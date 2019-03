Blick auf das Gebäude von der Straße: Im linken Gebäudeteil befindet sich eine Hälfte des Saals, unter dem spitzen Dach auf der rechten Seite die ehemalige Wohnung. (PETRA STUBBE)

Auf der Stereoanlage liegt eine CD mit der Aufschrift „Wiener Walzer 05/15“, ein großer Lautsprecher ist in den Saal gerichtet. Ein breiter Wischmopp lehnt in einer Ecke an der Wand, mit ihm haben die Tänzer das Parkett abgestaubt. Mittlerweile tanzt hier niemand mehr, die Musik bleibt stumm.

Mehr als 50 Jahre war das Haus an der Oberneulander Landstraße 104 das Domizil des Grün-Gold-Clubs, Ende 2018 hat der Tanzverein das Gebäude verlassen. Bald wird es wohl zur Geschichte Oberneulands gehören: Die derzeitige Besitzerin Paula Anacker hat das Grundstück verkauft. „Der Vertrag ist unterschrieben, Geld ist jedoch noch keines geflossen“, sagt sie. Eine Baugesellschaft habe das 4000 Quadratmeter große Grundstück erworben und wolle dort vier Einfamilienhäuser bauen. Wer der Käufer ist, will Anacker noch nicht verraten – erst wenn der Verkauf vollständig ist und die Bauanträge genehmigt sind. „Die Pläne sind beim Bausenator eingereicht, es sieht gut aus.“ Sie geht davon aus, dass ab Mai oder Juni das Haus abgerissen werden kann.

Fahrradständer statt Kühlschrank

Wer heute das alte Landhaus betritt, findet in den Räumen der ehemaligen Gastronomie viele Kisten und Möbel – ein Haushaltsauflöser hat das Gebäude zwischengemietet. Im alten Teil des großen Saals stehen mehrere Couchgarnituren nebeneinander, alle in einem unterschiedlichen Stil. Die Atmosphäre erinnert an ein Möbelgeschäft aus vergangener Zeit. Im Raum nebenan deuten nur noch die tief hängenden Lampen auf die einstige Bar. In der Küche steht anstelle von Ofen und Kühlschrank ein Fahrradständer, an dem der Rost gefressen hat. Eine Treppe befindet sich in einer Ecke der Küche, die unterste Stufe ist abgebrochen.

„Oben haben meine Großeltern gelebt“, sagt die 80-jährige Anacker. Ihr Großvater war Heinrich Jürgens, Sohn der Bauern- und Gastronomiefamilie Jürgens. Bei einer Zwangsversteigerung hat er das Haus 1935 erworben und daraus eine stadtbekannte Institution gemacht: das Oberneulander Landhaus. Im Obergeschoss lebte die Familie, das Erdgeschoss war eine Gaststätte. Als Kind habe sie nur eine Straße entfernt gewohnt und ihre Großeltern oft besucht. „Hier traf man ganz Oberneuland“, erzählt sie. Kaufleute mit großem Namen habe sie dort kennengelernt, den einen oder anderen auch beschwipst. „Wen genau, sag' ich nicht.“ Vor dem Haus habe es bis in die 1950er- oder 1960er-Jahre sogar eine Bushaltestelle gegeben, damit die Besucher direkt am Restaurant aussteigen konnten. „Es gab dort herrliche Wildgerichte, mein Großvater war ein großer Jäger.“

Die Bushaltestelle gibt es nicht mehr und der Parkplatz steht bis auf einen Anhänger einer Gärtnerei leer. Frische Stümpfe alter Tannen deuten darauf hin, dass erst kürzlich Bäume gefällt wurden. Die Pflanzenreste lagern auf einer drei Meter hohen Halde im Hinterhof des Landhauses. Hier befindet sich auch eine alte Kegelbahn. Das Vorhäuschen der Bahn ist von Efeu überwuchert, ein Schild mit der Aufschrift „P – Grün-Gold Club“ markiert den zweiten Parkplatz hinter dem Gebäude. Die Tür zur Kegelbahn ist abgeschlossen. „Da darf niemand rein, das Gebäude ist baufällig“, sagt Anacker. „Nur noch Spinnenfäden halten das Gebäude zusammen.“

Ungewisses Alter der Gaststätte

Wie alt die Gaststätte sei, kann Anacker nicht sagen. Auch der Bürgerverein Oberneuland konnte trotz aller Bemühungen nicht herausfinden, wann das Haus wirklich gebaut wurde. Bei einem Treffen habe der Vorsitzende Kay Entholt sich mit anderen Vereinskollegen besprochen, jedoch ohne Ergebnis. Von diesem Treffen hat Uwe Woywod erfahren, er arbeitet an der Oberneuland-Sammlung mit, einem Archiv mit historischen Dokumenten. Im Archiv hat er mehrere Postkarten gefunden, die die Geschichte des Gebäudes erzählen: 1899 hieß die Gaststätte „Otto‘s Café“, im Jahr 1906 „Café Schäfer“ und 1911 „Grimm‘s Café“. Eine Karte mit Poststempel aus dem Jahr 1925 zeigt den Namen „Ellenbergers Dorfklause“, auf der Rückseite der Vermerk: „Konzert und Gesellschaftstanz – Doppel-Parkett-Kegelbahn, Besitzer: Walter Ellenberger.“ Jüngere Postkarten bestätigen den Besitz der Familie Jürgens. Anacker besitzt die älteste Postkarte, die das Gebäude zeigt. „Die Aufnahme ist von 1857“, sagt sie.

Das Gebäude zu restaurieren, kommt für Anacker nicht in Frage: „Die Kosten dafür liegen im siebenstelligen Bereich.“ Ihre Kinder seien berufstätig und hätten keine Interesse an dem Gebäude. Mit dem Abschied des Grün-Gold-Clubs sei daher das Ende des Gebäudes besiegelt. Der GGC hat das Gebäude laut Jens Steinmann, erster Vorsitzender des Vereins, aus mehreren Gründen verlassen: „Der Bauzustand ist schlecht und wegen fehlender Wärmedämmung sind die Nebenkosten hoch.“ Außerdem sei der Standort für den Verein ungünstig, junge Tänzer wollen und können nicht so weit fahren, sagt Steinmann. Schade findet er den Abschied trotzdem: „Meine gesamte Tanzkarriere bin ich dort zuhause gewesen, es ist ein schöner Ort.“ Zum Schluss hätten sie noch Turnier veranstaltet: „Im Dezember war der letzte Tanz.“