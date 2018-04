Rudi Hilt und Anita Stehmeier wollen noch dazu lernen und nahmen an Erika Bachmanns Vortrag teil. (PETRA STUBBE)

Die richtige Zeit für den Rosenschnitt kennt Erika Bachmann von der Deutschen Gesellschaft der Rosenfreunde genau. „Wenn wie jetzt überall die Forsythien blühen“, sagt sie. Den Beginn der Pflanz- und Schnittzeit läutete sie am vorvergangenen Sonnabend mit einem Fachvortrag im Rhododendronpark ein. Unter freiem Himmel scharte sie mehr als 40 Hobbygärtner um sich, die von der Expertin alles über die fachgerechte Rosenpflege erfahren wollten.

Die Gesellschaft der Rosenfreunde gliedert sich bundesweit in 48 Freundeskreise, und die Regionalgruppe „Bremen un Umto“ wird seit fast 20 Jahren von Erika Bachmann geleitet. Annähernd doppelt so lange ist die 69-jährige Vorsitzende schon Vereinsmitglied und organisiert regelmäßig Veranstaltungen, bei denen sie ihr Wissen an Interessierte weitergibt. „Was ich ihnen über die Königin der Blumen erzähle“, richtet die Rosenkennerin das Wort an die Zuhörer, „sind alles Erfahrungswerte der Rosenfreunde, die finden sie nicht in der Literatur.“

Die Duft verströmende Blütenpracht, die jeden Sommer den Rosenhügel im Rhododendronpark ziert, kommt nicht von ungefähr. Alles beginnt mit dem richtigen Einpflanzen. Und so rankt sich einer der ersten Tipps von Erika Bachmann um die Frage, wie weit die Veredelungsstelle der Pflanze unter die Erde gebracht werden muss. „Sie können überall nachlesen, dass es fünf Zentimeter sein sollen“, sagt Bachmann und erntet von hier und dort zustimmendes Nicken. Die Angabe sei grundsätzlich richtig, fährt sie fort, aber diese Tiefe müsse in zwei Schritten hergestellt werden. „Wenn die Rose in das Pflanzloch gestellt wird, biegen sich die Wurzeln zu den Seiten weg.“ Nach dem Zuschütten finde das unterirdische Wachstum in alle Richtungen statt und irgendwann – dessen könne man sich nahezu sicher sein – sprießen im Umkreis der Pflanze Wildtriebe an die Oberfläche. „Die möchte ich aber nicht haben“, sagt die Rosenfreundin, „also bringe ich die Veredelungsstelle zehn Zentimeter unter die Erde, schütte das Loch zu und ziehe die Pflanze dann noch einmal fünf Zentimeter nach oben.“ Damit ist der Faustregel Genüge getan, aber die Wurzeln sind der Länge nach gestreckt und streben in die Tiefe.

„Es gibt Beetrosen, Strauchrosen, Kletterrosen und Edelrosen“, zählt Erika Bachmann auf. Warum es so wichtig ist, zwischen ihnen unterscheiden zu können, weiß aus der Runde der Borgfelder Rudi Hilt (64): „Die werden alle anders beschnitten, und wenn man keine Ahnung hat, was man davon im Garten stehen hat, verschnibbelt man eine Rose schnell mal.“ Bevor Erika Bachmann auf die Unterschiede eingeht, demonstriert sie die allgemeine Schnitttechnik: „Die Rosenschere immer schräg zum Stängel und einen halben Zentimeter über dem sogenannten Auge ansetzen.“ Mit Blick auf die Anfänger in der Gruppe ergänzt sie, dass die Augen „die kleinen Knubbel sind, an denen die Triebe rauskommen“ und dass der Rückschnitt, um den es hier geht, eine Pflanze zum Wachsen und Blühen anregt. „Für den Schnitt suchen sie sich bevorzugt ein Auge aus, das nach außen zeigt.“ Andernfalls verdichte sich die Pflanze beim Nachwachsen nach innen. Das lasse die Rose zwar üppig wirken, aber wenn die jungen Triebe aufeinandertreffen, scheuerten sie sich gegenseitig wund. „An diese Wundstellen geht der Rosentriebbohrer“, warnt die Expertin vor dem drohenden Schädlingsbefall und appelliert mit schwungvoller Handbewegung: „Eine Rose braucht viel Luft, der Wind muss da durchfegen können. Haben Sie Mut zur Schere!“

Dann werden die Detailfragen geklärt. „Eine Beetrose soll auseinandergehen“, sagt Bachmann, „also lassen wir sechs Augen stehen.“ Bei der hochwüchsigen Strauchrose verhalte es sich anders. „Die schneide ich etwa in Kniehöhe.“ Unabhängig von der jeweiligen Art und Sorte sei immer die Wahl des richtigen Schneidewerkzeugs entscheidend. „Es muss eine Rosenschere sein.“ Die gängige Ambossschere – also eine solche Ausführung, bei der die Schnittfläche auf eine Platte trifft – eigne sich nicht so gut für den Rosenschnitt. „Die quetscht den Stängel, und an diesen Stellen können beim nächsten Regenschauer Bakterien eingespült werden.“ Um dies zu verhindern, sei zudem darauf zu achten, das Werkzeug vor dem Gebrauch gründlich zu reinigen. „Sie geben Spiritus auf ein Tuch und reiben damit die Klingen sorgfältig ab.“

Von den Kletterrosen, die vergleichsweise wenig beschnitten werden sollten, gibt es zwei Arten, lernen die Vortragsbesucher. Die mehrmals im Jahr blühende Kletterrose und die einmalblühende. Erstere benötige hauptsächlich einen Formschnitt und werde ausgelichtet. „Das heißt, die alten und verholzten Triebe müssen weg.“ Demgegenüber ist die einmalblühende Kletterrose die einzige aus der genannten Reihe, um die zu dieser Jahreszeit ein Bogen zu machen sei. „Diese Kletterrose wird nur unmittelbar nach der Blüte gestutzt.“ Die letzte Art, die sie vorstellt, ist die Edelrose. Die Faustregel für sie ist laut Bachmann, vor allem dünne Triebe zu entfernen und dabei drei bis vier Augen stehen zu lassen. Ihren Vortrag beendet sie mit der Bitte, möglichst auf Chemie beim Spritzen zu verzichten. „Sie spritzen damit alles tot und wir haben doch nur noch so wenig Bienen und Insekten.“