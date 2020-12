Premiere im Ortsamt Schwachhausen/Vahr: Seyit Dalgic ist der erste FPJler ohne Abitur. Für ihn ist diese Station ein Baustein zu seiner Fachhochschulreife. (PETRA STUBBE)

Seyit Dalgic weiß zu wenig über Politik und demokratische Prozesse in Bremen – da gehe es ihm, wie vielen anderen Jugendlichen auch, sagt der 19-Jährige. Auf der Suche nach einer Praktikumsstelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ist er vor einigen Monaten auf die Ausschreibung des Ortsamts Schwachhausen/Vahr für ein FPJ gestoßen, ein Freiwilliges Politisches Jahr. „Ich habe sofort gewusst, dass das der beste Platz für mein Praktikum ist“, sagt der Huchtinger. Hier habe er nun die Chance, demokratische Prozesse auf lokaler Ebene zu erleben und über diesen Weg mehr darüber zu lernen.

Dalgics Schwerpunkt liegt in der Jugendbeteiligung. „Ich kenne es aus Huchting, dass die Beteiligung von Jugendlichen oft nicht wie gewünscht funktioniert“, erzählt er. „Die Möglichkeit, im FPJ im Ortsamt als Jugendlicher ein Projekt zu entwickeln, das die Jugendbeteiligung im Stadtteil erhöhen soll, hat mich deshalb besonders motiviert.“

Bereits zum achten Mal ist die Stelle für das Freiwillige Politische Jahr im Ortsamt Schwachhausen/Vahr im September besetzt worden. Dennoch ist es im Fall von Seyit Dalgic eine Premiere. „Das FPJ ist erstmalig nicht mit einem Abiturienten besetzt“, berichtet Ortsamtsleiterin Karin Mathes. Stattdessen absolviere Dalgic sein praktisches Jahr im Ortsamt als Baustein auf dem Weg zur Fachhochschulreife. Der praktische Teil habe zum Ziel, erste Einblicke in die berufliche Praxis zu liefern und außerdem bei der Berufswahl zu helfen.

Die Einarbeitungsphase habe für Dalgic vor allem eines bedeutet: viel Recherchearbeit. „Hauptsächlich im Bereich Jugendbeteiligung.“ Im zweiten Schritt habe er die Arbeit der Beiräte und die Aufgaben des Ortsamtes kennengelernt. „Ich war bei Ortsterminen dabei und habe auch schon mehrere Fachausschuss- und Beiratssitzungen begleitet“, erzählt er. „Das war sehr interessant, und ich habe viel gelernt.“ Als Nächstes sei eigentlich geplant gewesen, sich mit Sozialarbeitern auszutauschen und Kontakt mit Jugendlichen zu knüpfen. „Wir hatten auch schon angefangen, Kontakt mit den Sozialarbeitern in verschiedenen Einrichtungen zu knüpfen“, erzählt Dalgic. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie habe das Projekt aber nun vorerst auf Eis gelegt werden müssen. Allerdings habe sich für ihn dadurch unerwartet auch ein neues Aufgabenfeld eröffnet: Durch die Umstellung der Sitzungen auf Videokonferenzen hatte Dalgic die Chance, seine IT-Kenntnisse einzubringen. „Ich leiste momentan technischen Support für die Umsetzung und Durchführung der Videokonferenzen“, erzählt er.

Die Corona-Pandemie beeinflusse seinen Handlungsspielraum im FPJ zurzeit allgemein sehr stark, sagt Dalgic. Was am Ende tatsächlich umsetzbar sei, hänge vom Verlauf der Pandemie ab. „Mir ist aber jetzt schon klar, dass ich mein Projekt an der Lebenswelt und an den Interessen der Jugendlichen orientieren will“, betont er. Von dieser Herangehensweise verspreche er sich die größten Erfolgschancen. Außerdem plane er, auch im Projekt wieder seine Computerkenntnisse einzusetzen. Aktuell schwebe ihm eine digitale Jugendbeteiligung vor. „Die digitale Welt ist ein wichtiger Bestandteil im Leben der Jugendlichen und eröffnet uns darüber hinaus neue Wege und Möglichkeiten“, sagt er. Der langfristige Nutzen seines Projekts sei ihm dabei ebenfalls wichtig. „Ich denke, wir können damit mehrere Hürden, die die Jugendbeteiligung erschweren, wie zum Beispiel Zeitmangel, Bildungslücken, Motivation und Zugänglichkeit, überwinden.“ Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig digitale Tools seien, und was mit ihnen alles möglich sei, betont Dalgic.

Die personellen Voraussetzungen im Ortsamt sind laut Karin Mathes derzeit nicht die schlechtesten, um Dalgic bei seinen Plänen zu unterstützen. „Aufgrund der Neuaufstellung des Ortsamtspersonals haben wir Ressourcen für Jugendbeteiligung und Social Media“, erzählt sie. Da sie selbst ab 15. Juni kommenden Jahres Rentnerin sein werde, übergebe sie sukzessive alle Aufgaben bezüglich des FPJ an Stadtteilassistentin Henrike Wunsch-Lautebach. „Die Corona-Zeit führt zu immer neuen Herausforderungen, auch im Ortsamt und auch bei der Betreuung des FPJ“, sagt Mathes. „Ich bin selbst gespannt, ob und wie wir das meistern werden.“