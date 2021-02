In den Beiräten in Schwachhausen, Horn-Lehe und Oberneuland gab es personelle Veränderungen. (Karsten Klama)

Personell hat sich in jüngster Zeit einiges in den Beiräten Schwachhausen, Horn-Lehe und Oberneuland getan. Nachdem sich Stefan Pastoor (SPD) Ende vergangenen Jahres aus der Beiratsarbeit in Schwachhausen zurückgezogen hatte, hat inzwischen Christian Carstens sein Amt als Fraktions- und stellvertretender Beiratssprechers übernommen. Der 57-jährige Rechtsanwalt ist bereits seit 2011 Mitglied des Beirats und möchte nach eigener Aussage im Verhinderungsfall der Sprecherin Kontinuität gewährleisten. Bei der Nachwahl für den Posten hatte sich Carstens mit mehrheitlichem Stimmenanteil gegen Hans-Peter Volkmann (CDU) durchgesetzt. Pastoors Beiratsmandat hat die Diplom-Pädagogin Songül Aslan übernommen. „Ich sehe mich in der Verantwortung, den Stadtteil, in dem ich lebe, mitzugestalten“, betont die 53-Jährige. Besonders wichtig sei ihr dabei eine konsequente Bürgerbeteiligung und der Einsatz für schutzbedürftige Menschen.

Auch im Beirat Horn-Lehe musste jüngst ein Mandat nachbesetzt werden. Während Harald Graaf das Amt als Beiratssprecher von seiner nach Süddeutschland verzogenen Fraktionskollegin Heike Menz (CDU) übernommen hat, ging deren Beiratssitz an Gerhard Amenda. Der Maschinenbau-Ingenieur im Ruhestand saß bislang als sachkundiger Bürger für die CDU-Fraktion im Bau- und Verkehrsausschuss des Beirates. „Dies wird auch als Beiratsmitglied weiterhin mein Schwerpunkt für den Stadtteil sein“, erklärt der 70-Jährige. Er sei in Horn-Lehe sehr gut vernetzt und habe als Rentner viel Zeit, „daher kann ich durch tägliche Radrundfahrten den Stadtteil intensiv begleiten und Missstände im Entstehen anpacken“, sagt er.

Jüngere übernehmen

Im Beirat Oberneuland musste im Januar ebenfalls ein Posten nachbesetzt werden. Bernd Richter (FDP) hat mit seinem Mandat auch die Funktionen des Fraktions- und stellvertretenden Beiratssprechers niedergelegt. „Nach gut 30 Jahren aktiver Arbeit für die FDP, als Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft und dann als Mitglied des Beirates Oberneuland ist nun die Zeit gekommen, mein Beiratsmandat in jüngere Hände abzugeben“, erklärt er. Mit Uwe Bornkeßel als Fraktions- und stellvertretenden Beiratssprecher, sowie Christian Behrendt als Nachfolger im Beirat sei die FDP-Fraktion gut für die vielfältigen Aufgaben im Stadtteil aufgestellt. Selbstverständlich werde er aber auch zukünftig seine politischen Erfahrungen und sein Fachwissen auf dem Gebiet Bau und Verkehr einbringen und die Fraktion unterstützen, betont Richter.

Uwe Bornkeßel sitzt seit 2019 für die FDP-Fraktion im Oberneulander Beirat. Der Fokus des 64-jährigen Diplom-Verwaltungswirts liegt insbesondere auf der Fachausschussarbeit Stadtentwicklung, Verkehr und Landwirtschaft. Seine Motivation sei vor allem die Chance am Mitwirken eines unverwechselbaren Oberneulander Stadtteilbildes, die langfristige Anpassung der Stadteilmobilität sowie ein intaktes Straßen- und Wegenetz. Als Bernd Richter aus dem Amt als stellvertretender Beiratssprecher ausgeschieden war, stellte sich Bornkeßel auf Vorschlag der CDU zur Wahl und vereinte die Mehrheit der Stimmen auf sich. Als weiteren Kandidaten hatten die Grünen Cemal Kocas nominiert.

Richters Beiratsmandat hat Christian Behrendt übernommen, der bereits seit mehreren Jahren als sachkundiger Bürger für die FDP im Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport und Kultur sitzt. „Hier liegen auch definitiv meine Interessen und Schwerpunkte“, betont der 45-jährige Mitarbeiter eines Transportversicherers. Als langjähriger Begleiter des Jugendbeirats wolle er vor allem die Stimme der Jugendlichen in den Beirat tragen und noch mehr als bisher Bindeglied zwischen beiden Gremien sein. Behrendt ist in Oberneuland aufgewachsen, hat hier einen Großteil seiner Schulzeit verbracht und ist in der Taekwondo-Abteilung des TV Oberneuland aktiv. „Ähnlich wie als Mitglied des Ausschusses, möchte ich im Beirat versuchen, Oberneuland mitzugestalten“, sagt er.