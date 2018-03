Aus orientalischen und europäischen Elementen erschuf Bazar andalus beim Hör-Art-Konzert der Stiftung für Lebenswerte eine ganz eigene Musikrichtung (v. l.): Esmail Saedi an der kurdischen Rahmentrommel Daf, Dieter Halbach an der Saz und Wolfgang Schmidbauer an der Gitarre. (Undine Mader)

Borgfeld/Schwachhausen. Es braucht keine Worte, keine kurdischen, persischen, sephardischen, arabischen und keine deutschen, um zu verstehen, was diesen Abend zusammenhält. Ein aus Melodien gewebter Teppich erzeugt Facetten jenes Gefühls, das so universell und individuell zugleich ist: die Liebe. Die Liebe der Mutter im Wiegenlied, die Liebe des Dichters zu Gott oder die Liebe des kurdischen Vaters, der für sein Kind das Nachtlied im Angedenken an die ermordete Mutter singt.

Es ist Musik, die ihre Zuhörer lächeln lässt oder in ihrer meditativen Ruhe berührt, gespielt von den fünf Musikern von Bazar andalus am vergangenen Wochenende in der St.-Remberti-Gemeinde in Schwachhausen wie auch kürzlich in der Borgelder Stiftung für Lebenswerte, jedenfalls ganz im Sinne des Veranstalters Ralf Besser. „Musik, die hoffentlich die Herzen öffnet“, will er in seiner Konzertreihe Hör-Art präsentieren. Der Applaus am Ende lässt ahnen, mit dieser subtilen Art der Weltmusik ist ihm das gelungen.

„Convivencia – die Kunst des Zusammenlebens“ – so haben die Mitglieder von Bazar andalus ihr musikalisches Projekt selbst überschrieben. Im Herbst 2015 hatten sich die Musiker um Dieter Halbach in Bad Belzig parallel zu einer Flüchtlingsinitiative zusammengefunden.

In der Borgfelder Besetzung spielen sie erst seit drei Monaten. Sie machen deutlich, wie nebensächlich der Faktor Zeit wird, wenn eine gemeinsame Passion Menschen vereint. Sie verschmelzen zu „orientalischem Worldjazz“ und erschaffen eine eigenständige Klangform, die mehr ist, als die Summe ihrer einzelnen Elemente – das war in Borgfeld und auch kürzlich in Schwachhausen zu erleben.

Bazar andalus will mit seiner Musik musikalische und poetischen Antworten auf die „innerpersönliche Suche in Bezug auf das Zusammenleben mit geflüchteten Menschen geben“ und zugleich inhaltlich an eine Zeit anknüpfen, da das Zusammenleben von Orient und Okzident schon einmal gelungen war.

In al-Andalus, dem heutigen Spanien, existierte von 711 bis 1492 eine multikulturelle Gesellschaft von Muslimen, Christen und Juden. Kunst und Wissenschaft erlebten eine Blütezeit, die nicht jedem gefiel, so Dieter Halbach. „Die spanische katholische Kirche und islamische Fundamentalisten Nordafrikas zermalmten diese Hochkultur.“

Was blieb sind ihre Lieder und Gedichte, wie das älteste überlieferte altspanische „Tanto amare“ von einem hebräischen Dichter. Halbach auf der Oud und Wolfgang Schmidbauer auf der Gitarre eröffnen die schlichte Melodie. Esmail Saedi auf der Tontrommel, Ludger Rother am Kontrabass und Jelka Mönch auf der Geige setzen nacheinander ein und geben diesem Lied eine sanfte arabisch-andalusische Struktur.

Die Fülle der Instrumente rings um die Musiker lässt keinen Zweifel am weltmusikalischen Hintergrund der Band. Zum Instrumentarium gehören afghanische Hrubab ebenso wie indische Setar, afrikanische Kalebasse oder Kontrabass. Noch mehr Authentizität und Tiefe bringt seit neun Monaten Esmail Saedi ein. Der kurdische Sänger, Dichter und Komponist hatte aus dem Iran fliehen müssen wegen eines seiner Lieder, ohne seine Gitarren. „Am Anfang bin ich fast verrückt geworden“, sagt er über diese Zeit.

Bei Bazar andalus singt er nun ein Stück Heimat herbei. Sei es mit dem kurdischen Regenlied zu einer getragenen, fließenden Melodie voller Freude über die ersehnten feinen Regentropfen. Andere Lieder tragen einen Hauch Melancholie in sich, wie das kurdische Liebeslied oder ein vertontes Gedicht des bis heute berühmten Sufi-Poeten Maulana Rumi (1277-1273).

Jelka Mönchs Geige entlässt die Sehnsucht in den Raum. Saedi nimmt sie in seiner Stimme auf, wiegt sich mit dem ganzen Körper in der Musik, legt kurz die Hand auf sein Herz und trägt dann die Dichterworte hinauf in eben jenes von Rumi ersehnte himmlische Licht.