Prominenz aus Wirtschaft und Politik – darunter Bürgermeister Carsten Sieling – hat sich zum Festakt zusammengefunden. (petra STUBBE)

Mit einem offiziellen Festakt hat das Berufsbildungswerk Bremen nun sein 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Seit der Eröffnung im Jahr 1978 haben dort gut 5000 junge Menschen mit Behinderung eine Ausbildung abgeschlossen. "Die Qualifizierung junger Menschen mit einem Handicap für den Arbeitsmarkt ist einer der Grundbausteine der modernen Arbeitswelt Bremens. Das Berufsbildungswerk leistet hierzu einen wichtigen Beitrag“, lobte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) die inklusive Arbeit des Berufsbildungswerks in seiner Rede.

Im Publikum saßen etwa 80 Gäste aus Politik und Wirtschaft. Die verschiedenen Ausbildungsbereiche des Berufsbildungswerks organisierten die Veranstaltung gemeinsam – vom Empfang bis hin zum Drei-Gänge-Menü. Musikalisch begleitet wurde das Programm durch eine Kabarett-Einlage von Dirk Böhling sowie zwei Auftritten von Erika Spalke und Hans-Jürgen Osmers. Außerdem zeigte das Berufsbildungswerk mehrere Imagefilme, unter anderem zu der im August eröffneten Zweigstelle in Bremerhaven.

„Inklusion ist kein Mythos, sondern kann mit viel Engagement, Kreativität und Innovation praktisch gelebt werden“, sagte der Präsident des Sozialverbands Deutschland, Adolf Bauer. Das Berufsbildungswerk ging vor 40 Jahren aus einem Vorläufer des Verbands hervor. Als es damals gegründet wurde, habe noch kaum jemand etwas mit dem Begriff Inklusion anfangen können, sagte Bauer. Das habe sich inzwischen geändert – auch durch die Arbeit des Berufsbildungswerks. Dennoch wünsche er sich noch mehr berufliche Möglichkeiten für junge Menschen mit Behinderung. „Bildung ist die essenzielle Voraussetzung für eine berufliche und gesellschaftliche Teilhabe."

Mehr als 30 Ausbildungsberufe – etwa aus den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Handwerk oder Technik – können in der Berufsschule des Berufsbildungswerks erlernt werden. Darüber hinaus biete es medizinische, psychologische und pädagogische Betreuung für die Auszubildenden. „Sie sollen so frei wie möglich von ihrer Behinderung arbeiten und leben können“, sagte Torben Möller, seit 2015 Geschäftsführer des Berufsbildungswerks Bremen. Auch sogenannte vorberufliche Maßnahmen, also solche Maßnahmen, die den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern sollen, werden angeboten.

Um die Ausbildung möglichst praxisnah zu gestalten, kooperiert das Berufsbildungswerk mit vielen regionalen Unternehmen und Vereinen. „Wenn man aktiv auf die Gesellschaft zugeht und für Inklusion wirbt, sind viele dafür offen“, sagte Möller. Besonderes Augenmerk werde dabei auf die Digitalisierung gelegt. In Zeiten der „Ausbildung 4.0“ sollen die jungen Menschen mit Handicap nicht den Anschluss verlieren, so Möller weiter. Daher bietet das Berufsbildungswerk unter anderem speziell ausgestattete Bereiche für die Berufsfelder IT und Bürokommunikation.

Die Bilanz nach 40 Jahren, was die Ausbildung angeht, fällt demnach positiv aus: 97 Prozent der Auszubildenden bestanden ihre Abschlussprüfung im ersten Versuch. Mehr als zwei Drittel von ihnen finden eine Anstellung auf dem Arbeitsmarkt. Auch mehrere Auszeichnungen, wie etwa von der Karl-Nix-Stiftung Bremen, wurden bereits an Auszubildende des Berufsbildungswerks verliehen.

Derzeit machen dort nach Angaben des Berufsbildungswerks etwa 550 Jugendliche und junge Erwachsene in Bremen und Bremerhaven eine Ausbildung. Somit ist es der größte Ausbildungsbetrieb des Bundeslandes. Auch ein Internat für 300 Auszubildende steht auf dem 65 000 Quadratmeter großen Campus in Lehe zur Verfügung. Insgesamt sind mehr als 250 Mitarbeiter beim Berufsbildungswerk Bremen beschäftigt.