt der Wissenschaftler die großen Stärken des kleinsten Bundeslandes. Die großen Herausforderungen Bremens sieht Prigge vor allem in dem notwendigen Ausbau der unterentwickelten sozialen Infrastruktur. Außerdem seien das Regierungssystem des Konzerns Stadt und das Politik- und Verwaltungsmanagement verbesserungsfähig. Bürgerbeteiligung müsse sein, aber seiner Meinung nach gebe es in dem vielgliedrigen System von Politik, Verwaltung und Betrieben zu viele Vetospieler. Es mangele häufig an klaren politischen Zielvorgaben und deren Ergebniskontrolle. Rolf Prigge wird diese und natürlich auch andere Aspekte mit den Teilnehmern im Nachbarschaftshaus diskutieren. Es dürfte eine weitere lebendige Diskussion in der Veranstaltungsreihe werden.