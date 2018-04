Klettern auf Bäumen: Auch das gehört zu den Aktivitäten der Waldforschergruppe.

Der BUND Bremen hat eine neue Waldforschergruppe gegründet. An wen richtet sich das Angebot mit dem Titel „Kiebitz & Co“?

Tanja Greiß: Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die Lust haben, die Natur zu entdecken. Die maximale Gruppengröße wird zwölf sein, bisher gibt es drei bis sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das Ganze läuft über eine verbindliche Anmeldung mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Gerne kann auch erst mal reingeschnuppert werden. Aber wir wollen eine feste Gruppe aufbauen. Die Finanzierung läuft über Elternbeiträge.

Bei der Waldforschergruppe "Kiebitz & Co." geht es nicht nur um Bildung, sondern auch um das unmittelbare Naturerlebnis. Die Gruppe trifft sich 14-tägig. Es gibt noch freie Plätze.

Was erwartet die teilnehmenden Kinder?

Wir werden mit den Kindern gemeinsam die Natur im Stadtwald entdecken. Welche Bäume wachsen da? Welche Tiere leben dort? Vielleicht suchen wir auch Spuren von Tieren. Ein Baustein ist das Entdecken der Natur, der andere ist, dass wir den Kindern gerne Naturschutz nahebringen möchten. Hierzu möchten wir zusammen mit den Kindern und dem Bürgerparkverein Maßnahmen entwickeln, die der Natur im Stadtwald zugutekommen.

Ist das eher so eine Art Rundgang, oder gibt es auch spielerische Elemente?

Es ist keine Führung. Es ist eher so, dass wir mit den Kindern jeweils zu einem Ort im Stadtwald gehen und dort dann bleiben. Im Frühling schauen wir, was gerade so blüht. Gehen die Knospen auf? Was wächst dort vor Ort? Hinzu kommt das Schauen nach den Vögeln. Da diese im Frühjahr ja Balzen und Nester bauen. Man hört zum Beispiel den Specht. Und vielleicht bauen die Kinder sogar selber Nistkästen für die Vögel. Der pädagogische Ansatz ist dabei auf jeden Fall spielerisch: Details entdecken und Natur erkunden.

Warum trifft sich die Gruppe ausgerechnet im Stadtwald und nicht im Bürgerpark?

Der Bürgerpark ist sehr stark gepflegt, und zudem wird es im Bürgerpark sehr ungern gesehen, wenn man die Wege verlässt. Der Stadtwald ist einfach wilder. Und Naturerfahrungen sind nur sehr schwer vom Wegesrand aus möglich. Zur Naturerfahrung gehört einfach dazu, den weichen Waldboden unter den Füßen zu spüren und durchs Unterholz zu gehen. Im Stadtwald ist die Vereinbarung folgendermaßen: Es gibt zwar auch Zonen, die wir nicht betreten dürfen, aber auch Bereiche, die zum Spielen, Entdecken und Erkunden freigegeben sind.

Können auch Eltern mitkommen, wenn sich jüngere das wünschen, weil sie sich alleine noch nicht wohlfühlen?

Es ist eine reine Kindergruppe in Begleitung von Fachkräften, aber bei den ersten Terminen ist es kein Problem, wenn Eltern mitkommen möchten, um sich anzuschauen, was die Kinder dort machen. Natürlich ist es auch kein Problem, dass die Eltern mitkommen, wenn die Kinder sich in der Gruppe alleine noch nicht wohlfühlen. Es ist ein großer Unterschied, ob es eine Gruppe von Kindern ist oder eine Gruppe von Kindern mit ihren Eltern.

Wer betreut die Gruppe?

Zum einen Vanessa Breuel, die die naturpädagogische Leitung der Gruppe übernimmt. Die zweite Person wird entweder eine ehrenamtlich Tätige sein oder einer beziehungsweise eine unserer jungen Leute im Freiwilligen ökologischen Jahr (FÖJ). Es werden immer zwei Erwachsene anwesend sein, denn wenn man draußen mit einer Kindergruppe in der Natur unterwegs ist, muss man sicherstellen, dass, falls etwas passiert, einer sich um das Kind und der andere sich um die restliche Gruppe kümmern kann.

Wie ordnet sich „Kiebitz & Co“ in andere Veranstaltungen des Bremer Landesverbands des BUND ein?

Erst mal fügt sich die Gruppe im Stadtwald in ein ganzes Netzwerk von ähnlichen BUND-Gruppen im Land Bremen ein. So gibt es auch in anderen Stadtteilen Naturschutzgruppen und manchmal kommt es auch dazu, dass sich die Gruppen gegenseitig besuchen, um zu gucken, was die anderen bei sich so machen. So merken die Kinder, dass sie nicht alleine mit ihren Interessen sind, sondern sie sehen: Es gibt noch anderswo Aktive. Daneben gibt es in der Kinderwildnis andere Programme, für die sich alle anmelden können. In Schwachhausen gibt es zum Beispiel freitagnachmittags den „Waldclub“, wo Ähnliches gemacht wird, nur dass es dort mehr ums selbstständige Entdecken der Natur geht.

Das Gespräch führte Gerald Weßel.

Nächster Termin des 14-tägig stattfindenden Programms „Kiebitz & Co“ ist Mittwoch, 21. Juni, 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 790 02 14 oder E-Mail henry.groene@bund-bremen.net. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Die Kosten betragen sieben Euro pro Nachmittag.

Tanja Greiß ist Fachleiterin für Umweltbildung beim BUND Bremen. In dieser Funktion ist sie auch verantwortlich für die Kindergruppe „Kiebitz & Co“.