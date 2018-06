Elisabeth May mit ihrem Bild "Komposition 5", das in der aktuellen Ausstellung im St.-Joseph-Stift zu sehen ist. (PETRA STUBBE)

Bilder voller Leuchtkraft von Elisabeth May verwandeln derzeit Teile des Krankenhauses St.-Joseph-Stift in ein Farbenmeer. Die meisten Exponate sind in großem Format, abstrakt und in Acrylfarben gestaltet. Sie geben viel Raum für Assoziationen. Unter dem Titel der Ausstellung „Ruhe und Bewegung“ kann der Betrachter auf Entdeckungsreise gehen. 40 Gemälde aus den Jahren 2006 bis 2018 laden zum Verweilen ein. Die farbstarken Impressionen beleben den Eingangsbereich im Erdgeschoss und in der ersten Etage der Galerie Brunnenhof, wo auch die Vernissage in Anwesenheit der Künstlerin stattfand. Umrahmt wurde die Eröffnung von Ming-Li Lin am Cello.

Sie malt seit der Kindheit

Seit ihrer Kindheit malt die Kunstschaffende, die im ersten Beruf promovierte Diplompsychologin ist und eine Praxis in Hambergen hat. „Die meisten Bilder dieser Ausstellung habe ich noch nie gezeigt“, erzählte sie vor der Eröffnung.

Die „Wunderkammer mit Bildern“ von Elisabeth May ist üppig: „Ihre Malerei hat sich bis heute offenbar zu einer Leidenschaft entwickelt, die ein Oeuvre von bisher 1000 Bildern entstehen ließ“, erfuhren die Gäste von dem Laudator und Kunstpädagogen Dieter Kupferschmidt. Er kennt May seit Jahren und hat schon mit ihr gemeinsam ausgestellt. Beide beteiligen sich regelmäßig an der „Crea-Artour“, den offenen Ateliers in der Samtgemeinde Hambergen.

„Elisabeth May hat zur Malerei als Gegenpol zu ihrer stressvollen Arbeit gefunden“, ließ Kupferschmidt die Zuhörer wissen und betonte die große Schaffensfreude seiner Künstlerkollegin.

Elisabeth May lebt für ihre Kunst. „Die Motive entstehen während des Tuns“, erzählte sie. Der Titel der Ausstellung „Ruhe und Bewegung“ sei bewusst gewählt. „Dass das Wort „Ruhe“ vor dem Wort „Bewegung“ kommt und nicht umgekehrt, das ist gewollt“, sagte sie. Zuerst sei das Ankommen gemeint, vor den Bildern immer mal wieder inne zu halten und sich darauf einzulassen, diese auf sich wirken zu lassen. Oder wie die Künstlerin bei der Ausstellungseröffnung sagte: „Die Betrachter malen das Bild auf ihre Weise weiter.“ Sie selbst gebe nur einen Teil vor. „Der Rest entwickelt sich im Auge des Betrachters“, erläuterte Elisabeth May.

Viele ihrer Bilder strahlen etwas Meditatives aus. Farbflächen lassen geflügelte Gebilde wie Engel erkennen. Andere sehen etwas anderes. „Ich nehme einen Kolibri aus dem Sonnenlicht wahr“, sagte ein Besucher.

In der Ruhe Kraft finden und dann weitermachen, beschreibt die Malerin ihren Einstieg in Farbwelten. Der Prozess des Malens ist bei ihr immer im Fluss. In Bewegung und genauso voller Gegensätze, die ineinander übergehen und einander nicht ausschließen. In ihren Bildern kann der Betrachter den fließenden Bewegungen nachspüren: Wie auf dem Bild Nr. 3 mit dem Titel „Wellen“. Das große Format auf 70 mal 100 Zentimetern in Mischtechnik kommt wie ein Welle daher, ein heller Meereswirbel, der einen ins Licht zieht. „Für mich ist das eine absolute Erfrischung, eine Neugeburt“, sagte Helgard Warns spontan vor dem Gemälde.

May lässt ihrer Lust am Experimentieren freien Lauf. Von Stränden hat sie Sand oder anderes Material wie Stücke von Fischernetzen, Steine, Muscheln oder Blütenblätter mitgebracht, die in den Malgrund ihrer Kunstwerke einfließen. Dadurch wird die Bildoberfläche zum Relief. Auch im St.-Joseph-Stift sind in ihren Gemälden Fundstücke verborgen, die erst bei näheren Hinsehen in der Farbtiefe überraschend auftauchen. Ganz im Sinne von Picasso, der sagte: Ich suche nicht – ich finde! So mag es den Betrachtern gehen und wohl auch der Künstlerin selbst.

Das Lieblingsbild von Elisabeth May ist das Gemälde des Einladungsmotivs und hat wie die meisten ihrer Bilder keinen Titel. Darauf ist abstrakt eine Sonne in Form eines hellen Lichts als Kreisform dargestellt, die von Farbstrudeln, die wie Hände anmuten, gehalten wird. „Für mich ist das Bild ein tiefer Grund, der trägt und hält“, sagt Elisabeth May. „Im Klima des Krankenhauses soll das Bild Mut machen, Vertrauen, Hoffnung und Geborgenheit geben“, sagte sie. Auch ihre anderen Bilder sollen den Patienten und Besuchern und dort Tätigen Kraft geben.

Weitere Informationen

Die Ausstellung ist bis zum 7. Oktober im St.-Joseph-Stift, Schwachhauser Heerstraße 54/ Eingang Schubertstraße, zu sehen. Der Eintritt ist frei.