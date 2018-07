Weil die Weide vertrocknet ist, müssen Sinnings Kühe hiermit vorliebnehmen. (PETRA STUBBE)

Oberneuland. So mancher Gartenbesitzer wird sich in diesem warmen Sommer darüber ärgern, dass sein Rasen vertrocknet, weil er bei dem mangelnden Regen verdorrt. Doch die Gräser und Kräuter, die darauf gedeihen, sind reine Zierde, und sein Rasen ist Fläche für Freizeit oder Vergnügen – Landwirte jedoch brauchen den Aufwuchs einer Weide als Futterfläche für ihre Rinder, die Fleisch oder Milch liefern. Im Stadtteil Oberneuland ist es ausschließlich Milch.

Mit hundert Kühen betreibt Landwirt Lüder Sinning in Oberneuland einen reinen Milchviehbetrieb. Doch die weiße, nahrhafte Flüssigkeit, die er verkauft, ist indirekt von den Niederschlagsmengen im Sommer abhängig, schließlich kommt die Milch aus Kühen, die den frischen, eiweißreichen Aufwuchs auf Weiden fressen. Die Hitze und die lange Trockenheit dieses Sommers lassen jedoch das Futter zu einem knappen Gut werden – vertrocknetes Grünland allerorten, so weit das Auge reicht.

Noch rund 55 Prozent der Gesamtfläche Oberneulands werden landwirtschaftlich genutzt. Die meisten Landwirte in Oberneuland betreiben auf ihren Flächen Futterbau, bauen also Futter für Nutztiere an, das als Heu getrocknet, gesäuert als Silage oder frisch verfüttert wird, während zum Beispiel in Bremen-Mahndorf Ackerbau das Bild bestimmt – insgesamt ist Bremens agrarisches Umfeld von Grünlandwirtschaft geprägt. Die wenigen Ackerflächen Oberneulands werden überwiegend für Maissilage, Roggen und Triticale angebaut. In Biogasanlagen landet der Mais allerdings nicht, sondern dient ausschließlich als Futter für die Rinder. Zehn Landwirte in Oberneuland bewirtschaften noch ihre Betriebe im Vollerwerb: sieben Melkbetriebe mit mehr als 450 Kühen, ein Gemüsebetrieb sowie zwei Bauernhöfe mit Mischbetrieb.

Grünland reicht nicht aus

„In diesem Jahr herrscht extremer Mangel an Futter für unser Milchvieh“, sagt Lüder Sinning, „denn im vergangenen Jahr mussten wegen der Nässe zwei Schnitte von den Weiden liegen bleiben, dadurch fiel also schon einiges an Futter aus. In diesem Jahr müssen wir mit Maissilage und Grassilage viel kräftiger zufüttern als in normalen Jahren“, sagt Sinning, „die drei Hektar Grünland, über die wir verfügen, reichen zur Ernährung unseres Rinderbestands bei weitem nicht aus.“

Da sein Betrieb in der Nähe zum Naturschutzgebiet „Borgfelder Wümmewiesen“ liegt, werden seine Flächen im Winter überstaut. In diesem europäischen Natura 2000-Schutzgebiet rasten zahlreiche nordische Schwäne, Gänse und Enten, die sich in der kalten Jahreszeit über Monate auf überstautem Grünland aufhalten. „Durch die langen Überschwemmungen gehen bei uns die wertvollen Gräser kaputt“, sagt der Landwirt, „jedes Jahr müssen wir neu aussäen und warten, bis das Gras hoch genug gewachsen ist. Wir können in der Regel erst im Juli den ersten Schnitt machen, vorher müssen wir mit Grassilage zufüttern.“ Dann haben andere Milchviehbetriebe längst ihr Futtergras eingefahren, die meist schon im Mai zum ersten Mal mähen können.

Der 40-jährige Milchvieh-Landwirt Lüder Sinning hat seinen Beruf buchstäblich mit der Muttermilch aufgesogen, denn er hat den Hof seiner Eltern übernommen und 1994 eine Ausbildung bis zum Landwirtschaftsmeister gemacht. Heute betreibt er mit seiner Frau und seinen Eltern den Hof – bei einem langen Arbeitstag: „Ab sechs Uhr morgens wird bis zum Frühstück um neun Uhr gemolken, in dieser Zeit füttert meine Frau den Nachwuchs, das heißt die Kälber. Danach müssen die erwachsenen Rinder gefüttert werden, und von halb fünf bis halb acht abends wird erneut gemolken“, schildert Lüder Sinning seinen Alltag. Die Milch wird an die Deutsche Milch Kontor GmbH geliefert.

Die Rinder stehen teils drinnen, teils draußen, „im Sommer kommen sie für durchschnittlich drei Stunden auf die Weide“, sagt Sinning. Derzeit erhält der Betrieb 33 Cent pro Liter Milch, im letzten Jahr waren es 40 Cent. „Doch wegen der anhaltenden Trockenheit werden die Preise für Milch zum Herbst hin sicherlich ansteigen“, sagt Sinning.