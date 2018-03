Die Polizei Bremen hat die Kriminalitätszahlen für 2017 veröffentlicht. (dpa)

Das entspricht 1660 weniger Straftaten. In der Fünf-Jahres-Rückschau sind die 14152 Straftaten der Statistik sogar der niedrigste Wert für den Bereich Osterholz, Hemelingen, die Vahr, Schwachhausen sowie Horn-Lehe, Borgfeld und Oberneuland.

Die größten Rückgange gab es dabei in Schwachhausen und in der Vahr. Allerdings gilt das nicht für alle Deliktarten. In Schwachhausen ist etwa die Zahl der aufgebrochenen Fahrzeuge von über 900 auf unter 600 gesunken, ein Rückgang von mehr als 30 Prozent, und auch die Fahrraddiebstähle sind um über 50 Prozent zurückgegangen.

Dafür ist hier die Zahl der Wohnungseinbrüche von 104 auf 140 gestiegen. Im Bereich Horn, Borgfeld und Oberneuland fällt der Zuwachs in diesem Bereich zwar wesentlich geringen aus, die Zahlen sind dafür aber insgesamt höher: 256 Wohnungseinbrüche zeigt die Kriminalstatistik für 2017.

Auch umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist das Risiko, einen Einbruch zu erleben, in ganz Bremen nirgendwo höher als im Nordosten. Auf 1000 Einwohner kommen statistisch 5,28 Einbrüche und Einbruchsversuche. Denn auch die werden in der Statistik mitgezählt. Tatsächlich wird fast jeder zweite Versuch erfolglos abgebrochen, so dass rund 130 vollendete Einbrüche und Diebstähle zu verzeichnen sind.

Leicht rückläufig sind dagegen die Zahlen für Körperverletzungen. Sie sanken um etwa fünf Prozent insgesamt. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Beziehungsdelikte und häusliche Gewalt. Von den insgesamt 999 verzeichneten Fällen entfallen rund 800 auf die Vahr, Osterholz und Tenever. Nur etwa zehn Prozent davon gelten als gefährliche Körperverletzungen, bei denen auch Waffen und Werkzeuge zum Einsatz kamen.