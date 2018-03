Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein „Dialog mit Neubürgern im Neubaugebiet Büropark.“

Die Stadtteilpolitiker interessiert, wie die frisch gebackenen Oberneuländer ihre Wohnsituation im neuen Umfeld bewerten, was ihnen gefällt und was ihnen negativ auffällt. Der Beirat möchte damit auf die bereits in früheren Beiratssitzungen vorgetragenen Wünsche nach einem Informationsaustausch reagieren. Es sollen dadurch Perspektiven für eine Verbesserung der Infrastruktur entwickelt werden. Und die Neubürgerinnen und Neubürger können direkt in das Stadtteilgeschehen integriert werden. Der Beirat freut sich also, wenn diese Sitzung entsprechenden Besuch findet.

Neben dem angestrebten Dialog stehen Beratungen über das Parkpflegekonzept für Höpkens Ruh und Muhles Park auf der Tagesordnung. Außerdem wird es einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung eines Stadtteilzentrums Oberneuland geben. Dazu gab es im Vorfeld der Beiratssitzung eine Besprechung mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr.