Kostenloses Wasser gibt es bereits an der Kirche Unser Lieben Frauen. (Kuhaupt)

Barkhof. Die Temperaturen steigen – und mit ihnen insbesondere für Obdachlose der Bedarf an öffentlichen Trinkwasserbrunnen. Doch deren Bau läuft in Bremen nur schleppend an. Seit zwei Jahren setzen sich gemeinnützige Vereine und Kirchengemeinden dafür ein, dass es im Nelson-Mandela-Park kostenloses Trinkwasser gibt. Bislang scheiterte die Umsetzung an der langwierigen Prüfung, wer den Brunnen bezahlen soll.

Immerhin, eine konkrete Aussage dazu, wer die laufenden Kosten für den Brunnen übernimmt, gibt es jetzt: die Kommune. Die Ressorts Soziales, Gesundheit und Bau werden sich die jährlich anfallenden Betriebskosten von geschätzt rund 5 000 Euro teilen. Darunter fielen neben dem reinen Wasserpreis beispielsweise auch Kosten für Trinkwasserproben, berichtete Petra Kodré kürzlich im Schwachhauser Fachausschuss für Energie, Umwelt und Stadtentwicklung. Kodré ist Leiterin der Abteilung Soziales im Sozialressort und hat das Thema öffentlicher Trinkwasserbrunnen vor allem ihrem Vorgänger Karl Bronke zu verdanken. Der hatte sich zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand vor zwei Jahren statt Blumen und Geschenke ausschließlich Geld gewünscht, um das Brunnen-Projekt auf den Weg zu bringen.

2500 Euro waren dabei zusammengekommen, erzählt er. Angesichts der schnellen Umsetzung des Trinkwasserbrunnens der Propsteigemeinde St. Johann im Schnoor wundert sich Bronke nun allerdings, dass die Einrichtung auf öffentlichem Grund derart lange dauere, sagt er auf Nachfrage des Stadtteil-Kuriers. „Das hätte ich mir deutlich schneller gewünscht.“

Das Diakonische Werk hat laut Manfred Schröder von der Inneren Mission inzwischen weitere 1000 Euro für einen Trinkwasserbrunnen im Nelson-Mandela-Park gespendet. Den Park hält der Diakon und Streetworker als Standort deshalb für prädestiniert, weil das Areal – mit Bahnhof und Bürgerpark – zunehmend als Aufenthaltsbereich von Obdachlosen genutzt werde. Schröder setzt sich seit geraumer Zeit im Rahmen einer Bürger-Initiative unter dem Motto „Wasser als Menschenrecht“ für öffentliches Trinkwasser ein, und stellte seither immer wieder die Frage, warum sich in diesem Punkt seitens der Stadt so wenig tue.

Das fragten sich auch die Mitglieder des Fachausschusses Energie, Umwelt und Stadtentwicklung, die das Projekt einstimmig unterstützten – wenn nötig auch aus Globalmitteln. Doch dazu muss es wahrscheinlich gar nicht mehr kommen. Kodré berichtete, es habe seitens der SWB ein Signal gegeben, möglicherweise den Bau des Brunnens zu übernehmen. Rund 15 000 Euro koste der – abzüglich der bereits eingegangenen Spenden. Die benötigten Wasserleitungen unterhalb des Parks seien bereits vorhanden. In den kommenden Wochen stehe ein Gespräch zwischen der SWB und dem Ressort an, um die Pläne weiter zu konkretisieren. Geklärt werden müsse außerdem noch, ob es für den Brunnen einer Baugenehmigung bedarf. Welcher Art und Gestalt der Brunnen sei, liege dann in der Entscheidung der SWB als Träger, erklärte sie auf Nachfrage aus dem Ausschuss. Sollte die SWB wider Erwarten nicht in das Projekt einsteigen, müsste sich gegebenenfalls die Bürger-Initiative um Globalmittel für den Bau eines Brunnens bemühen.

Manfred Schröder hatte bereits vor einem Jahr an die Stadt appelliert, dringend in Sachen Trinkwasser aktiv zu werden. „Es muss in Bremen unbedingt etwas passieren“, sagte er. „In anderen Städten fällt die Thematik längst unter kommunale Aufgaben.“ Ein Blick auf die Deutschlandkarte von www.trinkwasser-unterwegs.de etwa belege, dass Bremen als Trinkwasser-Standort „einer Wüste“ gleiche.