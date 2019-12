Karl Banghard studierte Vor- und Frühgeschichte, christliche Archäologie und Mongolistik in Bonn und Heidelberg. Der Heimatforscher ist seit 2003 Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen. (PRIVAT)

Herr Banghard, Sie schreiben in Ihrer Ankündigung zum Vortrag „Nazis im Wolfspelz – Germanen und der rechte Rand“, den Sie im Haus der Wissenschaft gehalten haben, dass Nazis Urgeschichte mögen. Woran liegt das?

Karl Banghard: Das hat tiefe psychologische Wurzeln. Je älter Geschichte ist, desto totalitärer kann sie werden. Dann nimmt sie quasi naturgesetzliche Züge an. Wenn irgendetwas seit 2000 Jahren läuft, dann ist es etwas Ewiges. Und das ist etwas, das ein autoritärer Charakter haben möchte. Der möchte nicht Diskussion, sondern eherne Fakten, die durch die Geschichte manifestiert sind. Man kann die ideologischen Grundlagen durch die Frühgeschichte abbilden. Mehr als alle anderen politischen Gruppen. Also, man kann zum Beispiel Antisemitismus abbilden in der Fiktion, dass die Juden ein Wüstenvolk sind, das heißt eine trockene Religion haben. Die Germanen kommen aus dem Wald und denken organischer. So kann man Nationales abbilden und unheimlich viel rein projizieren. Man kann auch viel gewaltsamer mit der Geschichte umgehen, weil man nicht viel zur Frühgeschichte weiß. Es gibt wenige Fakten, die kann ich viel brutaler hinbiegen als moderne Geschichte.

Ja, das ist der Trick. Da denken viele: Da ist doch nichts Braunes dran, das ist doch von den Wikingern! Dabei werden da immer Botschaften untergeschoben. Man muss sich nur Videos anschauen von rechten Bands: Das Bild bleibt immer etwas stehen auf Symbolen wie der schwarzen Sonne. Das ist wie im Werbefilm: Zack! Da hat man wieder das Symbol! Man merkt das gar nicht mehr.

Das ist ein Symbol, das es im frühen Mittelalter gegeben hat. Da war es christlich konnotiert. Es wurde aber durch die SS aufgegriffen. Man weiß nicht, was die damit wollten, aber es erschien als Ornament auf dem Boden im Nordturm der Wewelsburg [Renaissanceschloss im Kreis Paderborn, Anmerk. d. Red.]. Die schwarze Sonne hat dann eine Karriere ab 1990 gemacht, „Die schwarze Sonne von Tashi Lhunpo“. Das ist ein super bekannter Roman in der extrem rechten Szene.

Ja, wir sehen darin eine unterhaltsame Geschichte. Ein Rechter sieht andere, politische Inhalte. Aber um die Ideologie der extrem Rechten kümmert sich kaum jemand. Es gibt viele Geschichten über einzelne Personen, aber keiner fragt: Wie denken die überhaupt? Und wie kommen die darauf? Deshalb habe ich mich der Analyse von Überzeitlichkeit und Kampf in rechten Denkstrukturen gewidmet.

Ja, und da denkt der Normalbürger auch: Das ist doch nicht Rechts! Eine freiheitliche Gesellschaft vor 20 Jahren war ja auch noch kampfbetont, zum Beispiel der Kampf der freien Marktwirtschaft. Es ist schwer auseinanderzuhalten, was zur extrem rechten Kampfideologie gehört und was nicht.

Ich glaube schon, dass man über Projektion Taten vorbereiten kann. Die Psychologen sprechen von „prädeliktischen Fantasien“. Also, vor dem Delikt, vor der Tat suggeriere ich mir auf einer fremden Ebene eine Gewalttat. Als Wikinger mache ich Dinge, die im Kopf möglich werden und irgendwann mache ich sie dann auch in der realen Welt. Das Durchspielen von Gewaltfantasien kann hier geübt werden. Auch sexuelle Gewaltfantasien – es gibt jede Menge Rechtsrockcover von Wikingern, die Frauen vergewaltigen. Da sieht man genau: Das ist nicht nur Fantasie, sondern auch eine Projektion.

In manchen Bildern ist es ihnen gelungen, einen eigene, auch vom Nationalsozialismus unabhängige Bildsprache zu schaffen, die trotzdem rechts ist. An sich ist die Vorgeschichte aber ohnehin meistens viel abgefahrener als unsere Fantasie. Das ist eine Sache, die ein Rechter nicht so recht begreifen möchte. Rechte Geschichtssicht zielt immer auf: Es war doch immer alles gleich! Eigentlich langweilig. Wenn man aber sieht, wie verrückt die Vorgeschichte war, ist das eine Fremdheitserfahrung.

Ja, ich versuche den Kindern und Jugendlichen immer zu erklären, wie schwer es ist, über alte Witze zu lachen. Im sechsten Jahrhundert haben sie sich zum Beispiel abgekringelt über Salat. Salatwitze waren da in. Die Philologen streiten sich, wieso das so ist. Bei römischen Witzen ebenso. Und wenn man Germanen-Witze hätte, würde die auch keiner kapieren. Das wäre eine interessante Fremdheitserfahrung und das zeigt: Es sind völlig andere Welten möglich! Ob die besser sind oder schlechter ist die Frage. Aber der Kopf wird frei und das ist das Schöne an der Geschichte. Das kann ein Rechter nicht.

Ja, sonst wird dieser Muff, der in den 1970er- und 1980er-Jahren erreicht worden ist, mit dem Opa, der immer von den Germanen erzählt, vollkommen fade. Vielleicht schaffen die Rechten es, dass sie neue Bildwelten kreieren, in denen der NS-Bezug fehlt, und erfinden sich neu. Aber ich glaube, andere Formen von Geschichtsbildern sind spannender und interessanter als das, was die liefern.

Das Gespräch führte Magali Trautmann.

Zur Person

Karl Banghard

studierte Vor- und Frühgeschichte, christliche Archäologie und Mongolistik in Bonn und Heidelberg. Der 53-jährige ­Heimatforscher ist seit 2003 Direktor des Archäologischen Freilichtmuseums Oerlinghausen.

Weitere Informationen

Die nächste Veranstaltung findet am Dienstag, 14. Januar, statt. Lothar Probst spricht im Foyer des Theaters am Goetheplatz über„Identitätspolitik – demokratische Antworten auf einen rechten Diskurs“.