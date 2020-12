Claudia Höhl überzeugte die Jury mit ihrem Bild der Horner Mühle. (PETRA STUBBE)

Der Projektausschuss im Beirat Horn-Lehe hat die Gewinner des Fotoprojekts „Horn-Lehe – ein Stadtteil der Gegensätzlichkeit“ gekürt. Den ersten Platz hat Claudia Höhl belegt („Horner Mühle mit historischer Straßenbahn“), den zweiten Christiane Nupnau-Herde („Bremer Fallturm in Abenddämmerung“), und auf Platz drei schaffte es Peter Groth („Hof Wedermann im Schnee“). Alle drei bekamen einen Präsentkorb im Ortsamt überreicht.

Die Motivation des Projektausschusses war es, mit dem quartiersbezogenen Wettbewerb die Identifikation mit dem Stadtteil und seine Vielfalt in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. „Mit den Fotos wollte der Beirat aber auch das Spannungsfeld zwischen Wohnen, Arbeiten und Forschen sowie die soziale Spaltung darstellen“, berichtet Ortsamtsleiterin Inga Köstner.

Der Fallturm in der Abenddämmerung: Christiane Nupnau-Herde holt den zweiten Platz. (PETRA STUBBE)

In der Hoffnung, viele imposante Bilder aus dem Stadtteil zugesandt zu bekommen, hatte der Projektausschuss die Teilnahmebedingungen bewusst einfach gestaltet und die Sommermonate als Teilnahmezeitraum ausgewählt. Ursprünglich hatten sich die Ausschussmitglieder darauf verständigt, die zwölf schönsten Bilder aus den Einsendungen zu prämieren. Als besonderen Bonus wollten sie mit den ausgewählten Motiven außerdem einen Jahreskalender für 2021 in Auftrag geben.

Der Hof Wedermann im Schnee brachte Peter Groth den dritten Platz. (PETRA STUBBE)

Nach dem öffentlichen Aufruf über die Presse habe sich der Beirat allerdings in Geduld üben müssen, denn die ersten Fotozusendungen ließen einige Zeit auf sich warten, berichtet Köstner. 16 Fotos seien schließlich bis zum Abschluss der eigens um zwei Wochen verlängerten Einsendefrist im Ortsamt eingegangen. „Etwas höher waren die Erwartungen schon gewesen, aber möglicherweise war der Aufruf zu einer ungünstigen Zeit erfolgt, als die Menschen mit Lockdown, Homeoffice und Homeschooling stark vereinnahmt waren“, sagt die Ortsamtsleiterin. Aufgrund der geringen Anzahl an Fotoeinsendungen habe sich der Beirat gegen den Druck eines Jahreskalenders entschieden. Dafür plane der Projektausschuss einen zweiten Anlauf für ein Fotoprojekt im Stadtteil mit hoffentlich höherer Resonanz und erneuter Prämierung, so Köstner.