Zwischen Mühle und Tankstelle gibt es seit Kurzem einen neuen Carsharing-Standort. Dort könnten künftig bis zu acht Pkw zur geteilten Nutzung angeboten werden. (PETRA STUBBE)

Der Bremer Carsharing-Anbieter Cambio hat eine neue Station an der Horner Mühle eröffnet. Zwischen Mühle und Tankstelle stehen ab sofort zwei Kleinwagen und ein Kombi zur Verfügung, die registrierte Nutzerinnen und Nutzer ausleihen können. Es ist der vierte Standort in Horn-Lehe, der nach Anbieterangaben den Bestand auf 13 Autos im gesamten Stadtteil für derzeit über 800 Kundinnen und Kunden aufstockt. In Bremen, Bremerhaven, Achim und Lilienthal unterhält Cambio nach eigenen Angaben derzeit insgesamt 370 Autos für über 17 700 Kunden.

Mühlenwart Andreas Hinken gibt sich zufrieden mit der neuen Station. „Das Engagement für die Mühle ist groß, deshalb haben wir nach einer für alle sinnvollen Nutzung der Außenfläche gesucht“, teilt er mit. Hinken, auch Inhaber einer benachbarten IT-Firma, könne die Autos auch selbst für dienstliche Fahrten seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen.

Die neue Station solle den Verkehr entlasten, teilt Cambio mit. Lasse Schulz, Verantwortlich für die Entwicklung des Stationsnetzes des Dienstleisters, begründet die Entscheidung für den Standort. „Er bildet ein weiteres Glied in der Kette von Carsharingstationen, die wir entlang der Linie 4 aufbauen“, sagt Schulz. Durch eine enge Verknüpfung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln könne das Konzept den Verkehr am besten entlasten. „Die Horner Mühle ist ein zentraler Punkt in Horn-Lehe“, erläutert auch Cambio-Sprecherin Jutta Kirsch. Der Standort biete eine Alternative zum eigenen Auto. Das könne dazu führen, dass sich Menschen mit Auto dazu entscheiden, ihr eigenes abzuschaffen.

Ähnliches legt eine Studie von 2016 nah, die der Bundesverband Carsharing in Auftrag gegeben hat. Dafür wurden im Herbst 2015 etwa 3500 Kunden stationsbasierter Carsharing-Angebote vom Marktforschungsinstitut Infas befragt, die in innenstadtnahen Stadtquartieren in zwölf deutschen Großstädten den Service nutzen. Darin heißt es, dass ein stationsbasiertes Carsharing in Innenstädten bis zu 20 Privatautos pro geliehenem Fahrzeug ersetzen könne. In Bremen liegt dieser Wert demnach bei 16 Autos. Von hundert der befragten Kunden, die ihr eigenes Auto aufgrund eines solchen Konzepts aufgegeben haben, fahren 70 auch seltener mit dem Auto als zuvor. 15 Personen nehmen demnach häufiger das Fahrrad und 40 nutzen regelmäßiger die öffentlichen Verkehrsmittel.

In Findorff, im Viertel oder in der vorderen Neustadt etwa sei nach Cambio-Angaben das Angebot dichter. „Die Linie 4 ist wichtig. Sie verbindet Schwachhausen, Horn, Borgfeld und schließlich Lilienthal“, sagt Jutta Kirsch. Wenn die Autos an der Stammstation nicht frei seien, hätten die Kunden die Möglichkeit, mit der Bahn zu der Station zu fahren. Da sei vor allem für Ausflüge über das Wochenende praktisch. In Gebieten, in denen Cambio dichter vertreten sei, gingen die Kunden einfach zur nächsten Station. Außerdem biete der Standort künftig Platz für bis zu acht Autos, wenn die Nachfrage steige. So könnten gegebenenfalls auch größere Autos an der Station angeboten werden. Am Waller Ring sei das schon der Fall. Dort stehen zwei Transporter, die durch die Nähe zur Straßenbahn auch von Kunden aus angrenzenden Stadtteilen genutzt werden können. „Nutzerzahlen prognostizieren wir nicht“, sagt Kirsch. Stattdessen beobachte man, wie häufig Autos genutzt werden und wie viele Buchungswünsche an den Stationen abgegeben werden. So wisse man, ob ein Bedarf an weiteren Autos bestehe.