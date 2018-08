Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer spazierten durch den Park und lauchten den Vorträgen. (FOTOS: PETRA STUBBE)

Schwachhausen. Rund 50 literaturinteressierte Menschen fanden sich kürzlich sonntagnachmittags an der Melchersbrücke ein, im Herzen des Bürgerparks. Es war Zeit für die jüngste Lesung des Literarischen Quartiers (LitQ).

Heute geht es durch den Park. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind überwiegend reiferen Jahrgangs. Lothar Spielhoff begrüßt die Gäste und positioniert die Zuhörenden so auf der Brücke, dass sie in Lee des Sprechers stehen. So trägt der Wind die Worte hin zu den Zuhörern und nicht von ihnen weg. Die Lesenden können auf Verstärker verzichten. Lothar Spielhoff, der auch das Programm zusammenstellt, das von sechs Mitgliedern des LitQ im Wechsel gelesen wird, nennt das Leitthema für dieses Mal: „Brücken.“

Das erste Stück ist ‚Die Brücke‘ von Franz Kafka. Es liest Eberhard Schmidt. In dem Prosastück ist der Erzähler selbst eine Brücke: Er liegt über einem Abgrund in einer einsamen Höhe. Die Brücke wartet auf den ersten Menschen, der sie betreten würde. Die Brücke sieht ihm mit Hinwendung, ja Fürsorge, entgegen. Dieser Mensch kommt nun tatsächlich, springt mit beiden Beinen auf die Brücke und fügt ihr dabei „wilde Schmerzen“ zu. Die Brücke will sich umdrehen, um diesen Menschen genauer anzusehen. Dabei stürzt sie ab und landet „zerrissen und aufgespießt“ im Bach in der Tiefe. Schmidt liest diesen für Kafka vergleichsweise pathetischen Text mit Klarheit und Hingabe und er erreicht seine Zuhörer.

Das zweite Stück ist eine Ballade:„Die Brücke am Tay“ von Theodor Fontane. Es liest Lothar Spielhoff. Die Brücke über den Firth of Tay (die Förde von Tay) in Schottland ist im Dezember 1879 unter einem Eisenbahnzug eingestürzt und riss 75 Menschen in den Tod. Fontane lässt sich drei Hexen verbünden, um die Brücke einstürzen zu lassen. Das Motiv der drei Hexen stammt indes aus Shakespeares Macbeth. Fontane macht seine Ballade so zu einer Mahnung vor technikgläubiger Hybris. Sein Fazit legt er einer der Hexen in den Mund: „Tand, Tand / Ist das Gebilde von Menschenhand“.

Das dritte Stück der Lesung ist Thornton Wilders „Vielleicht ein Zufall“. Es liest Cornelius Kopf-Finke, der Sekretarius des Literarischen Quartiers. Wieder geht es um eine Brücke, die einstürzt. Diesmal ist es „Die Brücke von San Luis Rey“, so der Titel des Romans von Wilder, aus dem ein Ausschnitt gelesen wird. Die Brücke ist demnach die schönste Brücke in ganz Peru. Es ist eine von Indios vor damals 100 Jahren aus Weidenruten geflochtene Hängebrücke über eine tiefe Schlucht. Am 20. Juli 1714 riss die Brücke und regnete die Schlucht hinab. Fünf Reisende verloren dabei ihr Leben.

Eine Frage, die sich dort ergibt: Zufall – oder Fügung? Ob etwas, das wie ein Zufall wirkt, auch schicksalhafte Fügung sein kann, ist eines der Erkenntnisinteressen des Werks, das nach dem bewegenden Lebensmotiv der Personen forscht, die durch den Brückeneinsturz ums Leben kamen. Was hier entwickelt wird, ist eine Art Gegenuntersuchung zu den Bemühungen eines Franziskanermönchs namens Bruder Juniper. Dieser war selbst Augenzeuge dieses Unglücks und hatte sich auf den Weg gemacht, den Tod der fünf Brückenopfer von San Luis Rey, zu untersuchen. Er wollte demnach damals seine Hypothese belegen, dass das Reißen der Brücke von San Luis Rey eine reine Fügung sei und Beweis für das gerechte Wirken Gottes. In diesem Roman, so schreibt es Kindlers Literaturlexikon, habe Wilder „am reinsten verwirklicht, was er einmal als seine Aufgabe bezeichnet hat: die religiösen Urprinzipien der Menschheit ohne Schulmeisterei künstlerisch darzustellen.“ Die Gruppe macht sich auf den Weg zur zweiten Station, der Marie-Bergmann-Brücke.

