Als Abschiedsgeschenk erhielt Jens Knudtsen (Mitte), der in Lemwerder wohnt, dieses Schild. Links Rolf Facklam von der Lür-Kropp-Stiftung, rechts die Oberneulander Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop. (STUBBE)

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlässt Jens Knudtsen das Ortsamt Oberneuland. Dreieinhalb Jahre hat er es ehrenamtlich geleitet – eine Zeit, die ihm nach eigenem Bekunden viel Spaß gemacht. Zum Abschied gab der 71-Jährige jetzt einen Empfang auf dem Lür-Kropp-Hof in Oberneuland, dem er seit Langem eng verbunden ist.

Fast alle Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter Bremens sowie Oberneulander Beiratsmitglieder, Vertreter der Senatskanzlei, des Bauressorts, der Polizei, des Amtes für Straßen und Verkehr und andere Wegbegleiter nutzten die Gelegenheit, Jens Knudtsen tschüss zu sagen. Und sie alle waren voll des Lobes über die Zusammenarbeit und die Kompetenz, aber auch die Schlitzohrigkeit des Ortsamtsleiters.

Jens Knudtsen hatte schon eine lange Berufskarriere in der öffentlichen Verwaltung Bremens hinter sich und war seit 2007 im Ruhestand, als er 2015 einstimmig zum ehrenamtlichen Ortsamtsleiter in Oberneuland gewählt wurde. Von Ende der 1970er- bis Anfang der 1990er-Jahre war er im Amt für Soziale Dienste im Bremer Westen beschäftigt. Danach arbeitete er in der Innenbehörde als Referent für Ortsämter und Beiräte. Der Lür-Kropp-Hof, für den er sich bereits seit 1995 ehrenamtlich engagiert, hat ihm viel zu verdanken. Aber auch der Stadtteil Oberneuland hat ihm einiges zu verdanken, wie die Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) betonte. Sie titulierte Knudtsen als „Superhero“ (deutsch: Superheld) und „Riesen-Netzwerker“. Den Job im Ortsamt habe er einfach perfekt gemacht. Bemerkenswert: Seit seiner Amtsübernahme haben der Beirat Oberneuland und dessen Fachausschüsse alle Beschlüsse einstimmig gefasst.

Jens Knudtsen machte in seiner Abschiedsrede auf die Besonderheit aufmerksam, dass die Nachnamen aller bisherigen Oberneulander Ortsamtsleiter mit dem Buchstaben „k“ anfangen: Kaemena, Kothe, Kahl, Knudtsen. Und auch der künftige Amtsinhaber passe perfekt in die Reihe: Matthias Kook übernimmt am 1. Februar die ehrenamtliche Leitungsstelle, die nach den Bürgerschafts- und Beiratswahlen im Mai in eine halbe hauptamtliche Stelle umgewandelt wird.