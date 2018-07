Kinderbuchautorin Hortense Ullrich vor ihrem Filmplakat. (PETRA STUBBE)

Frau Ullrich, zurzeit läuft der Film „Meine teuflisch gute Freundin“ in den Kinos – nach Ihrer Romanvorlage. Wie haben Sie in der Nacht vor der Premiere geschlafen?

Hortense Ullrich: Gut. Denn auf der Premiere musste ich ja nichts tun, ich musste nur rechtzeitig dort sein.

Die ganze Sache war sehr surreal für mich, es fühlte sich an, als wäre ich in einem Film (lacht). Aber als dann nach der Vorführung der Saal minutenlang applaudiert hat, da setzte so etwas wie Realisation ein und ich war super happy.

Der Film ist besser geworden, als ich ihn mir beim Schreiben vorstellen konnte. Nicht nur wegen der hervorragenden Schauspieler, sondern auch Kamera, Schnitt und Musik machen extrem viel aus. Sie bringen Witz, Tempo und Atmosphäre in einen Film. Aber es ist auch viel Neues entstanden, weil man ein Buch ja nicht eins zu eins verfilmen kann. Es ist ein anderes Medium und unterliegt anderen Gesetzmäßigkeiten.

Mit Änderungen kann ich sehr gut leben, wenn sie den Film besser machen. Und das tun sie. Ich hatte volles Vertrauen zu Marco Petry, dem Regisseur, denn während der Zusammenarbeit beim Drehbuch habe ich festgestellt, wie sorgsam er mit der Grundidee, dem Gut/Böse-Spiel und den Charakteren umgeht.

Ich durfte die Casting-Bänder sehen und natürlich meine Meinung äußern. Aber um wirklich mitzureden, habe ich einfach zu wenig Ahnung. Das überlasse ich den Profis. Und die haben ihren Job hervorragend gemacht.

Tatsächlich ist jede einzelne Rolle perfekt und liebevoll besetzt worden. Dass für die Hauptrollen Janina Fautz und Emma Bading gefunden wurden, ist ein Riesenglück. Die beiden sind großartig – sie sind perfekt für die jeweilige Rolle! Das war beim Casting schon abzusehen, aber was die beiden Schauspielerinnen dann während des Drehs aus diesen Charakteren noch herausgeholt haben, ist fantastisch.

Irgendwie hat es sich so ergeben. Mein erstes Buch „Hexen küsst man nicht“ war eben für Teenager, und es war gleich ein Bestseller. Und wenn man einmal etwas erfolgreich gemacht hat, folgen weitere Anfragen – und so sind eben 70 Bücher für Kinder und Jugendliche entstanden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass mein Talent da am besten eingesetzt ist, weil Kinder und Jugendliche meine schrägen, chaotischen und lustigen Geschichten wirklich mögen. Und so kann ich sie fürs Lesen interessieren und begeistern. Denn das liegt mir besonders am Herzen: Kindern Freude am Lesen zu vermitteln.

Ich musste (lacht) – aber jetzt würde ich wollen!

Absolut. Bremen ist eine ideale Stadt um Kinder großzuziehen.

Oberneuland ist die dörflichste Umgebung, in der ich bisher gelebt habe. Für mich Idylle pur! Aber ich glaube, es ist nicht wirklich ein Dorf, es fühlt sich zwar so an, aber es hat doch eine städtische Infrastruktur.

Ich genieße den wunderbaren Sommer indem ich tagtäglich während ich arbeite aus dem Fenster schaue, denn ich bin bereits wieder mit neuen Projekten beschäftigt.

Mit Drehbüchern. „Vier zauberhafte Schwestern“, basierend auf der Mädchenbuchreihe „Sprite Sisters“ von Sheridan Winn. Der

Film wird 2019/20 in die Kinos kommen. Außerdem als Co-Autorin bei „Tabaluga – Der Film“. Er wird im Dezember in den Kinos starten. Und zurzeit schreibe ich gerade Drehbuch Nummer fünf, ebenfalls für einen Kinofilm.

Beides hat seinen Reiz, aber zurzeit sind so viele Anfragen im Bereich Drehbuch bei mir eingegangen, dass ich wohl in der nächsten Zeit Drehbücher schreiben werde.

Zur Person

Hortense Ullrich

hat Design studiert, arbeitete in einer Werbe- und PR-Agentur und später als Chefredakteurin bei verschiedenen Fachzeitschriften für Werbung, Marketing und Medien. Nach achtjährigem Aufenthalt in New York zog die gebürtige Saarländerin vor 23 Jahren mit ihrem Ehemann und ihren beiden Töchtern nach Oberneuland. Ullrich hat mehr als 70 Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben, von denen es 140 Übersetzungen in 25 Sprachen gibt. Mit einer Gesamtauflage von mehr als vier Millionen Exemplaren gehört die 61-Jährige zu den erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen.