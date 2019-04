Grünes Licht: Das Sommerfest im Bunsenquartier soll im August wiederholt werden. (Petra Stubbe)

Dem Sommerfest im Bunsenquartier aus dem vergangenen Jahr soll im August ein weiteres folgen. Wie Zukunftsausschuss-Sprecherin Catharina Hanke (SPD) jetzt im Beirat berichtete, haben sich die Gewerbetreibenden vor Ort entschlossen, die Erfolgsveranstaltung aus dem Vorjahr zu wiederholen. Das Fest war zugleich Auftaktveranstaltung für die Umgestaltung und Aufwertung des Quartiers und wurde professionell vom Planungsbüro Stadtland+ begleitet. Deren Mitarbeiter Angela Wilhelms und Reinhard Bumann gaben dem Beirat und den Bürgern im Publikum am Sitzungsabend noch einige Empfehlungen mit auf den Weg, wie die nächsten Schritte für das Bunsen-Quartier aussehen könnten.

Drei Schwerpunktthemen hätten sich beim Ideen-Café auf dem Sommerfest herauskristallisiert, die den Menschen im Quartier besonders am Herzen liegen, berichtete Wilhelms. Da sei zum einen der Flohmarkt im Grünzug. Der sei beim Sommerfest überdurchschnittlich gut bei den Besuchern angekommen, entsprechend sei der Wunsch nach regelmäßigen Flohmarkt-Terminen einer der am häufigsten geäußerten gewesen. Wilhelms und Bumann empfahlen daher, eine Flohmarktgruppe ins Leben zu rufen, die sich um die Realisierung weiterer Termine kümmern könnte. Viele Senioren des Quartiers würden sich gerne häufiger mit anderen zum Klönschnack im Freien zusammensetzen, ohne deshalb immer etwas konsumieren zu müssen. Für ihren Weg zum Einkaufen wünschen sich viele von ihnen ebenfalls Sitzmöglichkeiten, um eine Pause einlegen zu können. Diesbezüglich konnte Hanke berichten, dass zwar keine richtigen Bänke, aber für den Anfang immerhin die vom Beirat georderten Baumstämme in Kürze eintreffen und an ihrem Bestimmungsort aufgestellt werden sollen. Wilhelms regte zudem an, eine Art Suppen-Treffpunkt ins Leben zu rufen, wo Senioren für wenig Geld eine warme Mahlzeit bekommen – Klönschnack inklusive. Um das neu entdeckte nachbarschaftliche Miteinander im Quartier langfristig zu stärken, empfahl sie außerdem den Ausbau der Standortgemeinschaft, bestehend aus Akteuren, die sich verbindlich um den Fortbestand des neuen Quartierskonzepts kümmern.

Geschrumpfter Wochenmarkt

Auslöser für das Aufwertungsprojekt war der über die Jahre zusammengeschrumpfte Wochenmarkt, der sich zweimal pro Woche aus nunmehr vier verbliebenen Ständen zusammensetzt. Dem häufig geäußerten Wunsch nach arbeitnehmerfreundlichen Marktzeiten in den Nachmittagsstunden musste Claas Türke allerdings eine Absage erteilen. Der Großmarkt-Prokurist berichtete dem Beirat, dass Nachmittagszeiten für Marktbeschicker eine hohe Belastung darstellten, da deren Arbeitstag zwischen 4 und 5 Uhr morgens beginne. Ulf-Brün Drechsel (FDP) war dennoch der Auffassung, dass sich die Standbesitzer flexibel zeigen und sich an den Kundenwünschen orientieren müssten. Türke erklärte, er habe mit allen über diese Option gesprochen, es habe aber keine Zustimmung gegeben. „Zwingen wollen und können wir niemanden“, betonte er.

Auch eine Erweiterung des Marktangebotes gestaltet sich laut Türke derzeit schwierig. Neue Stände hätten es in der ersten Zeit erfahrungsgemäß schwer bei den Kunden. Das aber lasse sich für viele Anbieter nur sehr bedingt durchhalten. Ein großer Markt sei vor diesem Hintergrund für neue Beschicker aufgrund der Kundenzahlen attraktiver als ein kleiner, wie der im Bunsenquartier. Die derzeitigen Anbieter seien eigenen Angaben zufolge allerdings nicht unzufrieden mit ihren Umsätzen. In Ausnahmefällen würden sie sich zudem auch bereit erklären, ihre Standzeiten zu verlängern und Aktionen wie das Sommerfest zu unterstützen. Diese Unterstützung wird es darüber hinaus auch weiterhin vom Bürgerverein geben, wie dessen Vorsitzender Heiner Hautau betonte.