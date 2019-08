Pferdestunde auf der kleinen Koppel. Wenn die neue Fernwärmetrasse mitten über das Gelände verläuft, soll der Vereinsbetrieb nach SWB-Angaben wenig gestört werden. (PETRA STUBBE)

Schwachhausen. Fanny ist auf Futtersuche. Zielstrebig nimmt die braun-melierte Ponydame Kurs auf den Futtereimer von Rusty. Der deutlich größere Schecke will keinen Ärger mit Fanny riskieren und überlässt ihr seine Ration. Der Plan scheitert dennoch – die 21-jährige Ponydame trägt eine Fressbremse am Halfter, weil sie wegen einer Huferkrankung kein Gras fressen darf.

Das wäre für Fanny auf kurz oder lang tödlich, sagt Anke Liebezeit-Ay, Vorsitzende des Vereins Kinder, Wald und Wiese, der am Rand des Parzellengebiets nahe dem Riensberger Friedhof sein Domizil hat. Dass Fanny noch lebt, sei ohnehin ein Wunder, erzählt sie. Nicht wegen ihrer Erkrankung, sondern wegen des nächtlichen Stallbrandes im vergangenen November. „Fanny war direkt hinter dem Stall separat eingezäunt – es ist uns bis heute ein Rätsel, wie es ihr gelungen ist, durch die Metallabsperrung zu kommen“, sagt Stella Smidt, Kassenwartin des Vereins. Die übrigen Pferde seien aus dem Offenstall auf die angrenzende Weide geflüchtet, sodass keine Tiere zu Schaden gekommen seien – vom Schrecken einmal abgesehen.

Inzwischen hat der Verein das Geld für einen neuen Offenstall zusammen. Rund 10 000 Euro soll die Holzkonstruktion kosten. Dass die Pferde trotzdem immer noch in mobilen Weidezelten Schutz vor Regen, Wind und Sonne suchen, liegt daran, dass es nach wie vor keine Baugenehmigung für einen Stall gibt. Ursache dafür sind laut Smidt die Pläne der SWB, die neue Fernwärmetrasse möglicherweise am Rand von Kinder, Wald und Wiese zu verlegen. Vielleicht aber auch mitten hindurch. „Unser letzter Stand ist, dass die Leitung quer über das Gelände verlaufen soll“, berichtet Liebezeit-Ay. „Das wäre das Aus für unseren Verein – wir hätten keine Ausweichfläche.“

Um seine Existenz muss sich der Verein laut SWB-Sprecher Friedhelm Behrens keine Sorgen machen. Wo genau die Trasse im Bereich des Vereinsgeländes verlaufen soll, sei derzeit noch nicht sicher – das solle in den nächsten Wochen in einem Gespräch zwischen Stadtentwicklung, Verein und Wesernetz geklärt werden. Sollte sie mittig unterhalb des Geländes verlegt werden, „dann ist es unser Job, dafür zu sorgen, dass die Existenz des Vereins gesichert wird“, sagt er. Auch die Beeinträchtigungen für den Verein während der Arbeiten werde die SWB „so gering wie möglich halten“. Dass der Verein den Brand im vergangenen Winter überhaupt finanziell überstanden hat, verdankt er der Spenden- und Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung. „Damit haben wir in diesem Maß absolut nicht gerechnet“, erzählt Liebezeit-Ay. Die Erzieherin erinnert sich noch genau an die Nacht, als ein Anruf der Polizei sie aus dem Schlaf riss. Und sie erinnert sich noch genau an den Qualm und die Angst, als sie vor Ort eintraf.

Die größte Erleichterung sei freilich gewesen, dass alle Tiere noch am Leben waren –neben den elf Pferden wohnen auf dem Gelände noch Ziegen, Katzen und Hühner. Ihre Erleichterung währte allerdings nicht lange. „Ich hatte keine Ahnung, woher das Geld kommen sollte, um diesen immensen Schaden zu beheben“, erinnert sie sich. Da sei die kaputte Tränke gewesen, deren Erwärmungssystem möglicherweise Auslöser für den Brand war. „Der Kleingartenverein hat uns in kürzester Zeit einen riesigen Wasserkanister aufs Gelände gestellt und eine gebrauchte Tränke installiert – das war eine unglaublich große Hilfe“, erzählt Liebezeit-Ay.

Überwältigende Resonanz

Über die sozialen Netzwerke habe der Verein dann einen Spendenaufruf gestartet, dessen Resonanz sie sprachlos gemacht habe. Nicht nur Geld, auch unzählige Sachspenden seien binnen kurzer Zeit beim Verein eingegangen. „Zusammen mit dem Stall ist damals auch die Sattelkammer mit allem, was wir für die Reitstunden benötigen, verbrannt“, erzählt Smidt. Nach dem Aufruf seien Sättel, Putzzeug, Pferdedecken und vieles mehr gespendet worden – „aus ganz Deutschland“.

Völlig fremde Menschen hätten ihre Hilfe angeboten, darunter zum Beispiel ein Mann, der die Vereinsmitglieder spontan bei den Aufräumarbeiten unterstützen wollte. „Er hatte von dem Brand gehört und wollte helfen“, sagt Liebezeit-Ay. Zwei Tage habe er gemeinsam mit ihnen die verkohlten Reste vom Platz geschafft. „Das hat mich sehr gerührt, genauso wie die vielen Kinder, die ihr Taschengeld gespendet haben“, sagt die Vereinsvorsitzende. Einige Kinder hätten außerdem eigens einen Straßenflohmarkt organisiert, um Geld für den Verein zusammen zu bekommen. Für die Pferde sei inzwischen ausreichend Reit- und Pflegezubehör vorhanden, erzählt die Vorsitzende. Aktuell benötige der Verein vor allem akkubetriebene Lampen und Reflektorausrüstungen für Pferde und Reiter.

Gegründet wurde Kinder, Wald und Wiese im Jahr 2006, um Stadtkindern einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren beizubringen. Mittlerweile engagieren sich im Verein zwölf Mitarbeiter auf der Basis von Aufwandsentschädigungen und zwei Praktikantinnen im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Die übrige Arbeit wird ehrenamtlich vom Vorstand übernommen. Mehr als 100 Kinder nutzen das Angebot des Vereins regelmäßig, ein Teil von ihnen im Rahmen von Schul-AGs.

Fanny hat inzwischen ein neues Ziel ins Visier genommen. Ihr ganzes Interesse gilt jetzt dem Weiden-Tipi, in das die Hühner während der Reinigung ihres Geheges umquartiert worden sind. Wie die meisten Häuschen und Schuppen auf dem Gelände ist das Tipi Marke Eigenbau. Das Brett, das hier als Tür dient – und Fanny vom Hühnerfutter trennt – droht unter ihren energischen Hufschlägen nachzugeben. Empörtes Gegacker aus dem Tipi ist die Antwort. Liebezeit-Ay seufzt und macht sich daran, das störrische Shetlandpony in seine Schranken zu weisen. „Langweilig wird es hier nie.“

