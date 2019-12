Bernhild Pakheiser vor dem Polizeirevier Horn, in dem sie seit Anfang des Monats ihren Dienst versieht. (STUBBE)

Bernhild Pakheiser kennt Horn-Lehe bislang nur vom Durchfahren. Jetzt erkundet sie den Stadtteil zu Fuß, um sich mit ihrem neuen Einsatzort vertraut zu machen. Pakheiser ist seit Anfang des Monats Kontaktpolizistin (Kop) im Horner Revier, und dort zuständig für Lehesterdeich als auch Borgfeld, wo sie fortan Kop Holger Eichhorn unterstützt.

„Ich bin in eine heile Welt gekommen“, beschreibt die 52-Jährige ihren Start im Horner Revier. Damit meint sie vor allem den Kontrast zu ihrem bisherigen Dienstalltag als Revier- und Streifenpolizistin im Steintorviertel. Dort seien Drogen, Alkohol und Obdachlosigkeit an der Tagesordnung gewesen, erzählt Pakheiser. „Trotzdem habe ich gerne im Viertel gearbeitet“, betont sie. Inzwischen stehe ihr der Sinn aber nach mehr Regelmäßigkeit, weshalb sie sich auf eine Kop-Stelle beworben habe. Denn das bedeute auch, keinen Schichtdienst mehr zu haben. „Als Kop ist man in erster Linie Freund und Helfer“, sagt Pakheiser. Das sei man als Streifenpolizistin zwar auch, habe aber oftmals deutlich weniger Zeit und Ruhe, um mit den Menschen ausführlich zu sprechen, da der nächste Einsatz meistens nicht lange auf sich warten lasse.

Wenngleich sie erst seit drei Wochen in Lehesterdeich im Einsatz ist, hat Pakheiser schon erste Erfolge in puncto Prävention zu verzeichnen. Sie sei bereits mehrfach an den Schulen im Ortsteil präsent gewesen, um Kontakte zu knüpfen, aber auch, um ein Auge auf das Verkehrsverhalten der Schüler zu haben. „Am ersten Tag kamen mir noch sehr viele Schüler auf der falschen Straßenseite entgegen“, erzählt sie. Tags drauf hätten sie bei ihrem Anblick immerhin schon freiwillig die Seite gewechselt. „Am dritten Tag hatte es sich dann offenbar endgültig herumgesprochen, dass die Polizei vor der Schule steht, denn alle Schüler fuhren vorschriftsmäßig“, berichtet die Mutter dreier erwachsener Kinder zufrieden. Auch mit einigen Eltern sei sie vor Ort schon ins Gespräch gekommen. Ein häufiges Thema sei dabei die Parksituation vor den Schulen gewesen.

Neben Verkehrserziehung steht aktuell vor allem Einbruchsprävention auf der Liste der Kontaktpolizistin. „In der dunklen Jahreszeit haben wir natürlich verstärkt ein Auge darauf, dass Häuser und Wohnungen ausreichend gesichert sind“, sagt sie. Werde ein Haushalt dennoch von Einbrechern heimgesucht, sei auch die Opfernachsorge ein wichtiger Teil ihrer Aufgaben als Kop. Im Sommer stünden dann unter anderem wieder verstärkt Aktionen wie die „Gelben Füße“ als Training für den sicheren Schulweg auf dem Programm der Kops.

Der Kontakt mit Kindern ist Pakheiser mindestens ebenso wichtig, wie ein enger Draht zu den Senioren im Stadtteil. Daher werde die sogenannte „SäM“-Prävention in Seniorenwohnheimen einen Schwerpunkt in ihrer Arbeit bilden. Hinter dem Begriff „SäM“ verbergen sich im Polizei-Jargon Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Insbesondere vor Betrügereien wie dem Enkel-Trick oder falschen Mitarbeitern der Stadtwerke könne man Senioren gar nicht oft genug warnen, sagt Pakheiser. „Die Täter sind unglaublich gerissen“, betont sie. Man dürfe nicht außer acht lassen, dass Betrug quasi ihr „Beruf“ sei und sie entsprechend geschult ans Werk gingen. Erschwerend hinzu komme, dass viele Senioren uniformierten Menschen grundsätzlich schnell vertrauten, was Betrüger häufig für ihre Zwecke ausnutzten. Und nicht zuletzt spiele auch die zunehmende Vereinsamung von Senioren eine Rolle, denn die mache sie empfänglich für angebliche Verwandte, die sich an sie wenden. „Glücklicherweise zeigt die Präventionsarbeit der Polizei mittlerweile Wirkung“, sagt Pakheiser. Zwar sei die Zahl der SäM-Delikte nach wie vor hoch, allerdings handele es sich dabei inzwischen überwiegend um gescheiterte Betrugsversuche.

Während sie derzeit noch vorwiegend zu Fuß im Stadtteil unterwegs ist, wird Pakheiser künftig auch oft auf dem Fahrrad in ihrem neuen Beritt anzutreffen sein. Angesichts der beachtlichen Entfernungen sei sie froh, dass ihr künftig ein Dienstrad zur Verfügung stehe, dass derzeit noch „in Arbeit“ ist, sagt sie. Schließlich sei sie ja unter anderem als Urlaubsvertretung für Holger Eichhorn in Borgfeld eingestellt worden. Der ländlich geprägte Stadtteil ist für die Kontaktpolizistin ebenfalls noch Neuland. „Ich bin wirklich froh, dass ich mit Herrn Eichhorn einen so ortskundigen Kollegen an meiner Seite habe“, betont sie.

Ländliche Strukturen sind Pakheiser grundsätzlich sehr vertraut. Die Polizeioberkommissarin lebt mit ihrer Familie auf einem Resthof im niedersächsischen Umland. „Auf unserem Hof leben sehr viele Tiere, da gibt es immer reichlich zu tun - das ist ein guter Ausgleich zur Arbeit“, erzählt sie.

Wenngleich Pakheiser sich noch mit den Menschen und Einrichtungen in Lehesterdeich und Borgfeld vertraut machen und neue Netzwerke knüpfen muss, betrachtet sie sich mit ihrer neuen Arbeit als Kontaktpolizistin schon jetzt als „angekommen“. Eine schönere Aufgabe, als sich vor Ort um die Sorgen und Nöte der Bürger zu kümmern, könne sie sich nicht vorstellen, betont sie.