Eine der jüngeren Teilnehmerinnen ist Johanna. Sie hat in Köln Literaturwissenschaft studiert und eben ein Praktikum in Frankfurt am Main abgeschlossen. Sie will nun nach Bremen umziehen und ist dabei, herauszufinden, wo in Bremen sie wohnen möchte und wie die Bremer Literaturszene aussieht. Ihr gefällt das Format der Freiluftlesung. „Das ist eine schöne Möglichkeit, Interessierten Weltliteratur nahe zu bringen“, sagt sie.

An der Marie-Bergmann-Brücke liest Cornelius Kopf-Finke aus Gottfried Kellers „Romeo und Julia auf dem Dorfe.“ Keller verlegt den Schauplatz dieses klassischen Stoffs einer tragischen Liebesgeschichte in seine Gegenwart und in ein Dorf seiner Heimat: Zwei junge Leute, Sohn und Tochter wohlhabender Bauern, lieben sich trotz der erbitterten Feindschaft ihrer Väter. Nachdem diese Feindschaft den Ruin beider Familien herbeigeführt und die Aussicht der Kinder auf eine gemeinsame Zukunft zerstört hat, sieht das Paar keinen anderen Ausweg, als gemeinsam in den Tod zu gehen. Die Novelle gilt als exemplarisch für die Stilrichtung des poetischen Realismus. Längst gehört sie zum Kanon der deutschsprachigen Literatur und heute auch zur Lesung.

Das nächste Stück Literatur ist „Die Brücke über die Drina“ von Ivo Andrić, es liest Johannes Feest. Andrić zeichnet die Welt der Menschen an und auf der Brücke, auf deren Mitte Bosnier und Türken, Christen und Muslime, Orient und Okzident aufeinandertreffen. Er erzählt von der Krise des Reiches, der Übernahme Bosniens durch Österreich-Ungarn nach dem Berliner Kongress, vom Aufstieg des Nationalismus und von den Krisen und Kriegen bis ins 20. Jahrhundert. Das Buch endet mit der Sprengung der Brücke durch die sich vor den Serben zurückziehende österreichische Armee. Drina wird zur Frontlinie im Ersten Weltkrieg. Das Buch war wesentlich für die Verleihung des Literatur-Nobelpreises an Andrić.

Weiter geht es zur Hachez-Brücke. Auf dem Weg dorthin sprechen die Menschen über das Gehörte. Auch Lutz Falk, der aus Hude angereist ist. Bis zu seiner Pensionierung hat der Hochschullehrer an der Universität Bremen gearbeitet und ist jeden Morgen vom Bahnhof aus durch den Bürgerpark zu Arbeit gegangen. Er freut sich über die, wie er sagt: „Brilliant vorgetragenen Lesungen.“ Er finde dieses Format der Lesung großartig, sagt er. Wenn man in einer Halle Literatur höre, dann spreche man ja nicht mir den anderen. „Das ist hier anders und das ist wunderbar“, urteilt Falk.

An der Hachez-Brücke angekommen ist das erste Stück Literatur das Gedicht „Le Pont Mirabeau“ von Guillaume Apollinaire, von Evelyne Augis in lupenreinem Französisch vorgetragen. Danach folgt „Unterm Pont Mirabeau“, eine Nachdichtung von Hans Magnus Enzensberger, gelesen von Christel Spielhoff. Ein kraftvolles Gedicht über die Liebe.

Den Abschluss bildet Wolf Biermanns Ballade vom preußischen Ikarus, gelesen von Lothar Spielhoff. In dem Gedicht projiziert Biermann seinen Weltschmerz auf einen schweren, gusseisernen preußischen Doppeladler, der eine Berliner Brücke ziert.

Der folgende Applaus zeigt, warum es mitunter doch manchmal noch ein bisschen ­schöner sein kann, in Innenräumen zu lesen. Hier draußen gibt es keine Wände, die den ­Applaus reflektieren und verstärken. Im Freien verkrümeln sich die freundlichen ­Geräusche ein wenig im Geäst der Bäume, was der Begeisterung allerdings keinen Abbruch tut.

Weitere Informationen

Die Lesung des LitQ beginnt wie immer um 17 Uhr. Das LitQ ist als virtuelles Literaturhaus im Internet unterwegs. Seine Heimat ist im Ostertorsteinweg 53, direkt über der Theaterkasse des Bremer Theaters. Die nächste Lesung des LitQ unter dem Titel „Migration, Flucht, Vertreibung, Exil“ ist am 19. August 2018 um 17 Uhr in der Villa Ichon, am Goetheplatz gleich neben dem Theater. www.literaturhaus-bremen.de.