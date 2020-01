Ein Mann im grauen Anzug, weißem Hemd und schwarzer Krawatte erscheint auf den drei Bildschirmen der Bühne. „Zeit ist das wichtigste, aber woher nehmen wir sie?“, fragt er. Während der Kurzfilm noch läuft, erscheint der Mann in Grau selber auf der Bühne. Er berechnet dem Publikum die bisher verbrachten Sekunden eines 42-jährigen Mannes, der seine Zeit mit verschiedenen Aktivitäten wie Schlafen, Arbeiten und Einkaufen verbringt. Zeit sei das Wichtigste, es gehe darum sie einzusparen. Und genau dafür sei der graue Herr zuständig – mithilfe der Zeitsparkasse.

Das Künstlerkollektiv Straßentauben feierte am vergangenen Wochenende mit dem Stück „Momo“ im Theatersaal der Universität Bremen seine erste eigene Premiere. Bis auf zehn Tickets war die Vorstellung am Sonnabendabend, dem Tag der Premiere, ausverkauft. Am Sonntagabend füllte sich der Theatersaal mit rund 40 Zuschauerinnen und Zuschauern. Mit „Momo“ widmet sich die Gruppe aus jungen Künstlerinnen und Künstlern dem Kinderbuchklassiker von Michael Ende aus dem Jahr 1973 und setzt es neben schauspielerischen Leistungen, in Form von eigener Musik und kurzen Filmsequenzen auch multimedial um.

Der Wert der Lebenszeit steht in dem modernen Märchen nach Autor Ende im Vordergrund. Nicht nur in Bezug auf die eigene Lebenszeit, sondern auch auf das herrschende Wirtschaftssystem. Eine Zuschauerin berichtet: „Es ist schon sehr eindrucksstark, wie mit so wenig Leuten und Equipment ein solches Stück auf die Beine gestellt werden kann. Auch wenn man die Geschichte nicht mehr im Hinterkopf hat, kann man dem Stück gut folgen.“ Insgesamt standen sieben Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Die anderen Mitglieder des Kollektivs sorgten für Licht, Musik und alles, was sich hinter der Bühne abspielt. Mit einem geringen Equipment zeigte das Team rund um Regisseurin Canan Venzky, was sie in drei Monaten auf die Beine stellen können.

Das Kollektiv probte seit Oktober vergangenen Jahres zwei bis dreimal für rund vier Stunden in der Woche. In der Woche vor der Premiere übten sie teilweise sechs bis zehn Stunden am Tag. Da der Theatersaal der Universität tagsüber oft belegt ist, traf sich das Kollektiv häufig erst um 22 Uhr und probte bis in die Nacht rein. „Wir wollten wissen, ob wir das hinbekommen und das haben wir, das ist ziemlich cool“, berichtet Venzky. Die 21-jährige arbeitet seit drei Jahren im Theater am Goetheplatz als Regieassistentin und bewirbt sich zurzeit immer wieder an mehreren Regieschulen. Da das jedoch erst mal dauert, macht sie dies bis es so weit ist. Die Studierenden des Kollektivs sind überwiegend zwischen 21 und 34 Jahren alt und lernten sich während des Studiums der Kulturwissenschaften kennen, die Regisseurin selber studiert das Fach in Kombination mit Kunst zusammen. Näher kamen sich die Kunstschaffenden im vergangenen Jahr bei einem Theaterprojekt der Uni, welches zwei Dozenten leiten. Doch die Studierenden wollten wissen, ob sie so ein Projekt selber auf die Beine stellen können und gründeten daher die Straßentauben. „Eine Friedenstaube erkennt jeder, eine Straßentaube ist aber noch dreckiger und näher an den Menschen, das gefiel uns allen“, berichtet Venzky.

In der Arbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen ist der Regisseurin besonders wichtig, dass alle ihre Ideen einbringen können und so ein kreativer Raum entsteht. Gerne nimmt das Kollektiv auch weitere Kunstschaffende auf, denn nach „Momo“ ist noch lange nicht Schluss. „Wir haben Bock weiterzumachen“, sagt Venzky. Ein neues Projekt, eine Mischung aus Theater und Konzert, ist schon in Planung und beginnt im Februar. „Wenn Momo vorbei ist, fällt man erst mal in ein Loch und will wieder loslegen.“

Weitere Informationen

Weitere Aufführungen von „Momo“ sind am Sonnabend, 18. Januar, um 20 Uhr, Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr, Mittwoch, 22. Januar, um 20 Uhr, Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr und Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr im Theatersaal der Universität Bremen, Bibliothekstraße 1. Das Kollektiv empfiehlt das Stück ab zwölf Jahren. Wie viel Eintritt gezahlt wird, kann jede Person selbst entscheiden. Die Straßentauben geben folgende Vorschläge: 0,50, fünf, sieben oder elf Euro. Wer gar kein Geld hat, kommt auch ohne Eintritt rein. Denn das Ziel des Solisystems ist es, dass jeder und jede es sich leisten kann.