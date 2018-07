Fläche vor der Oberneulander Mühle. (Petra Stubbe)

Oberneuland. Mühlenfeldbebauung ja – aber nicht so dicht, wie vom Bauressort geplant. So lautete das Fazit des Beirat-Schreibens, das vergangene Woche bei der Bauverwaltung eingegangen ist. Die Fraktionen wendeten sich darin wie berichtet geschlossen gegen die rund 260 statt seinerzeit 70 geplanten Wohneinheiten und gegen den Bau von Reihenhäusern auf dem Mühlenfeld. Entsprechend schlecht kam daraufhin die Antwort von Behördensprecher Jens Tittmann an. Der hatte mitgeteilt, dass man im Einzelnen „zwar noch einmal genau hingucken“ werde, und es auch sein könne, dass „eine Idee“ weniger dicht bebaut werde, es aber im Prinzip in die angekündigte Richtung gehen solle.

„In allen Gesprächen und Sitzungen des Beirates mit der Bauverwaltung und den Investoren ist immer verdeutlicht worden, dass es sich bei den vorgelegten Plänen um einen ersten Planungsentwurf handelt“, betont Hans-Jürgen Lotz, Sprecher der CDU-Beiratsfraktion. Entgegen der Bauleitplanung des Bausenators in 2017 werde nun knapp mit dem Vierfachen an Wohneinheiten geplant, kritisiert er. Eine verdichtete Bauweise mit rund 74 Reihenhäusern und einer Vielzahl an Parkplätzen sei nicht hinnehmbar. Stattdessen sollten vielmehr Ein- und Zweifamilienhäuser mit größeren Grundstücken vorgesehen werden. „Ich hoffe, dass uns noch eine wesentlich geänderte Planung vorgelegt wird, die die Wünsche und Forderungen des Beirates als auch der Bewohner berücksichtigt“, betont Lotz. Ungelöst sei außerdem die Verkehrsanbindung über den schmalen Mühlenweg und die Bewältigung des höheren Verkehrsaufkommens von zusätzlich etwa 350 Autos.

Sollte die Äußerung von Behördensprecher Jens Tittmann zutreffen, „ist die Beteiligung des Beirates und die Mitwirkung der Bewohner Oberneulands wohl nur eine Farce“, sagt der CDU-Sprecher. „Ich glaube, dass der Beirat und womöglich auch die Bewohner Oberneulands diese Missachtung nicht stillschweigend hinnehmen werden.“

Auch bei der FDP wundert man sich, „wie schnell sich Planungsansätze verändern können“, kommentiert Sprecher Bernd Richter den Anstieg von 70 auf 260 Wohneinheiten. „Wir sprechen uns für eine Bebauung mit Augenmaß und entsprechend dem Charakter des Gebietes rund um die Oberneulander Mühle aus“, sagt er. Die Stellungnahme aus dem Ressort klingt für Richters Geschmack „schon sehr arrogant, so nach dem Motto, Bürger und Beirat redet mal, dass interessiert uns als Behörde sowieso nicht“. Dabei sei im Baugesetzbuch klar geregelt, dass der Vorentwurf eines Bebauungsplans den Bürgern und den Trägern öffentlicher Belange frühzeitig vorzustellen sei. Auch der jeweils zuständige Beirat sei zu beteiligen. „Das nennt sich dann Bürgerbeteiligung, die ja durchaus auch von den Regierungsparteien unserer Stadt immer wieder beschworen wird“, sagt der FDP-Mann. Erst dann folgen endgültige Erarbeitung der Planung, Auslegung, eine Abwägung und Berücksichtigung von Anregungen und Bedenken der Beteiligten. Bei den Grünen übt man indes Selbstkritik. „Rückblickend betrachtet war die Vorgehensweise der Beiratsfraktionen wohl etwas unglücklich“, erklärt Cemal Kocas. Schließlich habe das Ressort Umwelt, Bau und Verkehr nicht auf dem formalen Weg, sondern durch die Presse Kenntnis zum Diskussionsstand in den Beiratsfraktionen erhalten. „Das Ressort hat diesen Diskussionsstand leider als Beiratsentscheidung bewertet und sieht aufgrund der Vorgehensweise der Beiratsfraktionen bis zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange keinen Anlass für einen weiteren fachlichen Austausch“, sagt er. „Dieses Vorgehen der Baubehörde ist ebenfalls unglücklich.“ Trotz der Kritik zu der vom Ressort geplanten Verdichtung bestehe in der Grünen-Beiratsfraktion Interesse, die Tür für weitere Gespräche mit dem Ressort offen zu lassen. „Nur so wird es möglich sein, den Auftrag der Stadt zu einem verstärkten Wohnungsbau und die stadtteilpolitischen Belange zu vereinbaren“, betont Kocas.