März zwei miteinander zusammenhängende Filme zeigt. Ihr erster Film „Luise - Eine Deutsche Muslima“ stammt aus dem Jahr 2007. Es geht um Luise, die als einzige Tochter in einem liberalen künstlerischen Elternhaus in Bremen aufwächst. Als sie Mohamed kennenlernt, einen Muslim aus Algerien, heiraten sie. Luise wird Muslima und lebt den Glauben in aller Konsequenz und Ernsthaftigkeit. Sie eckt an. Neun Jahre später erzählt „Luise und Mohamed – Aufbruch nach Algier“ wie die Familie eine ungewöhnliche Entscheidung fällt: Sie wandert nach Algerien aus. Am 16. April wird der Film „Trauern heißt Lieben“ von Annette Wagner gezeigt, der vom Witwer Martin Kreuels handelt, der Totenfotograf wird, moralische Orientierung inklusive. Am 14. Mai schließlich läuft Karin Kapers „Wir sind Juden aus Breslau“. Der Film handelt davon, wie jugendliche Juden in Nazideutschland verfolgt wurden, fliehen mussten oder Auschwitz überlebten.

Alle Filme werden im Gemeindehaus der St.-Remberti-Gemeinde, Albert-Schweitzer-Saal, Friedhofstraße 10, gezeigt.