Das Ortsamt Oberneuland könnte mittelfristig in einen benachbarten Neubau im künftigen Ortszentrum umziehen. (Petra Stubbe)

Viola Kral hatte die entscheidende Nachricht für den Beirat Oberneuland: Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) unterstützt die Planungen für das Ortszentrum an der Mühlenfeldstraße und ist bereit, dafür alle Ressorts an einen Tisch zu bringen. Die Ankündigung der Senatskanzlei-Mitarbeiterin sorgte am Montagabend für Erleichterung auf der Planungskonferenz mit dem Titel „Oberneuland 2023“.

Um die Ideen des Beirats weiterzuentwickeln, habe man damit nun das entscheidende Signal aus dem Rathaus bekommen, konstatierte Ortsamtsleiter Jens Knudtsen. Im Zuge des geplanten Supermarktneubaus auf dem ehemaligen Sportplatz an der Mühlenfeldstraße und der Vorbereitungen für den Ganztagsausbau an der Grundschule möchte der Beirat nämlich noch etwas größer planen. Er möchte das Areal insgesamt attraktiver für den Stadtteil machen.

Dreh- und Angelpunkt dafür ist das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr. Das sähe der Beirat gerne sowohl als Erweiterungsfläche für die Grundschule und den Elefantenkindergarten als auch als neuen Standort für ein Bürgerhaus mit Räumen für die Arbeit von Ehrenamtlichen, für Vereine und Veranstaltungen. Als neues Areal für die Feuerwehr würde der Beirat gerne das städtische Grundstück südlich der Bahntrasse neben der Tunneleinfahrt an der Franz-Schütte-Allee prüfen lassen.

Da zur Planungskonferenz des Beirats zur Verärgerung von Ortsamtsleiter Jens Knudtsen kein Vertreter aus dem Innenressort erschienen war, ließ sich nicht abschließend klären, wie die Chancen für einen Standortwechsel stehen. Aus städteplanerischer Sicht immerhin ist diese Lösung offenbar grundsätzlich denkbar, wie Torsten Kaal aus dem Bauressort durchblicken ließ.

Synergie-Effekt möglich

Gesetzt den Fall, die Feuerwehr zieht um, wäre auf dem Gelände ein Mensagebäude für die Grundschule mit angeschlossenem Erweiterungsbau für die Kindertagesstätte denkbar, erklärte Julius Wienholt vom Referat Liegenschaften der Bildungssenatorin. Als Vorteil ergäbe sich daraus ein Synergie-Effekt zwischen Schule und Kita. Allerdings würde dieser Plan auch einen zweigeschossigen Neubau für neue Klassenräume auf dem Schulgelände beinhalten, was wiederum die Außenfläche der Schule verkleinern würde. Das wäre auch der Wermutstropfen einer anderen denkbaren Variante. Die würde auf dem Schulgelände einen Neubau für sämtliche benötigte Schulräume inklusive Mensa vorsehen – und damit keinen Synergie-Effekt für die Kita. Für das dritte Szenario verlegte Wienholt besagten Neubaukomplex auf das Feuerwehr-Gelände. Diesem Plan räumte er allerdings keine allzu großen Chancen ein, da die Schule damit in zwei Dependancen zerteilt würde, was sicherlich nicht zielführend sei.

An die drei Szenarien schloss sich ein Bericht von Claus Möller an. Der Leiter der Polizeiinspektion Ost hatte keine guten Nachrichten für den Beirat. Anders als ­gedacht, werde es für das Revier an der ­Mühlenfeldstraße möglicherweise erst mittelfristig eine neue dauerhafte Besetzung geben.

Polizei vertröstet Oberneulander

Die Zahl der neu ausgebildeten Polizisten reiche noch nicht aus, um alle vakanten Kop-Stellen in Bremen zu besetzen, sagte Möller. Zumal im Zuge der Bamf-Affäre derzeit viel Personal beansprucht werde, sodass anderes liegenbleibe. Die Oberneulander Beiratsmitglieder äußerten sich enttäuscht ob dieser Perspektive und betonten nachdrücklich, dass Kontaktpolizisten für das Sicherheitsgefühl der Bürger in Oberneuland unverzichtbar seien.

Warum es um die geplante Kita an der Rockwinkeler Heerstraße in jüngster Zeit etwas ruhig geworden ist, erklärte Fatmanur Sakarya-Demirci vom Ressort Kinder und Bildung mit Mietpreisverhandlungen zwischen Träger und Investor. Es gehe aber nicht ums Ob, sondern lediglich ums Wie, betonte sie. Noch in dieser Woche werde ein neues Angebot vom Investor erwartet.

Dringenden Handlungsbedarf sieht der Oberneulander Beirat für die Entwicklung des Ortszentrums in der Sanierung der Mühlenfeldstraße. Die Nebenanlagen seien in katastrophalem Zustand und insbesondere für Kinder und Senioren eine Zumutung, kritisierte Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU). „Die Wege bestehen aus reinem Schotter – da muss dringend etwas passieren!“ Ihr Fraktionskollege Hans-Jürgen Lotz ergänzte: „Durch die Benutzung der Baufahrzeuge ist Zustand der Straße schlechter denn je, außerdem ist sie für den Begegnungsverkehr von Bussen zu eng.“

Torsten Kaal berichtete, dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Straßenausbau geschaffen worden seien. Die mit 2,5 Millionen Euro veranschlagten Mittel seien aber bislang nicht im Haushalt enthalten. Heinrich Auffarth (SPD) wunderte das. „Es handelt sich dabei doch im Wesentlichen um eine Vorfinanzierung“, sagte er. Der Löwenanteil müsse schließlich von den Anliegern getragen werden.

Für die weitere Planung des Ortszentrums Oberneuland hofft der Beirat Oberneuland nun auf eine fruchtbare Diskussion mit Bürgermeister Carsten Sieling in einer großen Runde, zu der laut Viola Kral zeitnah eingeladen werden soll.