Die Feier beginnt am Sonnabend, 31. März, um 20.30 Uhr in der Jugendkirche, Seewenjestraße 98a.

Die Teilnehmer der Osterfeier werden gemeinsam die Nacht durchwachen: Singen, Beten, Fragen stellen und Gemeinschaft erleben stehen dabei im Vordergrund. Die Veranstaltung endet um 6 Uhr mit einem Frühgottesdienst und einem anschließenden Osterfrühstück.

Bei der Osterfeier werden die Kreuzwegstationen in Erinnerung an den Leidensweg von Jesus Christus als Grundlage genommen, um so zum Nachdenken über die eigene Lebenssituation oder über aktuelle, persönliche Themen anzuregen.

Die Jugendkirche orientiert sich in diesem Jahr bei ihrer Osternacht an dem ökumenischen Jugendkreuzweg. Der Jugendkreuzweg für die Fastenzeit 2018 stellt Jesus unter dem Titel „#beimir“ unmittelbar in den Fokus.