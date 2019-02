Frühjahrsputz für den Körper: Bremen 1860 will seinen Teil dazu beitragen. (Christian Kosak)

Die Fitness-Abteilung von Bremen 1860 will mit einem „Frühjahrsputz für den Körper“ müde Geister zu neuem Leben erwecken. Sechs Trainerinnen übernehmen das bei der „Fitness-Frühjahrsoffensive“ am Sonnabend, 9. März, im Baumschulenweg 8-10. Dabei holt sich die Abteilung neue Impulse aus anderen Disziplinen und lässt die Sportler an neuen Branchentrends teilhaben.

Mit Sabine Gäthje hat die Fitness-Abteilung für ihr Special eine erfahrene Rennrad- und Spinning-Trainerin gewonnen, die im vereinseigenen Fitnessstudio gleich morgens um 9.30 Uhr bei einer energiegeladenen Spinning-Einheit den Puls von Frauen und Männern in die Höhe treibt. Alle anderen Fitnessstunden beginnen um 10 Uhr. Beispielsweise setzt Sabine Albers mit „Tai-Bo Heat“ auf ihr früheres Angebot „Tai-Bo“ noch einen drauf. Zu rasanter Musik hat die Fitnesstrainerin eine schweißtreibende Choreografie entwickelt.

Auch bei „Kutara“ geht es voller Energie zur Sache. Roxi Shawki stellt die noch junge Fitnessform, bei der ein spezielles Trainingsband zum Einsatz kommt, vor. Sie ist nach Angaben des Vereins die einzige Master-Trainerin für diese neue Trendsportart in Deutschland. In einem anderen Block bietet sie auch das schon bekanntere und durchaus beliebte Zumba an.

Kraftvolles Ganzkörpertraining

Mit und ohne Langhanteln treibt Nadia Schade Frauen und Männern den Schweiß nicht nur auf die Stirn. Zu schneller Musik hat sie ein kraftvolles Ganzkörpertraining zusammengestellt. Einen weiteren neuen Impuls setzt Britta Westendorf mit „Aroha“. Inspiriert vom traditionellen Haka der Maori vereint die noch junge Fitnessform auch Elemente aus Kung-Fu und Ta-Chi. Diese Bewegungen gehen vor allem in die Oberschenkel. Wer es nicht gewohnt ist, geht garantiert mit schlotternden Beinen aus der Halle.

Bekannte Angebote wie „Step“ und „PIT“ sowie entspannende und dehnende Einheiten gehören ebenso zum Programm. Insgesamt können interessierte Sportlerinnen und Sportler sich ihren persönlichen Tagesablauf aus vier energiegeladenen Blöcken zusammenstellen. Anschließend wartet etwa eine halbe Stunde mit Entspannungsübungen auf alle, die mitmachen. Gegen 15 Uhr ist Schluss.

Anmeldungen zur Frühjahrsoffensive nimmt die Geschäftsstelle von Bremen 1860 im Baumschulenweg 6 von montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr unter Telefon 21 18 60 oder per E-Mail an info@bremen1860.de entgegen. Karten für das eintägige Angebot kosten für Vereinsmitglieder zehn, für Nicht-Mitglieder 15 Euro.