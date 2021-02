Die stuckverzierte Fassade des Bürgerhauses Am Dobben 89, das 1866 von Lüder Rutenberg erbaut wurde, wird mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz saniert. (Roland Scheitz)

Östliche Vorstadt. Es gehört zu Bremens schönen Bürgerhäusern, wie sie auch in Schwachhausen und im Viertel zu finden sind: das Haus Am Dobben 89. Es wurde 1866 von einem der bekanntesten Bremer Architekten, Lüder Rutenberg, für den Kaufmann Daniel Rudolf Johann Ippen erbaut. Und zwar mit dem Nachbarhaus als spiegelbildlich errichtetem Zwillingspaar. Rutenberg war in Personalunion auch Bauunternehmer und Brauereibesitzer.

Er baute für sich und seine Familie, ebenfalls Am Dobben, eine repräsentative Stadt-Villa, Sitz des heutigen Ortsamtes Mitte/Östliche Vorstadt. Nicht ganz so repräsentativ, da nicht so groß, ist das Haus Am Dobben 89 mit seiner grauen Fassade und den charakteristischen, weißen Stuck-Applikationen.

Als störend fallen allerdings die nachträglich in den 1980er-Jahren hinzugefügten Schiefergauben ins Auge, die, kurz bevor das Haus unter Denkmalschutz gestellt wurde, noch aufgesetzt wurden. Diese sollen bei der anstehenden Restaurierung nun wieder zurückgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Denn die private Institution steuert zur Gesamtsanierung des Hauses 25.000 Euro bei.

Außerdem ist geplant, die im Vergleich zum Zwillingshaus zu kräftige Trauflinie zu verschlanken. Zudem sind Arbeiten an der Fassade inklusive der historisch erhaltenen und reich verzierten Rahmen der Kastenfenster sowie an der Haustür nötig. Besonders charakteristisch für die Haus-Fassade ist der konvex hervortretende Erker.

25.000 Euro seien allerdings nur ein Bruchteil der Kosten für die Gesamtsanierung, sagt der mit dem Bauvorhaben betraute Architekt Ekkehard Kijewski. Bei einer intensiven Untersuchung der Fassade sei festgestellt worden, dass sie nicht zuletzt durch Witterungseinflüsse stark in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Das gelte im besonderen Maße für die durch Frost geschädigten Stuckelemente.

Es sei jedoch der ausdrückliche Wunsch der Eigentümer-Familie Kallenberger gewesen, die doch recht aufwendige Sanierung der Fassade nachhaltig umsetzen zu lassen. Die Sanierungsarbeiten liefen nunmehr seit fast einem Jahr und sollen im Frühjahr abgeschlossen sein, sagt der Architekt. Wegen der Corona-Pandemie habe man auf der Baustelle größte Vorsicht walten lassen und nicht mehrere Firmen gleichzeitig arbeiten lassen wollen.

Das Bürgerhaus gehört laut Deutsche Stiftung Denkmalschutz zu 27 Denkmalen, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftung sowie der Mittel der Glücks-Spirale bisher allein in Bremen fördern konnte.