Renate Fehrmann wohnt in der Residenz und hatte nicht nur am Farbenanmischen bei der Aktion sichtlich Freude. (Gerbracht)

Wo vorher Graffiti war, prangt auf der Mauer an der Stiftungsresidenz Landhaus Horn nun ein buntes Puzzle – das Ergebnis eine Kunstaktion, zu der kürzlich die Bremer Heimstiftung eingeladen hatte.

„Reste der alten Sprayaktion werden bewusst in die neue Bemalung einbezogen", sagt Ute Duwensee, Kulturvermittlerin bei der Bremer Heimstiftung. Aufgemalte Puzzleteile auf der Mauer dienen als eine Art Raster, das von jedem nach Belieben ausgefüllt werden kann. Die Mauer soll für symbolisch für die Begegnung von geflüchteten Menschen mit Senioren stehen. An ihr konnten sich eine Woche lang verschiedene Generationen und Kulturen begegnen. Der Bremer Künstler Reiner Will hatte für die Mauerbemalung bei der Volksbank eine Ideenskizze vorgelegt, und das Preisgeld von 500 Euro dient unter anderem dazu, allen Mauer-Malern wetterfeste Acrylfarben zur Verfügung zu stellen. „Wir hoffen nur, dass unser weithin sichtbares Integrationspuzzle von neuen Sprühaktionen verschont bleibt“, hofft Ute Duwensee.

Menschen, Tiere, Illustrationen

Ob die Mauermaler zum Figürlichen oder Abstrakten neigen, gilt gleich. Jeder kann einen Bildteil nach eigenem Gusto gestalten, in lasierenden Schichten oder deckend. Schmetterlinge und Blumen sind zu sehen, „und ein Bewohner des Landhauses hat bei der großer Hitze der vergangenen Tage, in seinem Rollator sitzend, ein Pferd gemalt“, sagt Ute Duwensee. Sie weist auch auf die Konturen von zwei Stieren hin, die an prähistorische Felsmalereien erinnern.

Renate Fehrmann, die im Landhaus Horn wohnt, bückt sich tief, um den breiten Pinsel in die blaue Farbe zu tauchen, richtet sich wieder auf und lässt mit dem Blau ihren Wandabschnitt leuchten. „Ich bedaure nur, dass meine Enkelin nicht dabei ist“, sagt sie, „die hätte mit großer Freude mitgemacht.“

Die neu bemalte Mauer ist eine von 20 Stationen, die sich auf dem zehnten Kulturspaziergang in Schwachhausen besuchen ließen. Künstler öffneten ihre Ateliers, Lesungen fanden statt oder Architekten zeigten ihre Büros.

Die Stiftungsresidenz Landhaus Horn hat bereits mehrfach gezeigt, dass sie gegenüber Flüchtlingen und anderen Kulturen aufgeschlossen ist. Eine kleine Gruppe Senioren im Landhaus Horn hatte sich bereit erklärt, Flüchtlinge beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Und im Rahmen des Bremer Kunststipendiums, das seit 2003 von der Bremer Bürgerschaft in Kooperation mit der Bremer Heimstiftung vergeben wird, wohnen auch Bildende Künstler aus verschiedenen Ländern in der Stiftungsresidenz: Stipendiaten aus Bremens Partnerstädten wie Danzig, Haifa oder Durban können für drei Monate in dem Haus leben und arbeiten und stehen in engem Kontakt mit den Bewohnern – unmittelbare Berührung mit künstlerischem Tun lautet das Ziel, das auch auf die älteren Menschen verjüngend wirken soll.

Derzeit ist im Landhaus Horn die Künstlerin Elfin Açar aus dem türkischen Izmir zu Gast, die im Rahmen eines Kulturspaziergangs ihre Werke zeigt. In einem Kellerraum fügt sie aus zahlreichen Stücken gerillter Kartonpappe, die sie mit Farben überzieht, großformatige Werke zusammen, die bis zu 1,50 Meter lang sind. Auf dem Tisch liegen Tagebücher, auf deren Seiten sich Farben mischen und an den Rändern aggressiv oder weich und übergangslos berühren. „In meinen Werken verwandeln sich tabuisierte und unterdrückte Gefühle in amorphe Figuren“, sagt Açar. „Ich versuche, eine mit Empfindung und Gefühlstiefe beladene Sprache zu finden.“

Das Landhaus Horn hat von diesem künstlerischen Austausch auch in Form von Gemälden und Skulpturen profitiert, die in mehreren Räumen hängen und stehen: Im Salon der Residenz verleihen mehrere Werke von Künstlern, die im Rahmen des Stipendiums dort gewohnt und gearbeitet haben, dem Raum ein interkulturelles Flair. Eine Malerin aus Haifa in Israel hat dem Haus eine Collage hinterlassen, die den Bremer Marktplatz zeigt, nur an den Strand von Haifa versetzt. Besonders beliebt ist bei den Senioren eine große Eule aus bemaltem Pappmaché, und vor dem Speisesaal stehen Tier-Skulpturen aus Bronze – Werke, die Künstler aus Bremens Partnerstädten als Geschenke im Landhaus Horn zurückgelassen haben. Bei der Mauer wirkten Laien mit, die wie die Bewohnerin Renate Fehrmann, die den Reiz für sich entdeckt hat, Farben anzumischen. Schon von weitem sichtbar leuchtet das Puzzle an der Schwachhauser Heerstraße – in Blau, Rot, Gelb, Grün und Braun – Sinnbild einer bunt gewordenen Gesellschaft, in der sich Kulturen begegnen.