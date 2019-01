Das alte Horner Bad ist schon abgerissen. Das gleiche Schicksal droht dem Unibad. (PETRA STUBBE)

Kritik an einer Äußerung der Leiterin des Ortsamtes Horn-Lehe, Inga Köstner, gibt es seitens der „Bürgerinitiative Unibad“ (BI). Köstner hatte gesagt, der Schwimmhallenneubau am Horner Bad sei ein „Geschenk“. Renate Decke-Cornill von der BI fürchtet hingegen, dass der beschlossene Abriss des Unibades „nur der Auftakt zur Beseitigung des gesamten Sportzentrums an der Universität sein“ wird. Es drohe für den Bremer Sport eine „verheerende Entwicklung“.

Das „Geschenk“ gehe zulasten der jüngsten Badegäste, denen sowohl in der neuen Schwimmhalle als auch im Freibadteil die bislang separaten Nichtschwimmerbecken genommen würden, so die BI-Vertreterin. Außerdem gehe mit dem Abriss eine „international bekannte, vielbewunderte und architektonisch ausgezeichnete Wettkampfstätte“ verloren. Erschwerend käme hinzu, dass für den Besuch des sogenannten Kombibades mit eingeschränkten Öffnungszeiten und „empfindlich eingeschränkten Schwimmbedingungen“ höhere Eintrittspreise zu entrichten seien. „Frau Köstner wäre gut beraten, wenn sie diese unschönen Fakten in den Blick nähme, bevor sie den Senat für sein großzügiges ‚Geschenk‘ lobt, das die Bremer Bürger obendrein selbst bezahlen dürfen“, sagt Decke-Cornill.

CDU fürchtet Schließung des Sportzentrums

Unterdessen fürchtet die CDU, der geplante Abriss des Unibads könnte nur der erste Schritt sein auf dem Weg zur Schließung des Sportzentrums an der Universität. „Wenn der erste Dominostein gefallen ist, werden weitere folgen“, prophezeit Horn-Lehes CDU-Ortsverbandsvorsitzender Stefan Quaß. Seine Vermutung: „Die Universität will sich auf kurz oder lang des gesamten Sportkomplexes entledigen.“ Seit der Streichung des Studiengangs Sport habe die Uni offenkundig kein Interesse mehr an einer sportbezogenen Infrastruktur.

Der Verlust des Sportzentrums hätte weit über die Stadtteilgrenzen hinaus fatale Folgen, warnt Quaß. Als Beispiel führt er die sportbetonte Oberschule Ronzelenstraße an, die unbedingt Hallenkapazitäten für den Leistungssport benötige. „Diese reichen schon heute kaum aus und perspektivisch soll die Oberschule sogar sechszügig werden“, sagt der CDU-Fraktionssprecher im Beirat, Claus Gülke. Beide Ortspolitiker fordern daher den Senat auf, „der drohenden Zerschlagung“ des Sportzentrums unbedingt Einhalt zu gebieten. Zugleich appellieren Quaß und Gülke an den Senat, angesichts der Kostensteigerungen für den Neubau des Horner Bads „endlich verlässliche Kostenberechnungen inklusive einer Sanierung des Unibades vorzunehmen“.