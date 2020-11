Die neue Stadtteilbroschüre beantwortet die Fragen, was finde ich wo im Stadtteil und was macht Horn-Lehe lebenswert? (Petra Stubbe)

Acht Seiten dicker als ihre Vorgängerin präsentiert sich jetzt die druckfrische Neuauflage der Horn-Leher Stadtteilbroschüre. Das DIN-A-4-Heft liefert umfangreiche Antworten auf die Fragen, was finde ich wo im Stadtteil und was macht Horn-Lehe lebenswert? Neben einem Stadtteilplan liefert die neue Broschüre eine Übersicht von relevanten Adressen aus den Bereichen Freizeitangebote, ärztliche Notdienste, Behördenangelegenheiten, Vereine, Schulen und Kindergärten.

Umrahmt werden die Service-Seiten von redaktionellen Beiträgen über Institutionen und Sehenswürdigkeiten des Stadtteils. Die Kontaktpolizisten stellen sich vor, ebenso der Beirat, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lehesterdeich sowie die Sportvereine des Stadtteils. Im Porträt über das Gehörlosenzentrum erfahren die Leser, wie aus einem Freizeittreff vor fast 20 Jahren die Beratungsstelle des Landesverbands der Gehörlosen Bremen wurde. Das Berufsbildungswerk Bremen nutzt die Stadtteilbroschüre, um sich als Horn-Lehes Adresse für Ausbildung und vorberufliche Förderung von jungen Menschen mit Beeinträchtigung vorzustellen.

Auch zur Geschichte des Stadtteils erfahren die Leser in der Broschüre einiges. So zum Beispiel, dass es Siedler aus Holland waren, die vor mehr als 900 Jahren das Sumpfland im Norden Bremens kultivierten. Daher rühre auch der Name Hollerland für das Kulturland im Nordwesten Horn-Lehes, berichtet Michael Koppel vom Stadtteilarchiv des Bürgervereins. Die Siedler bauten Deiche, Gräben und Siele, um das Land für Ackerbau und Viehzucht zu nutzen, wovon die Gräben und Fleete des Hollerlands noch heute zeugten. Der Status Horn-Lehes als bürgerlicher Stadtteil zeichnete sich bereits im 19. Jahrhundert ab, als sich zunehmend wohlhabende Bürger auf den Landgütern in und um Horn ansiedelten. Abbildungen ehemaliger großer Landgüter wie zum Beispiel Schloss Kreyenhorst veranschaulichen den Lesern der Horn-Leher Stadtteilbroschüre diese Epoche.

„Ursprünglich war das Ziel, die Broschüre vor den Sommerferien herauszubringen“, berichtet Ortsamtsleiterin Inga Köstner, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Maren Gagelmann und Verleger Lars Hendrik Vogel seit Februar mit der Planung beschäftigt war. Das sei angesichts des ersten Lockdowns und später aufgrund der Personalsituation im Ortsamt allerdings nicht ganz gelungen.

Dass der Broschürenumfang diesmal größer werden sollte, habe von Anfang an festgestanden. „Ideen zum Seiten füllen, gab es wirklich ausreichend“, so Köstner. Aufgrund der Corona-Umsatzverluste ihrer Unternehmen hätten allerdings einige Kooperationspartner, anders als zunächst geplant, keine Werbeanzeigen schalten können. Um die Veröffentlichung nicht an den Druckkosten scheitern zu lassen, habe der Beirat daraufhin einen Initiativantrag gestellt, mit dem die Druckkosten in Höhe von 2000 Euro übernommen wurden.

Die Vorgängerbroschüre gab es ebenfalls in einer Auflage von 3000 Stück. „Die Anzahl hat gut über die vier Jahre gereicht“, berichtet Köstner. „Wir waren anfangs aber auch zurückhaltend und nicht ganz so großzügig, was die Verteilung angeht und wollten den Vorrat nicht so schnell zur Neige gehen lassen.“ Das werde in den kommenden Wochen allerdings anders gehandhabt. „Wir werden Kartons mit Broschüren an die Institutionen und Vereine geben, die sich auch inhaltlich präsentieren“, teilt die Ortsamtsleiterin mit.

Weitere Informationen

Die Stadtteilbroschüre für Horn-Lehe ist kostenlos im Ortsamt, Leher Heerstraße 105-107, erhältlich. Außerdem lässt sie sich in Kürze im Internet unter www.ortsamt-horn-lehe.bremen.de als PDF herunterladen.